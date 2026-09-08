Xu hướng chọn ôtô điện của gia đình trẻ Việt đang thay đổi ra sao?

Khi chọn chiếc ôtô đầu tiên, nhiều gia đình trẻ có xu hướng chuyển từ tâm lý ưu tiên xe lớn sang tìm phương tiện vừa nhu cầu, dễ sử dụng và ít gây áp lực tài chính.

Với giá 188 triệu đồng, thiết kế 4 chỗ nhỏ gọn và phạm vi di chuyển tới 210 km, VinFast VF 2 trở thành lựa chọn vừa hợp ví, vừa phù hợp nhu cầu được nhiều gia đình nhắm tới.

Chọn xe theo nhu cầu sử dụng thực tế

Sau gần một năm cân nhắc mua sedan hạng B, vợ chồng anh Nguyễn Đức Trung (33 tuổi, Hà Nội) quyết định chuyển sang VinFast VF 2. Bước ngoặt đến khi hai người nhìn lại lịch trình của gia đình và nhận thấy phần lớn nhu cầu chỉ xoay quanh đi làm, đưa đón con, mua sắm và di chuyển trong nội thành.

VinFast VF 2 trở thành lựa chọn vừa hợp ví với nhiều gia đình trẻ.

“Trước đây, chúng tôi nghĩ ôtô đầu tiên phải đủ rộng để dùng trong mọi tình huống. Nhưng khi tính lại, phần lớn thời gian trên xe chỉ có 1 hoặc 2 người, còn những chuyến chở đủ cả nhà hoặc đi xa không xuất hiện thường xuyên”, anh Trung chia sẻ.

Thực tế đó khiến 2 vợ chồng thay đổi tiêu chí. Thay vì dành ngân sách cho chiếc xe lớn hơn nhu cầu hàng ngày, gia đình ưu tiên phương tiện nhỏ gọn, dễ điều khiển và có chi phí sở hữu phù hợp.

VF 2 nhanh chóng lọt vào danh sách lựa chọn nhờ cấu hình 2 cửa, 4 chỗ cùng kích thước dài, rộng và cao lần lượt 3.090 mm - 1.496 mm - 1.663,2 mm. Kiểu dáng gọn gàng phù hợp với những tuyến phố đông, ngõ nhỏ và vị trí đỗ hạn chế tại khu dân cư - các điều kiện mà gia đình anh Trung thường xuyên gặp phải. “VF 2 đáp ứng đúng những chuyến đi xuất hiện mỗi ngày mà không buộc gia đình phải trả thêm tiền cho nhu cầu hiếm khi sử dụng”, anh Trung nói.

Lựa chọn này phản ánh xu hướng thực dụng hơn của nhóm khách hàng trẻ. Khi mua ôtô lần đầu, họ ngày càng chú ý tới tần suất sử dụng, điều kiện đỗ xe và tổng chi phí sở hữu thay vì mặc định kích thước lớn là tiêu chí quan trọng nhất.

Chi phí vừa tầm, trang bị đủ cho gia đình

Bên cạnh kích thước phù hợp với điều kiện đi lại, mức giá 188 triệu đồng (đã bao gồm pin) là yếu tố quan trọng giúp hai vợ chồng anh Trung quyết định chọn VF 2. So với phương án mua sedan hạng B, số tiền ban đầu cũng như áp lực trả góp hàng tháng đều giảm đáng kể.

Ôtô điện hiện được miễn lệ phí trước bạ lần đầu theo chính sách của Nhà nước. Nhờ đó, gia đình anh có thể tiết kiệm thêm khoản chi phí không nhỏ khi đăng ký xe.

“Nếu mua chiếc sedan đã chọn trước đó, chúng tôi dự kiến phải trả góp hơn 8 triệu đồng/tháng trong 5 năm. Với VF 2, khoản tiền phải vay thấp hơn, gia đình không cần rút phần tiết kiệm dành cho việc học của con và những kế hoạch khác”, anh Trung tính toán.

Chi phí sử dụng cũng là lý do khiến phương án ôtô điện trở nên hấp dẫn. Khách hàng cá nhân mua VF 2 được miễn phí tối đa 10 lần sạc mỗi tháng tại hệ thống trạm công cộng V-Green trên toàn quốc đến hết ngày 10/2/2029.

Xe VF 2 có thể giúp gia đình anh Trung giảm đáng kể khoản chi năng lượng.

Với lịch trình chủ yếu trong nội thành, anh Trung cho rằng ưu đãi này có thể giúp gia đình giảm đáng kể khoản chi năng lượng trong những năm đầu sở hữu. Xe điện cũng không có một số hạng mục bảo dưỡng định kỳ quen thuộc trên xe động cơ đốt trong như thay dầu động cơ, lọc dầu hay bugi. “Trước đây, chúng tôi chỉ nhìn vào giá mua xe. Khi tính cả tiền nhiên liệu và bảo dưỡng trong vài năm, chênh lệch giữa 2 lựa chọn còn rõ hơn”, anh Trung nói.

VF 2 được trang bị động cơ điện đặt ở cầu sau, có công suất tối đa 30 kW và mô-men xoắn cực đại 65 Nm. Bộ pin dung lượng khả dụng 18,3 kWh cho phép xe di chuyển tới 210 km sau mỗi lần sạc đầy.

Theo anh Trung, phạm vi này phù hợp với tổng quãng đường khoảng 20-30 km mỗi ngày của hai vợ chồng. Xe có thể phục vụ nhiều ngày đi lại trước khi cần bổ sung năng lượng. Khi sử dụng trụ sạc nhanh phù hợp, VF 2 chỉ cần khoảng 34 phút để sạc pin từ 10% lên 70%. “Gia đình tôi hiếm khi đi quá 100 km trong một ngày. Với phạm vi 210 km, chúng tôi có thể chủ động sắp xếp việc sạc mà không phải thay đổi lịch sinh hoạt”, anh cho biết.

Dù hướng tới nhóm khách hàng cần mẫu ôtô dễ tiếp cận, VF 2 vẫn có những trang bị thiết yếu cho việc sử dụng hàng ngày. Xe sở hữu màn hình thông tin 7 inch sau vô-lăng, điều hòa, 2 loa tích hợp radio FM và hệ thống đèn LED phía trước.

Các trang bị an toàn gồm túi khí cho người lái, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD và kiểm soát lực kéo TCS. Hệ thống treo MacPherson ở cả cầu trước và cầu sau hỗ trợ khả năng vận hành ổn định trên những điều kiện mặt đường khác nhau.

Hai vợ chồng anh Trung đã đặt cọc VF 2 vào cuối tháng 7 và đang chờ nhận xe. Theo kế hoạch, VinFast dự kiến bàn giao những chiếc VF 2 đầu tiên trong tháng 9. “Ở thời điểm hiện tại, VF 2 giải quyết đúng những gì chúng tôi cần: Đủ chỗ cho cả nhà, dễ lái trong phố và không tạo áp lực quá lớn lên tài chính”, anh Trung chia sẻ.