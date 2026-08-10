Ford vừa hé lộ mẫu bán tải điện cỡ trung hoàn toàn mới mang tên Ford Fathom với giá khởi điểm khoảng 28.000 USD.

Ford vừa chính thức xác nhận mẫu bán tải giá rẻ dựa trên nền tảng Universal EV Platform có tên gọi Ford Fathom. Theo hãng, Fathom được phát triển từ đầu trên một nền tảng hoàn toàn mới, với mục tiêu tối ưu chi phí sản xuất nhưng vẫn đảm bảo khả năng cạnh tranh trước các đối thủ lớn như Tesla và BYD.

Bán tải thuần điện giá rẻ Ford Fathom chỉ từ 28.000 USD

Để hiện thực hóa mục tiêu này, hãng xe Mỹ đã thành lập một đội ngũ chuyên trách tại California, tập trung phát triển dòng xe điện thế hệ mới. Ford cũng áp dụng quy trình sản xuất hoàn toàn khác biệt tại nhà máy Louisville.

Ford Fathom là mẫu xe thuần điện đầu tiên được phát triển dựa trên nền tảng Universal EV Platform. Mặc dù chưa chính thức ra mắt, mẫu EV này được dự đoán có mức giá chỉ từ 28.000 USD .

Thay vì sử dụng một dây chuyền lắp ráp truyền thống, hãng triển khai hệ thống "assembly-tree" (dây chuyền cây), trong đó 3 dây chuyền riêng biệt dành cho phần đầu xe, phần đuôi xe cùng cụm pin kết cấu và ghế ngồi sẽ hoạt động đồng thời trước khi hợp nhất ở công đoạn cuối. Ford cho biết phương pháp này giúp nâng cao hiệu quả sản xuất và cắt giảm đáng kể chi phí.

Fathom là một phần trong chiến lược xe điện mới của Ford sau khi hãng phải điều chỉnh kế hoạch phát triển EV vào cuối năm ngoái. Khi đó, Ford ghi nhận khoản ghi giảm tài sản lên tới 19,5 tỷ USD , đồng thời hủy bỏ một số mẫu EV đã lên kế hoạch, bao gồm cả mẫu bán tải thuần điện F-150 Lightning.

Chiến lược điện hóa đầy tham vọng với Ford Fathom

Với mức giá khoảng 28.000 USD , Ford Fathom sẽ nằm trong nhóm rất ít mẫu xe tại Mỹ có giá khởi điểm dưới 30.000 USD , bao gồm cả xe sử dụng động cơ xăng, hybrid và xe điện. Theo dữ liệu từ Edmunds, chỉ có 36 mẫu xe trên thị trường Mỹ được bán với giá khởi điểm dưới ngưỡng 30.000 USD tính đến tháng 5/2026.

Ford cho biết sẽ bắt đầu nhận đặt trước mẫu Fathom từ đầu năm 2027. Những chiếc xe đầu tiên dự kiến được bàn giao đến khách hàng vào quý III/2027.

Fathom cũng sẽ trở thành một trong những mẫu xe có giá bán thấp nhất, cạnh tranh trực tiếp với mẫu bán tải Ford Maverick, hiện có giá khởi điểm chỉ dưới 30.000 USD . Hãng cho biết sẽ bắt đầu nhận đặt trước mẫu Fathom từ đầu năm 2027. Những chiếc xe đầu tiên dự kiến được bàn giao đến khách hàng vào quý III/2027.

Đáng chú ý, Ford Fathom không chỉ là một mẫu xe đơn lẻ mà còn được kỳ vọng sẽ mở đầu cho cả một gia đình sản phẩm phát triển trên nền tảng xe điện hoàn toàn mới, tạo nền tảng cho chiến lược mở rộng danh mục EV giá phải chăng của hãng trong những năm tới.