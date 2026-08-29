Vừa được bàn giao, siêu xe Koenigsegg Gemera đã bị phá hoại

|
Bên cạnh các mẫu hypercar 2 chỗ, Koenigsegg còn mang đến mẫu siêu xe grand tourer PHEV với cấu hình 4 chỗ ngồi Gemera. Chiếc xe đã được ra mắt vào tháng 3/2020.
|
Sau 6 năm xuất hiện, chiếc Koenigsegg Gemera phiên bản thương mại đầu tiên đã được bàn giao cho một khách hàng tại sự kiện Aurora Concours vào tháng 6/2026.
|
Khi có mặt tại khách sạn D’Angleterre ở Copenhagen (Đan Mạch), siêu xe này đã bị kẻ xấu phá hoại bằng gạch. Kính chắn gió, cửa và gương chiếu hậu bên phải đã bị biến dạng.
|
Chiếc xe này còn gây tranh cãi khi sử dụng tại nước này nhưng vẫn mang biển số Thụy Sĩ. Nhiều người cho rằng đây là "thủ thuật" trốn mức thuế trước bạ 150% tại Đan Mạch.
|
Như những mẫu Koenigsegg, chiếc Gemera đầu tiên này cũng sở hữu nhiều tùy chọn độc quyền trị giá hàng trăm nghìn USD, đặc biệt là màu sơn đỏ Johan Röd.
|
Thay vì bộ mâm Aircore 5 chấu bằng sợi carbon, chiếc xe đã được chuyển đổi sang bộ mâm tiêu chuẩn 5 chấu kép được sơn màu bạc, đi kèm cùm phanh hiệu năng cao màu đỏ.
|
Mặc dù sở hữu 2 hàng ghế, siêu xe này chỉ được trang bị 2 cửa với cơ cấu nhị diện độc quyền KATSAD (Koenigsegg Automated Twisted Synchrohelix Actuation Doors).
|
Vẫn sở hữu cấu hình 4 chỗ ngồi quen thuộc, nội thất của Koenigsegg Gemera được bọc da và Alcantara cao cấp màu đen Engel Svart, kết hợp những đường chỉ đỏ tương phản.
|
Siêu xe Koenigsegg Gemera được trang bị động cơ V8 twin-turbo 5.0L, công suất tối đa 1.500 mã lực và mô-men xoắn 1.500 Nm. Đi kèm là động cơ điện Dark Matter sản sinh công suất 800 mã lực và mô-men xoắn 1.250 Nm.
|
Do đó, tổng công suất từ cơ cấu này sản sinh sức mạnh tối đa 2.300 mã lực và mô-men xoắn cực đại 2.750 Nm. Đi kèm là hộp số ly hợp kép 9 cấp Light Speed Tourbillon (LSTT), hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian cùng bộ pin điện cao áp 850 V dung lượng 14kWh.
|
Với khung gầm liền khối, thân vỏ và ghế đua bucket seat bằng chất liệu sợi carbon, khối lượng của siêu xe này chỉ 2.022 kg, trong khi đó động cơ điện Dark Matter chỉ nặng 39 kg.
|
Theo kế hoạch, chỉ có 300 chiếc Koenigsegg Gemera sẽ được chế tạo với giá khởi điểm hơn 2,5 triệu USD. Trước đó, phiên bản sử dụng động cơ 3 xy-lanh 2.0L công suất 1.400 mã lực đã bị khai tử do mức độ quan tâm thấp từ khách hàng.
Sách hay đọc trên xe
Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.