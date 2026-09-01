Không mạnh nhất, nhanh hay "dữ dằn" nhất, Ferrari Amalfi ghi điểm bằng sự dễ tiếp cận, thân thiện khi chạy phố nhưng vẫn đầy đủ khả năng của một chú "ngựa chồm".

Trong lúc những tranh cãi không hồi kết về mẫu xe điện Ferrari Luce đang "nổi sóng" trên các mạng xã hội và giới chơi xe toàn cầu, thương hiệu có tuổi đời hơn 86 năm vẫn có một mẫu xe mang đến cách tiếp cận rất khác: Ferrari Amalfi - chiếc Ferrari được xem là "cánh cửa" dễ bước vào thế giới ngựa chồm, không chỉ bởi mức giá dễ tiếp cận hơn mà còn ở thiết kế, cách vận hành và khả năng sử dụng hàng ngày.

Mẫu grand tourer mang chất thơ Italy

Nếu Ferrari Roma từng được giới thiệu với giới chơi xe thông qua tagline đậm chất Italy "La Nuova Dolce Vita" (Cuộc sống mới tươi đẹp), thì Ferrari Amalfi lại đề cao tinh thần "Sprezzatura". Thuật ngữ này xuất hiện trong cuốn The Book of the Courtier xuất bản năm 1528 của chính khách kiêm nhà thơ Baldassare Castiglione, dùng để mô tả khả năng thực hiện những điều khó khăn một cách nhẹ nhàng, tự nhiên và gần như không để lộ sự nỗ lực.

Liệu Amalfi có thực sự đáp ứng được những kỳ vọng của tôi khi cầm lái một chiếc Ferrari? Hay đây chỉ là một "tấm vé" giúp những người chơi xe mở rộng bộ sưu tập, qua đó tăng cơ hội tiếp cận những suất đặt hàng các mẫu siêu xe giới hạn hơn của thương hiệu?

Cũng như thế, Ferrari Amalfi là hiện thân của "Sprezzatura" - sự duyên dáng tự nhiên, kết quả của sự hợp tác chặt chẽ giữa các nhà thiết kế, các chuyên gia mô hình hóa ảo và thực tế, các chuyên gia về màu sắc và trang trí, cũng như các bộ phận khác như quản lý kỹ thuật và khí động học. Dù mang tên gọi mới, mẫu grand tourer này về cơ bản có thể được xem là một bản "facelift" của Roma, vốn được Ferrari trình làng từ năm 2019.

Amalfi là chiếc Ferrari đậm chất "ngựa chồm" nhưng đủ thân thiện để hòa nhập vào cuộc sống hàng ngày.

Phần đầu xe với thiết kế tinh tế hơn, thể hiện rõ ngôn ngữ tạo hình mới mà Ferrari đang theo đuổi. Thay cho lưới tản nhiệt dễ liên tưởng đến nhân vật Stormtrooper trong loạt phim bom tấn Star Wars trên Roma, những đường nét mới uyển chuyển và trông "Ferrari" hơn, một mẫu Ferrari tối giản cả về thiết kế lẫn giá bán.

Quan sát từ bên hông, Ferrari Amalfi đích thị là một mẫu berlinetta điển hình với động cơ V8 đặt giữa phía trước. Xe sở hữu kích thước tổng thể 4.660 x 1.974 x 1.301 mm cùng chiều dài cơ sở 2.670 mm. Thay vì những con số khô khan, điều có thể cảm nhận rõ khi trực tiếp cầm lái Amalfi trên đường phố là sự tự tin và linh hoạt. Chiếc xe dễ dàng xoay trở, chuyển hướng với tầm quan sát khá rộng, nhưng gần như không cần nỗ lực - đúng với tinh thần "Sprezzatura" mà Amalfi hướng đến.

Từng đường nét trên mẫu xe thể thao này đều hướng đến phong cách kín đáo, tinh tế nhưng vẫn đầy cá tính, giúp Amalfi giữ được bản sắc riêng mà không bị "hòa tan" giữa xu hướng điện hóa đang ngày càng phổ biến.

