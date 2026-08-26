Cách 'căn ke' khoảng cách an toàn 55 m để tránh bị phạt tiền triệu

Duy trì khoảng cách an toàn với xe phía trước là quy định với tài xế khi tham gia giao thông đường bộ. Cách nào để "căn ke" được khoảng cách an toàn phù hợp khi đang cầm vô lăng?

Mới đây, Cục CSGT - Bộ Công an thông báo sẽ bắt đầu xử phạt lỗi không giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước khi tài xế điều khiển phương tiện lưu thông trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Nghi Sơn.

Theo quy định hiện hành tại Nghị định 168/2024, mức phạt cho hành vi này là 4-6 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe. Trường hợp không giữ khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước trên cao tốc mà gây tai nạn giao thông, mức phạt tăng lên thành 20-22 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Khoảng cách an toàn là gì?

Theo nội dung Điều 12 Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ 2024, người lái xe buộc phải chấp hành quy định về tốc độ, khoảng cách an toàn tối thiểu với xe phía trước cùng làn đường hoặc phần đường.

Thông tư 38/2024 của Bộ GTVT (nay là Bộ Xây dựng) có hướng dẫn chi tiết hơn về khoảng cách an toàn giữa 2 xe khi tham gia giao thông trên đường.

Cụ thể, trong điều kiện mặt đường khô ráo, không có sương mù, mặt đường không trơn trượt, địa hình bằng phẳng, đường thẳng, tầm nhìn bảo đảm, khi xe di chuyển với tốc độ 60 km/h thì cần đảm bảo khoảng cách tối thiểu với xe phía trước ở mức 35 m.

Ở dải tốc độ trên 60 km/h và không quá 80 km/h, khoảng cách an toàn theo quy định là 55 m. Đối với dải tốc độ trên 100 km/h và không quá 120 km/h, người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ cần đảm bảo khoảng cách an toàn 100 m với xe phía trước.

Tốc độ lưu hành (km/h) Khoảng cách an toàn (m) V = 60 35 60 < V ≤ 80 55 80 < V ≤ 100 70 100 < V ≤ 120 100

Trường hợp điều khiển xe chạy với tốc độ dưới 60 km/h, tài xế phải chủ động giữ khoảng cách an toàn phù hợp với xe chạy liền trước xe của mình. Khoảng cách này tùy thuộc vào mật độ phương tiện, tình hình giao thông thực tế để đảm bảo an toàn giao thông

Thông tư 38/2024 cũng nêu rõ khi trời mưa, có sương mù, mặt đường trơn trượt, đường có địa hình quanh co, đèo dốc, tầm nhìn hạn chế, người lái xe phải điều chỉnh khoảng cách an toàn lớn hơn trị số ghi trên biển báo hoặc theo quy định ở bảng trên.

"Căn ke" khoảng cách an toàn 55 m như thế nào?

Phần lớn cao tốc ở Việt Nam quy định tốc độ tối thiểu 60 km/h, tối đa trong khoảng 90-120 km/h. Đối chiếu với thông tin ở bảng phía trên, tài xế khi di chuyển trên cao tốc cần lưu ý duy trì khoảng cách an toàn ít nhất 55 m với xe phía trước để tránh bị phạt 4-6 triệu đồng.

Với tài xế ôtô, có nhiều cách để tự xác định và duy trì khoảng cách an toàn khi tham gia giao thông, nhất là trên các tuyến cao tốc.

Hệ thống biển báo, vạch kẻ đường bố trí trên cao tốc vừa đóng vai trò chỉ dẫn, vừa hỗ trợ tài xế duy trì khoảng cách an toàn đúng quy định khi tham gia giao thông.

Hệ thống biển báo và vạch kẻ đường hỗ trợ tài xế duy trì khoảng cách an toàn. Ảnh: Việt Linh.

Thông thường, ngay sau biển IE.471 thông báo cho tài xế về giữ khoảng cách lái xe an toàn khi lưu thông trên đường cao tốc sẽ là loạt các biển báo màu xanh lá với ký tự lần lượt từ "0m" cho đến "200 m".

Người điều khiển phương tiện có thể dựa vào khoảng cách 50 m giữa các biển báo này để xác định khoảng cách hiện tại giữa xe mình và xe phía trước, từ đó điều chỉnh tốc độ để đảm bảo duy trì khoảng cách an toàn như quy định.

Ngoài các biển báo kể trên, vài tuyến đường còn có thể bố trí vạch kẻ đường 7.8 để giúp tài xế ước lượng khoảng cách xe trên đường.

