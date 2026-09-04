Dự án chiến lược của tân CEO bị Apple hủy bỏ phút chót

Apple vừa chính thức hủy bỏ dự án màn hình gập kích thước lớn lai giữa iPad và MacBook. Đây từng là sản phẩm chiến lược được ưu tiên phát triển hàng đầu bởi tân CEO John Ternus.

Ông John Tenus chính thức nhậm chức tổng Giám đốc Điều hành Apple từ ngày 1/9. Ảnh: Apple.

Báo cáo nghiên cứu mới nhất từ công ty phân tích Omdia tiết lộ bước ngoặt đáng chú ý trong lộ trình sản phẩm của Apple. Theo đó, gã khổng lồ công nghệ Mỹ được cho là đã hủy bỏ toàn bộ kế hoạch phát triển dòng máy tính bảng và laptop màn hình gập kích thước từ 16,1-18 inch.

Mẫu thiết bị gập dạng lai quy mô 18-20 inch này vốn được Apple âm thầm nghiên cứu trong nhiều năm. Ban đầu, giới quan sát kỳ vọng sản phẩm sẽ thương mại hóa sớm nhất vào năm 2026, trước khi thời điểm ra mắt liên tục bị lùi sang năm 2028.

Đầu năm nay, chuyên gia phân tích Mark Gurman tiết lộ đây từng là dự án trọng điểm do tân CEO Apple - John Ternus, trực tiếp thúc đẩy. Dù vậy, ông vẫn tỏ ra hoài nghi về khả năng thương mại hóa của sản phẩm.

"Apple đã phát triển một mẫu iPad gập kích thước khoảng 20 inch. Thiết bị này vốn là ưu tiên hàng đầu của Ternus, nhưng hoàn toàn có thể chỉ dừng lại ở một cuộc thử nghiệm kỳ quặc và không bao giờ xuất hiện trên thị trường", Mark Gurman cho biết.

IPad, Macbook màn hình gập này từng được ông John Ternus coi là dự án "ưu tiên" trong dải sản phẩm của Apple. Ảnh: 9to5Mac.

Báo cáo của Omdia cho thấy những nghi ngờ từ giới phân tích đã trở thành sự thật. Apple dường như đang thay đổi chiến lược đối với các dòng thiết bị màn hình gập.

Nguyên nhân hủy bỏ có thể xuất phát từ bài toán chi phí. Cuộc khủng hoảng giá chip và bộ nhớ gần đây đã đẩy chi phí linh kiện lên rất cao. Việc sản xuất một thiết bị siêu cao cấp như vậy sẽ khiến giá bán vượt quá khả năng tiếp cận của người dùng.

Ngoài ra, nguy cơ biến sản phẩm thành một thiết bị ngách đắt đỏ tương tự Vision Pro cũng khiến Apple phải cân nhắc.

Rất có thể Apple đang chọn giải pháp an toàn. Hãng muốn theo dõi phản ứng của thị trường dành cho chiếc iPhone Ultra màn hình gập trước. Nếu dòng iPhone gập gặt hái thành công, Apple mới quyết định có khôi phục lại dự án iPad và MacBook gập hay không.