Phần đuôi là nơi Amalfi thể hiện rõ nhất triết lý thiết kế mới của Ferrari. Cụm đèn hậu được tích hợp khéo léo vào những đường cắt tối giản. Nhìn chung thiết kế của Amalfi mang tính khí động học cao mà không cần quá nhiều đường nét cắt xẻ, khiến diện mạo mẫu siêu xe không quá phô trương.

Dĩ nhiên, Ferrari cũng biết cách chiều lòng các "thượng đế" với hàng nghìn tổ hợp tùy chọn khác nhau về màu sắc ngoại thất, mâm xe, cùm phanh... giúp Amalfi phù hợp với bất kỳ khách hàng khó tính nào, dù là người kín đáo hay người muốn nổi bật phong cách cá nhân.

Không gian thân thiện để sử dụng hàng ngày

Với những mẫu xe thể thao mạnh hàng trăm mã lực, điều mà người dùng lo ngại chính là sự bất tiện khi phải cầm lái hàng ngày. Không gian bên trong Ferrari Amalfi có vẻ như giải quyết tốt vấn đề này.

Không tạo cảm giác chật chội như hình dung về một chiếc xe thể thao 2 cửa, cấu hình 2+ giúp xe có thêm hai vị trí phía sau, được giới thiệu phù hợp hơn cho trẻ em nhưng trên thực tế phù hợp hơn cho việc tận dụng làm không gian chứa đồ ngay trong xe mà không cần mở cốp sau.

Với cấu hình dual-cockpit 2+, không gian nội thất của Ferrari Amalfi cho thấy sự đầu tư kỹ lưỡng của thương hiệu khi dung hòa hiệu năng của một mẫu xe thể thao Italy với nhu cầu sử dụng thực tế hàng ngày.

Vẫn là một chiếc Ferrari, vị trí quan trọng nhất vẫn là người lái. Xe sử dụng cấu trúc dual-cockpit, chia không gian người lái và hành khách thành 2 khu vực riêng biệt nhưng kết nối về mặt thị giác. Bảng taplo, ốp cửa và cụm điều khiển trung tâm tạo thành một tổng thể liền mạch, trong khi các chi tiết nhôm, sợi carbon và những đường chỉ tương phản tăng thêm chất thể thao.

Hệ thống hiển thị gồm bảng đồng hồ kỹ thuật số 15,6 inch trực quan và dễ quan sát, màn hình trung tâm 10,25 inch hỗ trợ các kết nối và giải trí không quá nổi trội. Người ngồi ghế phụ không đơn thuần chỉ là hành khách khi có sự xuất hiện của màn hình co-driver 8.8 inch có thể hiển thị vòng tua động cơ, lực quán tính G và nhiều thông số vận hành khác.

Điều ấn tượng nhất là sự trở lại của các phím chức năng cơ học, một thay đổi được Ferrari thực hiện nhằm đáp ứng phản hồi từ khách hàng. Điều này mang đến một cảm giác "rất Ferrari" khi người lái "giao tiếp" trực tiếp với chiếc xe.

Các phím chức năng cơ học chủ yếu nằm xung quanh vô lăng và tầm thao tác của người lái. Nhìn chung nó là đủ để người lái có thể tập trung điều khiển chiếc siêu xe nhưng vẫn không bị phân tâm với các thao tác khác.

"Ngựa phố" mạnh mẽ nhưng "dễ thuần"

Trước khi trực tiếp cầm lái, tôi từng nghe nhiều lời nhận xét rằng đây là một trong những mẫu Ferrari thân thiện với việc sử dụng hàng ngày nhất. Và sau trải nghiệm thực tế, tôi phần nào hiểu được lý do.

Mang phong cách của một chiếc GT đúng nghĩa, Ferrari Amalfi sở hữu vị trí ngồi không quá thấp hay cực đoan, trong khi tầm nhìn khá thoáng, giúp việc quan sát trở nên dễ dàng hơn. Xe cũng được trang bị nhiều công nghệ hỗ trợ lái.

Ngay khi ngồi vào khoang lái, cảm giác đầu tiên là không gian không quá chật chội đối với một mẫu xe thể thao 2 cửa. Với chiều cao khoảng 1,8 m, vị trí ngồi của tôi không quá thấp hay cực đoan, trong khi tầm nhìn khá thoáng, giúp việc quan sát trở nên dễ dàng hơn. Camera 360 gần như là trang bị cần thiết, bởi dù thân thiện hơn với đường phố, Amalfi vẫn là một mẫu xe thể thao với không ít điểm mù.

