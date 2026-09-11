Chất thể thao trong sự kiện ra mắt sedan Lynk & Co 03

Ở ngoại thất, thiết kế đầu xe được hạ thấp, điểm nhấn là lưới tản nhiệt cỡ lớn thiết kế thể thao, kết hợp logo 03 riêng biệt nhằm tăng khả năng nhận diện. Lynk & Co 03 có kích thước 4.700 x 1.843 x 1.460 mm, chiều dài cơ sở 2.730 mm, khoang hành lý 405 lít và bán kính quay vòng 5,7 m. Theo thông tin của hãng, hệ truyền động của 03 được tinh chỉnh theo cùng triết lý phát triển với mẫu xe đua Lynk & Co 03 TCR. Xe sử dụng nền tảng khung gầm CMA, hệ thống treo trước MacPherson và treo sau đa liên kết được tinh chỉnh bởi kỹ sư đến từ Cyan Racing, Lotus và CEVT, hướng đến sự cân bằng giữa khả năng kiểm soát thân xe, độ ổn định và sự thoải mái khi vận hành hàng ngày.