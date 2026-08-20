Chỉ sau 6 năm kể từ khi thế hệ thứ tư được giới thiệu, Hyundai Tucson đã chính thức được nâng cấp với một thế hệ hoàn toàn mới mang mã nội bộ NX5. Ngoại hình của mẫu SUV này mạnh mẽ hơn, lấy cảm hứng từ chiếc Hyundai Crater Concept.