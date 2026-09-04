Lộ diện thiết bị hoàn toàn mới từ Apple

Đoạn video từ bản cập nhật macOS sắp phát hành cho thấy mẫu AirPods tích hợp camera đã sẵn sàng ra mắt.

Tai nghe AirPods Pro 3. Ảnh: Bloomberg.

Dữ liệu từ bản thử nghiệm gần hoàn thiện (Release Candidate) của macOS 26.7 cho thấy nhiều sản phẩm chưa được Apple ra mắt. Đáng chú ý là mẫu AirPods tích hợp camera.

Theo MacRumors, bản thử nghiệm chứa video minh họa cách hoạt động của thiết bị. Trong đoạn clip, một người đàn ông giơ cuốn sách lên trước mặt để AirPods nhận diện tựa đề.

"Với Visual Intelligence, thế giới của bạn có thể được lưu lại. Thấy gì đó mà bạn thích? Chỉ cần nói để tôi lưu và xem sau" là nội dung tạm dịch dựa trên phần thuyết minh tiếng Anh trong video.

Theo mô tả, camera trên AirPods sẽ truyền dữ liệu đến Visual Intelligence. Sau đó, Siri có thể trả lời câu hỏi về môi trường xung quanh người đeo, cũng như lưu lại thông tin. Hệ thống còn đề cập đến quá trình thiết lập Visual Intelligence trên AirPods.

Đoạn video mô tả cách AirPods nhận diện vật thể bằng cách giơ cuốn sách lên trước mặt người dùng. Ảnh: MacRumors.

Thiết bị cũng sẽ cảnh báo nếu tóc che khuất tai nghe. Nội dung thông báo tạm dịch gồm: "Để nhận thông tin chính xác nhất về các sự vật trong môi trường xung quanh, hãy đảm bảo AirPods không bị che khuất".

Dữ liệu cho thấy AirPods với camera có tên mã B790, trùng với thông tin đưa ra trước đó bởi nhà phân tích Mark Gurman từ Bloomberg.

Hồi đầu tháng 8, Gurman cho rằng AirPods tích hợp camera có thể ra mắt sớm hơn dự kiến, nhiều khả năng ngay trong tháng 9 cùng iPhone 18 Pro và iPhone màn hình gập.

Thay vì chụp ảnh và quay video, tin đồn cho biết camera trên AirPods sẽ phục vụ chế độ Visual Intelligence, nhận diện và giải thích thông tin xung quanh người đeo.

Do sản phẩm dự kiến đắt hơn AirPods Pro 3 (hiện có giá 250 USD ), cây viết từ Bloomberg dự đoán Apple có thể đặt tên thiết bị là AirPods Ultra thay vì AirPods Pro 4.

Ngoài AirPods với camera, MacRumors cho biết bản thử nghiệm macOS 26.7 còn chứa các tên mã B868M và B868E, nhiều khả năng thuộc về AirPods 5 bản tiêu chuẩn và có chống ồn chủ động. Để so sánh, các mẫu AirPods 4 có tên mã lần lượt B768M và B768E.

Một số thiết bị khác cũng xuất hiện trong bản cập nhật gồm màn hình nhà thông minh (J490 và J491). Theo MacRumors, sản phẩm sẽ có 2 phiên bản với chân để bàn hoặc gắn tường. Tiếp theo là HomePod mini phiên bản mới, tên mã B525 (model hiện tại là B520).

Ngoài ra, B518 và B522 có thể liên quan đến 2 mẫu tai nghe Beats chưa ra mắt. Trong khi đó, hàng loạt mẫu iPhone được nhắc đến gồm iPhone Air thế hệ 2 (tên mã V62), iPhone 18 Pro (V63), iPhone 18 Pro Max (V64), iPhone 18 (V67) và iPhone gập (V68).

Với máy tính Mac, những model tồn tại gồm MacBook Pro dòng cơ bản với chip mới (tên mã J804), iMac (J883 và J834), MacBook Pro dòng cao cấp, cũng như iPad mini (J510 và J511), được đồn đoán sắp ra mắt với màn hình OLED và chip A19 Pro.