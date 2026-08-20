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Chỉ sau 6 năm kể từ khi thế hệ thứ tư được giới thiệu, Hyundai Tucson đã chính thức được nâng cấp với một thế hệ hoàn toàn mới mang mã nội bộ NX5. Ngoại hình của mẫu SUV này mạnh mẽ hơn, lấy cảm hứng từ chiếc Hyundai Crater Concept.
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Xe có chiều dài và chiều rộng lần lượt là 4.700 mm và 1.905 mm, vượt trội hơn gần 60 mm và 40 mm so với thế hệ trước đây. Trục cơ sở cũng kéo dài thêm 30 mm, đạt mức 2.785 mm. Hông xe sở hữu vòm bánh vuông, các đường gân sắc nét và ốp sườn lớn.
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Tương tự cụm đèn trước, cụm đèn hậu của Hyundai Tucson hoàn toàn mới sở hữu dải đèn LED trang trí dạng mỏng chạy theo bề ngang thân xe, trong khi cụm đèn chính được thiết kế theo chiều dọc.
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Hyundai Tucson thế hệ thứ 5 sở hữu vô lăng vát bằng 2 mặt, màn hình trung tâm cỡ lớn sử dụng hệ điều hành Pleos Connect. Trong khi đó, bảng đồng hồ taplo kỹ thuật số được thu nhỏ và có tầm quan sát phía trên vô lăng.
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Khoang lái được thiết kế mới với taplo tích hợp đèn viền nội thất và nhiều vật liệu mềm, bệ tay trung tâm 2 tầng có sạc điện thoại không dây, trong khi khoảng trần hàng ghế sau tăng thêm 29 mm nhờ chiều dài cơ sở và phần mui xe được kéo dài.
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Hiện tại, Hyundai vẫn chưa tiết lộ thông tin về hệ thống vận hành của mẫu SUV hạng C này. Rất có thể Hyundai Tucson thế hệ mới sẽ được trang bị một số công nghệ hybrid.
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Bên cạnh phiên bản tiêu chuẩn, hãng xe Hàn Quốc cũng bổ sung biến thể XRT dành cho mẫu xe gầm cao này. Tuy nhiên, các thông tin chính thức chỉ được hé lộ khi Hyundai Tucson thế hệ thứ 5 ra mắt vào tháng 10/2026.
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