Vị trí người lái được đặt gần như chính giữa thân xe. Động cơ V8 đặt trước nhưng lùi sâu về phía sau, tạo nên cấu trúc front-mid engine đặc trưng, trong khi phía sau vẫn còn không gian cho khoang hành lý - những yếu tố góp phần tạo nên một mẫu xe thể thao grand tourer mang tính thực dụng.

Nhưng cảm giác "Ferrari" vẫn hiện hữu ngay từ những thao tác đầu tiên. Nút khởi động bằng nhôm nằm bên trái vô lăng, trong khi khoang lái không có cần số hay cụm điều khiển truyền thống như trên những mẫu xe thông thường. Sau khi khởi động, người lái chỉ cần kéo lẫy chuyển số bên phải để vào số D, và về N bằng nhấn cùng lúc 2 lẫy chuyển số. Đây là một quy trình đơn giản nhưng đủ để tạo nên cảm giác đặc biệt của một chiếc Ferrari.

Ferrari Amalfi vẫn sử dụng động cơ V8 twin-turbo 3.9L F154 quen thuộc của Roma, tuy nhiên đã được tinh chỉnh lại nhằm tạo ra công suất 640 mã lực và mô-men xoắn 760 Nm. Xe có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 3,3 giây, tốc độ tối đa hơn 320 km/h.

Nếu Race là chế độ dành cho những ai muốn tận hưởng trọn vẹn chất siêu xe, thì Sport mang đến trải nghiệm tương tự nhưng được tiết chế đôi chút. Ở chế độ Race, phản hồi chân ga và phanh gần như tức thì, hệ thống treo cứng hơn, phù hợp nhất khi người lái muốn tận hưởng chiếc xe một mình.

Chuyển sang Sport, âm thanh động cơ vẫn đủ phấn khích, chân ga nhạy và thân xe chắc chắn, nhưng Amalfi trở nên dễ thuần hơn. Dù vậy, đây vẫn chưa phải lựa chọn lý tưởng nếu hành khách đi cùng không quen với cảm giác của một chiếc xe thể thao hiệu năng cao.

Comfort mới là chế độ đáng nói nhất, và có lẽ cũng là thiết lập mà nhiều khách hàng Amalfi sẽ sử dụng thường xuyên. Vẫn mang trong mình động cơ V8 mạnh mẽ, nhưng ở chế độ này, chiếc xe tạo ra sự cân bằng đáng nể giữa hiệu suất và khả năng vận hành hàng ngày. Hệ thống treo mềm hơn, phản hồi chân ga được tiết chế và âm thanh động cơ cũng trở nên nhẹ nhàng, giúp Amalfi phù hợp hơn khi di chuyển trong phố hoặc chở theo người thân.

Với phím chức năng Manettino ngay trên vô lăng, người lái có thể dễ dàng điều chỉnh chế độ lái giúp cảm nhận chất "ngựa chồm" trong từng cú nhấn ga, hay dạo chơi nhẹ nhàng trên những con đường ven biển đầy thơ mộng.

Tất nhiên, Ferrari Amalfi không thể biến thành một chiếc sedan hạng sang chỉ bằng một nút bấm. Nhưng đây có lẽ là một trong những mẫu xe phù hợp nhất cho việc sử dụng hàng ngày: thiết kế dễ tiếp cận, khả năng vận hành linh hoạt và một chế độ Comfort đủ "ngoan" để người lái có thể tận hưởng chiếc Ferrari mà không phải đánh đổi quá nhiều sự thoải mái. Ferrari cũng định vị Amalfi ngay từ đầu là mẫu xe kết hợp hiệu suất cao với tính đa dụng hàng ngày.

Với mục tiêu sử dụng xe mỗi ngày, con số tăng tốc 0-100 km/h trong hơn 3 giây hay tốc độ tối đa rõ ràng không phải là thứ người lái cần ghi nhớ. Nhưng nếu muốn, chỉ cần một cú đạp mạnh chân ga như tốc độ 50 km/h, chiếc xe chỉ mất vài giây để vượt qua con số trên 100 km/h. Tất nhiên tốc độ không phải là tất cả với Ferrari nói chung và Amalfi nói riêng, khả năng kiểm soát chiếc xe mới là giá trị.

