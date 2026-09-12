Chính phủ Mỹ lo ngại khi người lái Tesla 'ngủ gật'

Nhiều chủ xe Tesla liên tục được bắt gặp khi vừa ngủ gật, chơi game khi lái xe do dựa dẫm vào hệ thống hỗ trợ người lái, dấy lên lo ngại nghiêm trọng về nguy cơ tai nạn.

Ảnh: NBC News.

Theo Reuters, làn sóng lo ngại về mức độ an toàn của hệ thống tự lái Tesla tiếp tục tăng cao tại Mỹ. Nghị sĩ Đảng Dân chủ Raja Krishnamoorthi vừa lên tiếng yêu cầu Cơ quan An toàn Giao thông Đường bộ Mỹ (NHTSA) và Bộ Giao thông Mỹ có biện pháp can thiệp khẩn cấp nhằm xử lý triệt để tình trạng tài xế lạm dụng hệ thống Autopilot và Full Self-Driving (FSD).

Động thái này xuất phát từ báo cáo điều tra của NBC News ghi nhận ít nhất 43 video ghi lại cảnh tài xế thản nhiên ngủ gật hoặc rời tay khỏi vô-lăng khi chiếc Tesla đang di chuyển trên đường, trong đó có 17 video chỉ mới xuất hiện từ đầu năm nay.

Nhiều video cho thấy tài xế không chỉ ngủ gật ở tốc độ cao trên đường cao tốc mà còn thoải mái sử dụng máy tính xách tay, xem video hoặc chơi game trong lúc FSD vận hành.

Trong thư gửi Bộ trưởng Giao thông Mỹ Sean Duffy, ông Raja Krishnamoorthi nhấn mạnh hàng loạt điểm yếu của hệ thống giám sát người lái của Tesla.

Nghị sĩ này cũng yêu cầu NHTSA làm rõ liệu hệ thống cảnh báo có thể phát hiện ra tài xế đang mất tập trung, ngủ gật nếu camera trong xe bị che khuất, bị giảm tầm nhìn hoặc khi tài xế đeo kính râm, đội mũ để "mặt lừa" cảm biến hay không.

Nhiều người lái liên tục bị bắt gặp khi lái xe trong tình trạng ngủ gật, thậm chí vừa chơi game vừa lái xe Tesla. Ảnh: NBC News.

Dòng thông báo "Drowsiness detected. Stay focused with FSD" (Phát hiện buồn ngủ. Hãy giữ tập trung cùng FSD) mà Tesla hiển thị trên xe cũng gây tranh cãi. Nghị sĩ này cho rằng việc khuyến khích tài xế bật chế độ FSD ngay khi xe phát hiện họ mệt mỏi là quyết định nguy hiểm, gia tăng nguy cơ tai nạn.

Thông tin này xuất hiện cùng lúc với đợt điều tra mở rộng mà NHTSA nhắm trực tiếp vào hệ thống FSD của Tesla.

Tháng 10 năm ngoái, NHTSA đã mở cuộc điều tra riêng biệt nhắm vào 2,9 triệu xe Tesla sau khi nhận được hơn 50 báo cáo về các vi phạm an toàn giao thông và hàng loạt vụ va chạm. Cơ quan này kết luận FSD đã "dẫn đến các hành vi điều khiển xe vi phạm luật giao thông".

Vào tháng 3 năm nay, NHTSA nâng cấp cuộc điều tra lên mức "Phân tích Kỹ thuật" (Engineering Analysis) đối với 3,2 triệu xe Tesla. Cơ quan này nghi ngờ hệ thống nhận diện giảm cấp (degradation detection) của Tesla không đủ sức cảnh báo tài xế kịp thời trong điều kiện thời tiết xấu hoặc tầm nhìn bị hạn chế.