Vừa được bàn giao, siêu xe Koenigsegg Gemera đã bị phá hoại

Theo kế hoạch, chỉ có 300 chiếc Koenigsegg Gemera sẽ được chế tạo với giá khởi điểm hơn 2,5 triệu USD . Trước đó, phiên bản sử dụng động cơ 3 xy-lanh 2.0L công suất 1.400 mã lực đã bị khai tử do mức độ quan tâm thấp từ khách hàng.