Ngắm Lynk & Co 02, SUV điện đầu tiên của Lynk & Co tại Việt Nam

Nhìn về đuôi xe, có thể thấy 02 hướng đến nhóm khách hàng trẻ và ưu tiên yếu tố thể thao. Phần đuôi dáng coupe cùng cặp đèn hậu kiểu vây cá khiến tổng thể chiếc SUV trông hiện đại. Tuy nhiên điều này cũng phần nào ảnh hưởng đến không gian cốp hay độ cao trần xe nếu ngồi ở hàng 2.