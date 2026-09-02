Bộ tứ SUV của Mazda sắp có thay đổi lớn

Nhóm SUV của Mazda gồm CX-60, CX-70, CX-80 và CX-90 chuẩn bị trải qua đợt nâng cấp toàn diện từ ngoại thất, nội thất cho đến hệ truyền động.

Theo Carscoops, Mazda dường như đang chuẩn bị một đợt nâng cấp lớn dành cho 4 mẫu SUV cỡ lớn. CEO Masahiro Moro của Mazda cho biết những thay đổi lớn sắp diễn ra với các dòng xe CX-60, CX-70, CX-80 và CX-90, và những mô tả ban đầu cho thấy đây không giống đợt facelift thông thường.

Chia sẻ với tờ Chugoku Shimbun của Nhật Bản, ông Masahiro Moro cho biết Mazda có ý định thực hiện những thay đổi sâu rộng với ngoại thất, nội thất và cả hệ truyền động của 4 dòng SUV sử dụng nền tảng Large Platform này.

“Chúng tôi sẽ thực hiện các thay đổi đối với ngoại thất, nội thất cùng hệ truyền động, đồng thời tiến hành các nâng cấp với quy mô chưa từng có từ trước đến nay”, vị CEO hãng xe Nhật Bản chia sẻ.

Doanh số dường như là nguyên nhân chính, bởi trong năm tài chính 2025 vừa qua, Mazda chỉ bán được 150.637 xe thuộc 4 dòng SUV kể trên, thấp hơn nhiều so với mục tiêu 200.000 xe đề ra ban đầu.

Hồi đầu tháng, CFO Jeffrey Guyton thừa nhận hãng cần mở rộng hoạt động kinh doanh, đặc biệt tại Mỹ, đồng thời xác nhận một số cải tiến sản phẩm đang trong quá trình phát triển. Mỹ hiện là thị trường chủ yếu của nhóm SUV Mazda phát triển trên nền tảng Large Platform.

Chuyên trang Carscoops nhận định cách dùng từ của CEO Mazda cho thấy hãng dường như đang nhắm đến một kế hoạch cải tổ toàn diện cho 4 mẫu SUV. Thông tin về hệ truyền động có lẽ là chi tiết đáng chú ý nhất.

Công nghệ Skyactiv-Z thế hệ tiếp theo của Mazda sẽ mở rộng ra ngoài phạm vi động cơ 4 xy-lanh. Điều này có thể tương đương một danh mục sản phẩm đầy đủ các động cơ, nhằm gia tăng khả năng cạnh tranh trước một ngành công nghiệp ôtô đang nghiêng nhiều về hybrid.

Trên hết, Mazda rõ ràng không muốn từ bỏ tham vọng phát triển dòng xe flagship, thậm chí tuyên bố của CEO Masahiro Moro còn cho thấy sự quyết tâm của hãng với mục tiêu này.

“Chúng tôi sẽ phát triển các mẫu xe này thành những sản phẩm mà mọi người sẽ công nhận là dòng xe flagship của Mazda. Việc này sẽ cần thời gian, nhưng chúng tôi chắc chắn sẽ thành công”, vị CEO chia sẻ.

Mazda vẫn chưa ấn định thời điểm thực hiện đợt nâng cấp toàn diện này, có thể 4 mẫu SUV nói trên cũng không được cập nhật cùng lúc. Mazda CX-60 là mẫu xe lâu đời nhất, đã ra mắt từ năm 2022. Trong khi đó, Mazda CX-70 chỉ vừa cập bến thị trường Bắc Mỹ hồi năm 2024.