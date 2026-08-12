Xem trước Lynk & Co 03 - đối thủ Honda Civic sắp ra mắt khách Việt

Lynk & Co 03 được xác nhận ra mắt khách Việt với 2 phiên bản Plus và Pro, giá bán được dự đoán trên 700 triệu đồng. Mẫu sedan cỡ C sẽ gia nhập phân khúc đang gặp khá nhiều thách thức tại thị trường Việt Nam. Lúc này, Toyota Corolla Altis đã rút lui, nhóm sedan cỡ trung chỉ còn Mazda3 sedan (569-719 triệu đồng), Honda Civic (789-999 triệu đồng), Kia K3 (584 triệu đồng), Hyundai Elantra (579-769 triệu đồng) và BYD Seal 5 (696 triệu đồng).