Xem trước Lynk & Co 03 - đối thủ Honda Civic sắp ra mắt khách Việt

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Sau thời gian khá dài giới thiệu phiên bản hiệu năng cao 03+ tại thị trường Việt Nam, hãng xe thuộc tập đoàn Geely chuẩn bị ra mắt khách hàng dòng phiên bản thường của mẫu sedan cỡ C. Lynk & Co 03 sẽ có 2 phiên bản tại Việt Nam, giá bán dự kiến sớm được công bố.
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Lynk & Co 03 sở hữu các kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.700 x 1.843 x 1.460 mm, chiều dài cơ sở 2.730 mm. Khi đủ tải, khoảng sáng gầm của chiếc sedan cỡ C đạt 146 mm.
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Phần đầu xe Lynk & Co 03 mang nhiều điểm tương đồng biến thể hiệu năng cao 03+, bao gồm cụm đèn pha được nối liền bởi lưới tản nhiệt thiết kế mỏng, cụm đèn định vị đặc trưng hay hốc gió hình thang cỡ lớn trên cản trước. Tuy nhiên, Lynk & Co 03 bản thường có 2 khe gió bên với thiết kế "hiền" hơn, ngoại hình cũng thiếu vắng các chi tiết carbon thể hiện chất thể thao như trên 03+.
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Tên xe 03 được đặt bên trong lưới tản nhiệt mỏng. Đây cũng là chi tiết khác biệt đáng chú ý giữa bản thường và bản hiệu năng cao 03+.
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Thiết kế đuôi xe 03 cũng mang nhiều nét tương đồng 03+, bao gồm dải đèn hậu LED Energy Cube trải hết chiều rộng, khuếch tán gió kích thước lớn. Điểm khác biệt nằm ở số lượng ống xả, hay như sự thiếu vắng của cánh gió Downforce Component trên Lynk & Co 03 bản thường.
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Mâm xe đa chấu đường kính 18 inch, đi kèm bộ lốp thông số 225/45.
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Khoang lái của Lynk & Co 03 bản thường cũng sở hữu thiết kế thể thao, nhiều trang bị hiện đại. Vô lăng tròn 3 chấu vát phẳng một đáy, bọc da microfiber và tích hợp nhiều phím vật lý điều khiển chức năng xe.
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Phía sau vô lăng là màn hình kỹ thuật số kích thước 12,3 inch, tại trung tâm táp-lô là màn hình cảm ứng kích thước 15,4 inch đặt nổi.
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Khu vực yên ngựa là nơi đặt cần số điện tử, các phím vật lý kích hoạt phanh tay điện tử, chọn chế độ lái, bố trí cùng khay đựng cốc và đế sạc không dây.
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Ở phiên bản cao cấp nhất, Lynk & Co 03 được trang bị ghế ngồi, sử dụng kết hợp 2 chất liệu bọc là da nhân tạo PVC và da lộn. Chức năng chỉnh điện kèm thông gió có mặt trên 2 ghế hàng trước. Cửa sổ trời toàn cảnh cũng là trang bị chỉ có ở Lynk & Co 03 bản cao.
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Dung tích tiêu chuẩn của khoang hành lý là 405 lít, có thể tăng lên khi gập hàng ghế thứ hai.
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Xe được trang bị điều hòa tự động 2 vùng độc lập, có cửa gió điều hòa hàng ghế sau. Chức năng thông gió cabin thông minh, cho phép hẹn giờ và duy trì sau khi tắt xe là tiêu chuẩn trên Lynk & Co 03.
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Lynk & Co 03 được trang bị động cơ xăng tăng áp dung tích 1.5L, sản sinh công suất tối đa khoảng 169,6 mã lực, mô-men xoắn cực đại 290 Nm. Sức mạnh động cơ truyền xuống cầu trước thông qua hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp.
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Lynk & Co 03 được xác nhận ra mắt khách Việt với 2 phiên bản Plus và Pro, giá bán được dự đoán trên 700 triệu đồng. Mẫu sedan cỡ C sẽ gia nhập phân khúc đang gặp khá nhiều thách thức tại thị trường Việt Nam. Lúc này, Toyota Corolla Altis đã rút lui, nhóm sedan cỡ trung chỉ còn Mazda3 sedan (569-719 triệu đồng), Honda Civic (789-999 triệu đồng), Kia K3 (584 triệu đồng), Hyundai Elantra (579-769 triệu đồng) và BYD Seal 5 (696 triệu đồng).
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