Theo nội dung Quy chuẩn 41:2024, vạch 7.8 dùng để xác định khoảng cách trên đường, cho lái xe biết cần phải giãn cách cự ly để đảm bảo an toàn với xe phía trước. Vạch này thường được sử dụng trên đường cao tốc tại những nơi hay xảy ra tai nạn do vượt xe hoặc đâm va từ phía sau, hoặc những vị trí có yêu cầu đặc biệt.

Vạch kẻ đường 7.8 hỗ trợ tài xế ước lượng khoảng cách an toàn với xe đi trước.

Các vạch này có dạng đường liền hình mũi nhọn, màu trắng và chạy song song tim đường. Vạch 7.8 được bố trí trên chiều dài 200 m dọc theo đường, cách 50 m bố trí một nhóm 2 vạch. Tài xế có thể quan sát vạch này để "căn ke" khoảng cách an toàn với xe chạy phía trước cùng làn đường.

Quy tắc 3 giây cũng là một trong những mẹo thường được cánh tài xế truyền tai nhau để đảm bảo duy trì khoảng cách an toàn khi tham gia giao thông.

Quy tắc này dựa vào 2 yếu tố gồm quãng đường cần thiết để tài xế nhận biết nguy hiểm và có sự phản ứng phù hợp, cùng với quãng đường phanh cần thiết để xe dừng lại hoặc ít nhất giảm tốc độ đến mức rủi ro thấp.

Trong thực hành, tài xế có thể chọn một điểm mốc trên đường, chẳng hạn biển báo, cột đèn hay cây xanh. Ngay khi đuôi xe trước vừa vượt qua mốc đó, tài xế sẽ bắt đầu đếm nhẩm từ một giây đến 3 giây.

Nếu đầu xe chưa đến mốc đã chọn khi đếm đến giây thứ ba, khoảng cách hiện tại với xe phía trước nhìn chung đã đảm bảo an toàn. Ngược lại, tài xế cần giảm tốc độ để nới rộng cự ly, đảm bảo khoảng cách an toàn với xe phía trước.

Cần lưu ý rằng quy tắc 3 giây phù hợp nhất khi mặt đường khô ráo, thời tiết tốt và tầm nhìn đảm bảo. Khi đường ướt, trơn trượt và tầm nhìn hạn chế, tài xế cần tăng thời gian đếm nhẩm lên cao hơn để nới rộng khoảng cách an toàn.

Áp dụng quy tắc 3 giây giúp duy trì khoảng cách an toàn với xe phía trước. Ảnh minh họa: Phúc Hậu.

Quy tắc 3 giây không phải quy định pháp luật, nhưng có thể được sử dụng như một cách đơn giản để ước lượng khoảng cách khi lái xe. Ở các dải tốc độ 60-120 km/h, quãng đường di chuyển được trong 3 giây đều bằng hoặc lớn hơn khoảng cách tối thiểu theo quy định

Thực hiện phép tính quy đổi, xe sẽ chạy được quãng đường 50 m trong 3 giây khi tốc độ đang là 60 km/h. Ở tốc độ 80 km/h, quãng đường đi được trong 3 giây là hơn 66 m, tức cao hơn quy định về khoảng cách an toàn tối thiểu 55 m.

Tốc độ xe (km/h) Quãng đường đi được trong 3 giây (m) Khoảng cách tối thiểu theo quy định (m) 60 50 35 80 66,7 55 100 83,3 70 120 100 100

Với việc các tính năng trợ lái nâng cao ADAS đã được phổ cập đến ôtô ở nhiều phân khúc khác nhau, người lái cũng có thể tìm đến sự trợ giúp từ hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng (Adaptive Cruise Control - ACC).

Khác với hệ thống kiểm soát hành trình tiêu chuẩn, ACC sử dụng thêm các cảm biến gồm radar hoặc camera để đo lường khoảng cách giữa xe với phương tiện phía trước. Từ đó, hệ thống ACC sẽ chủ động can thiệp vào vận hành của xe, tăng tốc hoặc giảm tốc tương ứng với hành động của xe phía trước, đảm bảo duy trì khoảng cách mà tài xế đã thiết lập.

Tuy nhiên cần lưu ý rằng khả năng nhận diện khoảng cách và điều chỉnh tốc độ của hệ thống có thể bị ảnh hưởng bởi mưa lớn và sương mù, hoặc khi bụi bẩn bám vào camera.

Tình huống bị một xe từ làn khác "tạt đầu" cũng có thể nằm ngoài khả năng xử lý của hệ thống ACC. Do đó, tài xế cần chủ động kiểm soát tay lái, vừa đảm bảo duy trì khoảng cách an toàn theo quy định, vừa tránh các tình huống va chạm giao thông đáng tiếc do hành vi lái xe thiếu an toàn của một bộ phận người tham gia giao thông thiếu ý thức.