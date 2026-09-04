Mẫu máy Xiaomi dùng để đánh úp Apple

Xiaomi 18 Fold là mẫu smartphone có mức giá niêm yết cao nhất trong lịch sử phát triển của thương hiệu. Thiết bị sở hữu ngôn ngữ thiết kế tối giản, khung viền hoàn thiện từ hợp kim cao cấp kết hợp mặt lưng bo nhẹ ở các góc. Với việc đặt mức giá ở phân khúc siêu cao cấp, Xiaomi thể hiện rõ chiến lược cạnh tranh trực tiếp ở nhóm smartphone xa xỉ trên thị trường. Ảnh: Xiaohongshu.

Màn hình chính gập ngang của máy có kích thước 7.76-inch, sử dụng tỷ lệ 2:1, mang lại diện tích hiển thị tương tự một cuốn sổ nhỏ. Tỷ lệ màn hình này giúp tối ưu hóa không gian hiển thị cho các tác vụ đọc tài liệu, giải trí và chia đôi màn hình khi chạy ứng dụng song song. Ảnh: AndroidAuthority.

Theo leaker "Experiencemore", Xiaomi 18 Fold được trang bị tấm nền OLED LTPO hỗ trợ tần số quét biến thiên 120Hz và độ sáng tối đa đạt 4.000 nits. Đáng chú ý, thiết bị dự kiến sử dụng công nghệ tấm nền Real RGB với cấu trúc sắp xếp dải màu RGB đầy đủ, giúp hình ảnh hiển thị sắc nét, đồng đều và tái tạo màu sắc chính xác hơn. Ảnh: Xiaomi.

Mặt lưng máy nổi bật với cụm camera đặt ngang, mang ngôn ngữ thiết kế đặc trưng của dòng sản phẩm hợp tác với Leica. Theo các thông tin rò rỉ, cụm camera bao gồm cảm biến chính độ phân giải 200MP, kết hợp cùng ống kính tiềm vọng hỗ trợ zoom quang học. Hệ thống xử lý hình ảnh tích hợp các thuật toán màu sắc và bộ lọc đặc trưng do Leica tinh chỉnh. Ảnh: Xiaomi.

Về cấu hình, Xiaomi 18 Fold sử dụng vi xử lý XRING O3 được sản xuất trên tiến trình 3nm. Theo số liệu thử nghiệm do Xiaomi công bố, con chip này đạt 5.228.014 điểm AnTuTu - cao hơn khoảng 2,2 lần so với vi xử lý A19 Pro trên iPhone 17 Pro Max. Mẫu flagship của Apple đạt khoảng 2.354.537 điểm trong một số bài kiểm tra hiệu năng công khai. Về bộ nhớ, phiên bản tiêu chuẩn của Xiaomi 18 Fold được trang bị 12 GB RAM chuẩn LPDDR6 cùng 256 GB bộ nhớ trong. Ảnh: Xiaomi.

Dù sở hữu độ mỏng thân máy thấp, thiết bị vẫn được tích hợp viên pin dung lượng 6.000 mAh sử dụng công nghệ Silicon-Carbon (Si/C). Xiaomi 18 Fold hỗ trợ công nghệ sạc nhanh có dây công suất 67W và sạc không dây 50W, đáp ứng nhu cầu duy trì thời lượng sử dụng cho màn hình kích thước lớn. Ảnh: The Verge.

Các thông tin rò rỉ trước đó cho biết màn hình phụ phía ngoài của Xiaomi 18 Fold có kích thước 6,56 inch và sở hữu tỷ lệ khung hình 2:1 tương tự màn hình gập bên trong. Thiết kế cạnh bo nhẹ mang lại cảm giác cầm nắm gọn gàng, giúp người dùng dễ dàng thao tác bằng một tay đối với các tác vụ cơ bản như nghe gọi, nhắn tin hay truy cập nhanh ứng dụng mà không cần mở màn hình chính. Ảnh: Expert Review.

Theo leaker Digital Chat Station trên mạng xã hội Weibo, Xiaomi 18 Fold dự kiến ra mắt với mức giá khởi điểm vượt mốc 1488 USD (khoảng 35 triệu đồng). Mức giá này tăng đáng kể so với thế hệ Mix Fold 4 vốn có giá từ 1340 USD (khoảng 31,5 triệu đồng). Sự điều chỉnh này phản ánh việc nâng cấp cấu hình cũng như định vị sản phẩm ở phân khúc siêu cao cấp. Ảnh: The Verge.

Nửa thế kỷ thành - bại của Apple

Ngày nay, các đế chế công nghệ trỗi dậy và sụp đổ nhanh đến mức khó có thể tưởng tượng những cái tên nào có thể tồn tại đến nửa thế kỷ. Chỉ một số ít làm được điều này, trong đó có Apple.

Cuốn “Apple” của David Pogue đã làm sáng tỏ những đổi mới trong suốt chặng đường 50 năm phát triển của ông lớn công nghệ này.