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Xe EV

Ngắm Lynk & Co 02, SUV điện đầu tiên của Lynk & Co tại Việt Nam

  • Thứ ba, 11/8/2026 18:41 (GMT+7)
  • 5 giờ trước

Chiếc SUV cỡ trung vừa được Lynk & Co giới thiệu tại Việt Nam lần này là một mẫu xe điện, không phải thuần xăng hay PHEV.

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Lynk & Co 02 vừa được hãng xe thuộc tập đoàn Geely giới thiệu tại Việt Nam. Xe được bán với 2 phiên bản là Pro và Halo. Trên ảnh là mẫu xe bản Halo với bộ tem đặc biệt kiểu thể thao. Đây là đại diện thuần điện đầu tiên của Lynk & Co tại Việt Nam.

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Lynk & Co 02 có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.460 x 1.845 x 1.573 mm, trục cơ sở 2.755 mm. Số đo này ngang với một vài cái tên cùng phân khúc như Hyundai Tucson, BYD Sealion 6 hay BYD Atto 3, Toyota Corolla Cross.

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Đầu xe sở hữu cặp đèn quen thuộc của hãng. Kiểu dáng đèn này hiện xuất hiện trên cả Lynk & Co 06, 09 hay 08.

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Nhìn về đuôi xe, có thể thấy 02 hướng đến nhóm khách hàng trẻ và ưu tiên yếu tố thể thao. Phần đuôi dáng coupe cùng cặp đèn hậu kiểu vây cá khiến tổng thể chiếc SUV trông hiện đại. Tuy nhiên điều này cũng phần nào ảnh hưởng đến không gian cốp hay độ cao trần xe nếu ngồi ở hàng 2.

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Xe được trang bị mâm 19 inch đa chấu.

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Tương tự các mẫu xe cùng nhà, không gian Lynk & Co 02 cũng trẻ trung với tối giản. Nhìn từ góc này có thể thấy toàn bộ các phím chức năng ở yên ngựa hay táp lô đều được loại bỏ.

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Phần ghế ngồi được bọc da nhân tạo, chỉnh điện 6 hướng, đi cùng chức năng làm mát cho cả hàng phía trước.
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Phía trên là trần kính toàn cảnh.

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Màn hình trung tâm 15,4 inch, có thể kết nối Apple Carplay, Android Auto.

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Xe được trang bị hệ thống âm thanh 8 loa Harman Kardon xung quanh cabin.

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Yên ngựa dạng tầng. Bên dưới là đế sạc không dây, phía trên là bệ tỳ tay đi cùng tủ lạnh.

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Xe được trang bị motor điện đặt phía sau, cho công suất khoảng 268 mã lực, mô men xoắn 343 Nm. Khối động cơ điện giúp chiếc xe tăng tốc 0-100 km/h trong 5,5 giây. Bộ pin dưới sàn xe cho phép chiếc SUV di chuyển khoảng 435 km/lần sạc.

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Xe được dự đoán có giá khoảng 900 triệu đồng, đây sẽ là một lựa chọn thú vị trong nhóm SUV cỡ trung và có thể tạo ra cuộc đua thú vị, đặc biệt khi Tasco vừa triển khai hàng loạt kế hoạch xây dựng, liên minh hạ tầng trạm sạc.

Sách hay đọc trên xe

Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.

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Đan Thanh

ảnh: Phong Vân

Lynk & Co Toyota SUV 02

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