Các công nghệ hỗ trợ được Ferrari thiết lập ở mức vừa đủ để Amalfi trở nên dễ dàng khi vận hành trong đô thị, nhưng không can thiệp quá sâu đến mức làm mất đi cảm giác tự nhiên phía sau vô lăng. Hệ thống cảnh báo va chạm phía trước, phía sau và xung quanh, cảnh báo lệch làn cùng camera quan sát giúp chiếc siêu xe trở nên thân thiện hơn đáng kể trong môi trường phố thị. Nhờ đó, Ferrari Amalfi mang đến cảm giác gần gũi như một mẫu xe thông thường, đủ dễ tiếp cận để gần như bất kỳ ai cũng có thể làm quen và cầm lái.

Ferrari Amalfi - "Nhập môn" nhưng đủ chất "ngựa chồm"

Nếu chỉ xét trong dải sản phẩm Ferrari, thiết kế và sức mạnh của Amalfi có thể chưa thực sự nổi bật. Điều này không quá khó hiểu, bởi đây là mẫu xe "nhập môn" dành cho những người lần đầu bước vào thế giới Ferrari, với mức giá dễ tiếp cận hơn và kiểu dáng cũng vừa vặn với thị hiếu số đông.

Khoang hành lý phía sau của Ferrari Amalfi có dung tích khoảng 270 L. Dù không quá rộng rãi, không gian này vẫn đủ đáp ứng nhu cầu sử dụng hàng ngày và những chuyến du ngoạn ngắn của chủ xe.

Nhưng những điều từng được xem là điểm trừ này có thể lại trở thành lợi thế của Ferrari Amalfi ở thời điểm hiện tại. Khi ngày càng nhiều khách hàng không còn muốn phô trương bằng những chiếc siêu xe quá nổi bật hay ồn ào, một mẫu xe có thiết kế điềm đạm, kín đáo nhưng vẫn ẩn giấu sức mạnh lớn dưới nắp capo lại trở nên hấp dẫn hơn. Amalfi không cần phải gây chú ý ngay từ cái nhìn đầu tiên để chứng minh mình là một chiếc Ferrari.

Sự thân thiện với đường phố cũng giúp Amalfi dễ dàng được sử dụng hàng ngày hơn những mẫu siêu xe khác, dù nằm trong hay ngoài gia đình Ferrari. Ở chế độ Comfort, chiếc xe có thể che giấu phần lớn sức mạnh của động cơ V8, trở thành một mẫu xe thể thao đủ êm ái và dễ chịu để di chuyển trong phố, thậm chí chở theo người thân mà không tạo cảm giác quá khắc nghiệt.

Không cần quá ồn ào để khẳng định giá trị, Amalfi là một chú "ngựa phố" dễ thuần, dễ sử dụng trong đời sống hàng ngày. Nhưng chỉ với một cú thốc ga, chiếc xe lập tức biến đổi thành một "ngựa chồm" đầy uy lực, sẵn sàng phô diễn bản năng tốc độ đặc trưng của Ferrari.

Nhưng chỉ cần chuyển sang Sport hoặc Race, Amalfi lập tức thay đổi tính cách. Chân ga nhạy hơn, phản hồi nhanh hơn, hệ thống treo cứng chắc và âm thanh động cơ trở nên phấn khích, sẵn sàng nhắc nhở người lái rằng bên dưới vẻ ngoài điềm đạm ấy vẫn là một chú "ngựa chồm" thuần chủng. Và có lẽ đó chính là điều khiến tôi thích Amalfi: một chiếc Ferrari không cần phải quá ồn ào để chứng minh giá trị. Một "ngựa phố" có thể ngoan ngoãn khi cần, nhưng luôn sẵn sàng tung vó khi người cầm lái muốn.

Hiện tại, mức giá của mẫu xe thể thao này tại Việt Nam vẫn chưa được công bố, nhiều khả năng nằm ở mức trên 17 tỷ đồng . Trong cùng phân khúc grand tourer cao cấp, mẫu xe này sẽ cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ sừng sỏ khác như Porsche 911 Turbo S, Aston Martin Vantage hay McLaren GTS.