Vì sao chủ xe hiện đại chọn bảo hiểm vật chất ôtô PVI?

Bảo hiểm PVI bắt tay Allianz Partners, thương hiệu cứu hộ hàng đầu thế giới, tặng đặc quyền cứu hộ trên đường với tiêu chuẩn quốc tế cùng gói bảo hiểm vật chất ôtô.

Hiểu lầm phổ biến là tham gia bảo hiểm vật chất sẽ được cứu hộ miễn phí trong mọi tình huống. Nhưng trường hợp như hết ắc-quy, thủng lốp, hết nhiên liệu hay quên chìa khóa trong xe lại thường không thuộc phạm vi cứu hộ tai nạn tiêu chuẩn. Thấu hiểu điều đó, Bảo hiểm PVI thiết kế đặc quyền cứu hộ trên đường (RSA).

Bộ đặc quyền RSA 5 sao

Khi tham gia sản phẩm, chủ xe được tự động kích hoạt bộ đặc quyền cứu hộ đường bộ toàn diện.

Dịch vụ cứu hộ RSA 24/7 - quyền lợi tặng kèm giúp chủ xe thêm an tâm trên mỗi hành trình. Ảnh có sử dụng yếu tố AI.

Cụ thể, hotline hỗ trợ khẩn cấp 24/7 tiếp nhận yêu cầu cứu hộ hoạt động liên tục, kể cả ngày nghỉ, dịp lễ, Tết hoặc khung giờ đêm muộn. Khách hàng được hỗ trợ khẩn cấp không giới hạn số lần trong thời gian quyền lợi có hiệu lực theo điều kiện áp dụng.

Sau khi tiếp nhận thông tin, tổng đài xác định tình trạng phương tiện, vị trí xảy ra sự cố và điều phối kỹ thuật viên phù hợp đến hỗ trợ. Trong trường hợp xe không thể khởi động do ắc-quy yếu hoặc hết điện, kỹ thuật viên hỗ trợ kích bình tại chỗ để phương tiện có thể tiếp tục vận hành. Khi xe bị thủng hoặc hỏng lốp, khách hàng được hỗ trợ thay lốp dự phòng có sẵn trên xe, giúp rút ngắn thời gian chờ đợi và sớm tiếp tục hành trình.

Miễn phí cẩu kéo xe trong phạm vi tối đa 50 km. Theo đó, nếu phương tiện không thể tiếp tục di chuyển sau khi được xử lý tại chỗ, xe được cẩu kéo đến địa điểm sửa chữa hoặc vị trí do khách hàng lựa chọn trong phạm vi quyền lợi quy định.

Dịch vụ có thể hỗ trợ nhận chìa khóa dự phòng từ địa điểm khách hàng chỉ định và chuyển đến vị trí xe gặp sự cố trong phạm vi tối đa 50 km. Trường hợp không có chìa khóa dự phòng, tổng đài hỗ trợ kết nối và bố trí thợ khóa đến xử lý tại chỗ. Chi phí phát sinh ngoài phạm vi quyền lợi được thông báo trước cho khách hàng.

Nếu xe hết nhiên liệu giữa đường, dịch vụ hỗ trợ vận chuyển nhiên liệu đến vị trí phương tiện. Khách hàng được hỗ trợ chi phí vận chuyển và thanh toán phần nhiên liệu thực tế sử dụng.

Hỗ trợ khi xe gặp sự cố cách nhà trên 100 km. Theo đó, trường hợp phương tiện phải lưu lại garage để sửa chữa, khách hàng có thể được hỗ trợ một trong các phương án như sắp xếp xe thuê để tiếp tục hành trình hoặc nơi lưu trú.

Sự kết hợp giữa 2 thương hiệu hàng đầu

Uy tín của đặc quyền này là dịch vụ được vận hành trực tiếp bởi Allianz Partners - thương hiệu cứu trợ hàng đầu thế giới đến từ Đức. Từ tiếp nhận cuộc gọi, điều phối phương tiện đến xử lý kỹ thuật, mọi quy trình đều được chuẩn hóa theo tiêu chuẩn châu Âu với trang thiết bị hiện đại và chi phí phát sinh niêm yết minh bạch.

Với sự kết hợp giữa năng lực bảo hiểm hàng đầu thị trường và hệ thống cứu hộ theo tiêu chuẩn quốc tế, bảo hiểm vật chất ôtô PVI không chỉ bảo vệ tài chính mà còn là bạn đồng hành đáng tin cậy trên mọi hành trình.

Ông Vũ Ngọc Hưng, Trưởng ban Xe cơ giới và Con người Bảo hiểm PVI, chia sẻ: “Bảo hiểm PVI tự hào là đơn vị tiên phong xóa bỏ 'điểm mù' nhận thức của bảo hiểm xe truyền thống tại thị trường Việt Nam. Khách hàng thường nghĩ mua bảo hiểm là đủ, nhưng khi xe tự hỏng hóc hay gặp sự cố kỹ thuật ngoài va chạm, họ lại bị bỏ rơi. Đặc quyền RSA của Bảo hiểm PVI sinh ra không phải cam kết trên giấy tờ mà là cứu trợ thực tế. Chúng tôi không đợi biến cố lớn mới xuất hiện, mà bảo vệ sự thông suốt cho từng km hành trình của khách hàng”.

Sự kết hợp giữa năng lực hoạt động của Bảo hiểm PVI tại thị trường Việt Nam và kinh nghiệm triển khai dịch vụ hỗ trợ của Allianz Partners tạo nền tảng cho giải pháp bảo hiểm gắn chặt hơn với nhu cầu sử dụng phương tiện hàng ngày.

Ông Nguyễn Ngọc Đức - đại diện Allianz Partners, Giám đốc thị trường Việt Nam.

Ông Nguyễn Ngọc Đức - đại diện Allianz Partners, Giám đốc thị trường Việt Nam - nhấn mạnh tầm nhìn quốc tế khi đưa dịch vụ này đến Việt Nam: “Tại các thị trường phát triển trên thế giới, dịch vụ hỗ trợ trên đường chất lượng cao trở thành chuẩn mực phong cách sống thiết yếu của chủ xe văn minh. Thông qua mối quan hệ hợp tác chiến lược đầu tiên với PVI, Allianz Partners mang trọn vẹn tiêu chuẩn cứu trợ quốc tế này đến khách hàng Việt Nam. Chúng tôi muốn đảm bảo chủ ôtô tại Việt Nam được hưởng đặc quyền liền mạch và cao cấp nhất, xứng tầm và tương đương những gì chủ xe tại Singapore, châu Âu hay quốc gia tiên tiến khác đang được thụ hưởng”.