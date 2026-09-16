VF 2 giúp người mới dễ làm quen nhờ khoang lái tối giản, thân xe gọn

Cần số đặt sau vô-lăng, màn hình hiển thị tập trung và thân xe nhỏ gọn giúp người mới nhanh chóng làm quen với VinFast VF 2.

Những đặc điểm này rất hữu ích với khách hàng chuyển từ xe máy lên ôtô hoặc đã có bằng nhưng ít cầm lái.

Khoang lái đơn giản, thao tác dễ làm quen

VF 2 đang xuất hiện ngày càng nhiều tại các đại lý VinFast để khách hàng trực tiếp trải nghiệm. Trong số những người quan tâm, không ít khách đã có bằng lái nhưng chưa thường xuyên sử dụng ôtô hoặc đang tìm chiếc xe 4 bánh đầu tiên.

VinFast VF 2 phù hợp với khách hàng chuyển từ xe máy lên ôtô hoặc đã có bằng nhưng ít cầm lái.

Anh Nguyễn Minh Thái (30 tuổi, Hà Nội) thuộc nhóm này. Sau 4 năm sử dụng xe máy điện, anh muốn chuyển lên ôtô để chủ động hơn khi thời tiết không thuận lợi và có thể chở thêm người thân. Vì ít cầm lái, điều anh quan tâm trước tiên là cách bố trí khoang lái có dễ hiểu hay không.

VF 2 sử dụng màn hình thông tin 7 inch đặt sau vô lăng, hiển thị những dữ liệu chính trong quá trình vận hành. Cần số được đặt phía sau vô lăng, cho phép người lái chuyển giữa các chế độ tiến, lùi và đỗ ngay tại khu vực cầm lái. Cách bố trí này cũng giải phóng khoảng trống ở khu vực giữa 2 ghế trước.

“Tôi ít lái ôtô nên ban đầu lo sẽ phải nhớ nhiều thao tác. Khi ngồi vào VF 2, các tính năng điều khiển đều dễ nhận biết. Tôi không mất nhiều thời gian để làm quen”, anh Thái nhận xét.

Tư thế ngồi cao và phần đầu xe ngắn cũng giúp người lái dễ quan sát khu vực phía trước. Với người chưa quen căn đầu và đuôi xe, khả năng hình dung được phần không gian phương tiện chiếm dụng góp phần giảm áp lực khi di chuyển qua đường hẹp hoặc tiếp cận vị trí đỗ.

VF 2 còn có 2 chế độ lái Eco và Normal. Chế độ Eco phù hợp khi người dùng muốn làm quen với phản hồi chân ga, trong khi Normal mang tới khả năng đáp ứng nhanh hơn khi cần bắt nhịp cùng dòng phương tiện.

Thân xe gọn, xoay trở thuận tiện trong phố

Bên cạnh khoang lái, kích thước là yếu tố giúp VF 2 phù hợp với người đang chuyển từ xe 2 bánh lên 4 bánh. Xe dài 3.090 mm, rộng 1.496 mm và có bán kính quay vòng tối thiểu 4,45 m. Thân xe ngắn giúp người lái dễ ước lượng khoảng trống khi lùi, quay đầu hoặc ghép xe vào vị trí đỗ. Bán kính quay vòng nhỏ cũng hỗ trợ việc đổi hướng trong ngõ, đường nội khu và hầm chung cư mà không phải tiến, lùi nhiều lần.

VF 2 có kích thước chiều dài 3.090 mm, rộng 1.496 mm và có bán kính quay vòng tối thiểu 4,45 m.

Trong lần trải nghiệm đầu tiên, anh Thái lần lượt thử đi qua đoạn cua hẹp, quay đầu và đưa xe vào ô đỗ. Theo anh, kích thước gọn giúp các thao tác này nhẹ nhàng hơn so với chiếc ôtô cỡ lớn anh từng trải nghiệm.

“Đi xe máy đã quen sự linh hoạt nên tôi khá ngại cảm giác cồng kềnh khi chuyển sang ôtô. VF 2 gọn, dễ hình dung vị trí đầu và đuôi xe nên tôi tự tin hơn khi quay đầu hoặc lùi vào chỗ đỗ”, anh nói.

Dù có thân xe nhỏ, VF 2 vẫn bố trí 4 chỗ ngồi nhờ chiều dài cơ sở 2.065 mm. Hàng ghế thứ hai được trang bị móc cố định ghế trẻ em ISOFIX, phù hợp với các gia đình có con nhỏ.

Xe sử dụng pin dung lượng khả dụng 18,3 kWh, cho phạm vi di chuyển tối đa 210 km sau mỗi lần sạc đầy. Tại trụ sạc nhanh phù hợp, pin có thể được nạp từ 10% lên 70% trong khoảng 34 phút.

Về chi phí, VF 2 có giá niêm yết 188 triệu đồng. Ôtô điện hiện được miễn 100% lệ phí trước bạ đến năm 2030, qua đó giúp chủ nhân tiết kiệm khoản tiền không nhỏ so với xe xăng. Khách hàng có thể vay tới 100% giá trị xe mà không cần vốn đối ứng thông qua chương trình “Mua xe 0 đồng”.

Khoang lái dễ làm quen, kích thước thuận tiện khi đi phố và 4 chỗ ngồi giúp VF 2 giải quyết những băn khoăn thường gặp của người lần đầu sở hữu ôtô. Người dùng có thể nhanh chóng thích nghi với cách điều khiển, đồng thời duy trì sự linh hoạt vốn quen thuộc khi di chuyển hàng ngày bằng xe máy.