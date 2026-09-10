Xe Trung Quốc giảm giá sâu tới cả trăm triệu, quyết tìm doanh số

MG, BYD hay Omoda & Jaecoo đều đang tích cực triển khai các ưu đãi từ hàng chục đến hơn 100 triệu đồng cho các mẫu xe trong mùa thấp điểm.

Tháng 9 vẫn chưa phải là giai đoạn mà thị trường xe nằm ở mùa thấp điểm. Để kích cầu mua sắm, các thương hiệu ôtô từ Trung Quốc đã nhanh chóng triển khai loạt ưu đãi lớn cho các mẫu xe, giảm đến hàng chục triệu đồng và tặng kèm nhiều phụ kiện.

Dưới đây là bảng tổng hợp ưu đãi được Tri Thức - Znews cập nhật vào đầu tháng 9 từ các đại lý và hãng xe Trung Quốc trên thị trường như BYD, Geely, Omoda & Jaecoo hay MG.

MG xả kho xe tồn

Trong tháng 9, MG tung ra chương trình giảm giá áp dụng cho toàn bộ dải sản phẩm số VIN 2025 của hãng gồm gói ưu đãi lãi suất và hỗ trợ phí trước bạ hoặc tặng gói bảo hiểm vật chất.

Ví dụ mẫu xe MG 5 1.5 bản STD và LUX số VIN 2025 đều được được áp dụng cả 2 gói ưu đãi trên, tương đương giá trị 57-62 triệu đồng. Sau khi trừ khuyến mại, giá của mẫu sedan này được giảm về mức 431-466 triệu đồng.

Mẫu xe CTKM 1 CTKM 2 (hỗ trợ lãi suất) Tổng giá trị ưu đãi MG5 1.5 STD Tặng lệ phí trước bạ 33 triệu đồng 57 triệu đồng MG5 1.5 LUX Tặng lệ phí trước bạ 36 triệu đồng 62 triệu đồng ZS 1.5 STD Tặng lệ phí trước bạ 33 triệu đồng 85 triệu đồng ZS 1.5 LUX Tặng lệ phí trước bạ 38 triệu đồng 96 triệu đồng HS 1.5T DEL Tặng bảo hiểm vật chất 47 triệu đồng 82 triệu đồng HS 1.5T LUX Tặng bảo hiểm vật chất 51 triệu đồng 88 triệu đồng MG G50 1.5T MT Tặng bảo hiểm vật chất 36 triệu đồng 96 triệu đồng MG G50 1.5T AT DEL Tặng bảo hiểm vật chất 46 triệu đồng 106 triệu đồng MG G50 1.5T AT LUX Tặng bảo hiểm vật chất 50 triệu đồng 110 triệu đồng

Chiếc MPV G50 đang được tặng bảo hiểm vật chất trị giá 60 triệu đồng, đi cùng gói hỗ trợ lãi suất dao động 36-50 triệu đồng. Tổng giá trị quà tặng lên đến 110 triệu đồng. G50 là mẫu MPV phổ thông được hãng phân phối với 3 phiên bản, giá dao động 559-749 triệu đồng tại Việt Nam.

MG G50 được giảm giá tổng hơn 100 triệu đồng trong tháng 9. Ảnh: Đan Thanh.

Đáng chú ý theo ghi nhận của phóng viên, tại đại lý, một số mẫu xe MG ZS số VIN 2024, 2025 đang được hưởng ưu đãi lên đến hơn 100 triệu đồng. Sau ưu đãi, giá bán của xe được báo tại đại lý chỉ từ 398 triệu đồng. Tuy nhiên người bán cho biết đây là gói khuyến mại riêng của đại lý nhằm xả kho mẫu xe tồn. Vì vậy, số lượng xe được áp dụng khá hạn chế.

Omoda & Jaecoo miễn phí đổ xăng

Omoda & Jaecoo Việt Nam tiếp tục chương trình miễn phí đổ xăng, sạc pin cho các mẫu xe của hãng trong tháng 9.

Cụ thể, khách hàng mua Omoda C5 chạy xăng được hưởng ưu đãi 5 năm miễn phí đổ xăng, được quy đổi ra tiền mặt đi cùng gói hỗ trợ lãi suất 8% trong 12 tháng.

Omoda C5 SHS-H và Jaecoo J7 Flagship được áp dụng miễn phí đổ xăng lần lượt 8 và 5 năm.

Khách mua Omoda C5 SHS-H được hỗ trợ chi phí đổ xăng trong 8 năm. Ảnh: Đan Thanh.

Ngoài ra, người mua Jaecoo J7 Flagship được tặng kèm gói quà trị giá 20 triệu đồng gồm một năm bảo hiểm vật chất và phim cách nhiệt.. Tại Việt Nam, Omoda C5 SHS-H có giá 660 triệu đồng, trong khi chiếc Jaecoo J7 Flagship có giá 779 triệu đồng.

Riêng với Jaecoo J7 PHEV (SHS-P) đang được bán với giá 879 triệu đồng, mức hỗ trợ miễn phí xăng được tăng lên thành 7 năm. Khách hàng được nhận kèm gói quà trị giá 45 triệu đồng gồm bộ sạc cầm tay, ứng dụng điều khiển xe từ xa T-BOX, một năm bảo hiểm vật chất và phim cách nhiệt.

Trong khi đó, mẫu xe chiến lược Jaecoo J5 mới ra mắt vẫn được duy trì mức giá bán ưu đãi ở thời điểm mở bán, từ 499 triệu đồng.

BYD giảm sâu cả dải sản phẩm

BYD có thể xem là hãng xe Trung Quốc mạnh tay nhất trong đợt khuyến mại tháng 9. Các mẫu xe của hãng, từ SUV, sedan đến MPV đều đang được áp dụng loạt ưu đãi và quà tặng.

Cụ thể, mẫu SUV Sealion 8 đang được bán với giá khoảng 1,569 tỷ đồng . Trong tháng 9, khách hàng mua xe được tặng kèm ứng dụng BYD App, thảm sàn và bộ sạc chính hãng. Tổng giá trị quà tặng khoảng 50 triệu đồng. Với người mua phiên bản số VIN 2025, khách hàng được giảm thêm 20 triệu đồng đồng và tặng kèm một năm bảo hiểm vật chất trị giá 18,9 triệu đồng.

BYD Dolphin 2026 được giảm tiền mặt 43 triệu đồng kèm gói quà tặng. Ảnh: Phúc Hậu.

Người mua BYD Han EV bản Performance đang được tặng kèm ứng dụng BYD App trị giá 14,9 triệu, bộ thảm sàn, sạc treo tường và bộ thiết bị sạc, chuyển đổi nguồn điện chính hãng. Tổng giá trị quà tặng lên đến hơn 47 triệu đồng.

Nếu đặt mua mẫu xe đời cũ (số VIN 2025), khách hàng sẽ được giảm thêm 20 triệu đồng và tặng kèm một năm bảo hiểm vật chất trị giá 17,9 triệu đồng. Chiếc hatchback Dolphin 2026 được hưởng ưu đãi tiền mặt 43 triệu cùng gói quà tặng và thiết bị sạc với tổng giá trị khoảng 12,8 triệu đồng.

Trong tháng 9, chủ xe BYD nếu có nhu cầu lắp đặt ứng dụng BYD App cũng được ưu đãi 50% giá bán, tương đương 7,45 triệu đồng.