Chủ studio ở Đà Nẵng chọn Kushaq vì yêu cái đẹp

Lựa chọn thương hiệu còn mới, anh Trần Việt Trí - chủ studio tại Đà Nẵng - có lý do để tin rằng bản thân có thể di chuyển cũng như thưởng thức địa hình hùng vĩ của vùng đất này.

Là người gắn bó với Đà Nẵng, anh Trần Việt Trí thường cùng gia đình tìm về thiên nhiên vào dịp cuối tuần để thư giãn và tái tạo năng lượng. Vì vậy, khi chọn xe, anh ưu tiên mẫu xe mang lại cảm giác tự tin, yên tâm trong quá trình sử dụng. Sự an toàn và cứng cáp cũng trở thành hai tiêu chí hàng đầu anh đặt ra cho xe của mình.

Công nghệ an toàn của Skoda Kushaq đáp ứng tiêu chí của anh Trí.

Từ những lần chạy thử, anh Trí đã bị thuyết phục bởi “chất xe châu Âu rõ nét” trên chiếc Kushaq bản Style. Khung gầm đầm chắc mang lại cho anh sự yên tâm khi cầm lái chở cả gia đình đi xa để khám phá vẻ đẹp quê hương, tự tin di chuyển bất kể lên rừng hay xuống biển. Sự an toàn còn được thể hiện thông qua việc Skoda Kushaq đạt 5 sao Global NCAP, trang bị đầy đủ 6 túi khí và hệ thống hỗ trợ an toàn trên phiên bản tiêu chuẩn.

Chia sẻ về chuyến đi chơi tại khu vực Tây Nguyên, với cung đường đèo dốc và địa hình đồi núi, anh Trí nhận ra rằng khả năng vận hành cũng là yếu tố được anh ưu tiên khi lựa chọn chiếc xe đa dụng. Con số 1.0L trên bảng thông số từng khiến không ít người, kể cả bạn bè anh, tỏ ra e dè. Nhưng trải nghiệm thực tế tại đa dạng điều kiện địa hình đã xóa tan nghi ngại đó. Con số 115 PS và mô-men xoắn 178 Nm của khối động cơ giúp Kushaq tự tin vượt qua địa hình này một cách mạnh mẽ.

“Hệ thống treo của Kushaq xử lý các gờ giảm tốc hay đoạn đường đất đá đi vào rẫy, vào thác êm ái, thân xe vững và không hề bị bồng bềnh”, anh Trí chia sẻ.

Trong chuyến đi gia đình, sự thoải mái của người ngồi cùng - đặc biệt là người lớn tuổi và trẻ nhỏ - thường quyết định trọn vẹn cảm xúc của cả hành trình. Đây cũng là điều khiến gia đình anh Trí ưng ý nhất ở Kushaq với hàng ghế thứ hai đủ rộng để ba mẹ anh ngồi thoải mái suốt quãng đường hơn 300 km mà không say xe, cốp xe đủ chỗ cho 4 vali lớn trong chuyến đi dài 4-5 ngày. Anh cũng chọn bản Style vì có thêm cửa sổ trời, để tận hưởng không khí trong lành vào buổi sáng lái xe qua đồi thông mờ sương.

Cửa sổ trời trên Skoda Kushaq phiên bản Style giúp anh Trí có thể tận hưởng chuyến lái xe trọn vẹn hơn.

Câu chuyện của gia đình anh Trí phản ánh xu hướng lựa chọn xe đang thay đổi trên thị trường. Theo VAMA, nhóm xe gầm cao SUV/crossover đạt doanh số hơn 56.000 xe trong 6 tháng đầu năm 2026, tăng hơn 25% so với cùng kỳ, chiếm gần 60% tổng lượng xe du lịch tiêu thụ. Sedan, vốn từng là lựa chọn mặc định của người mua xe lần đầu, đang dần nhường chỗ cho các mẫu SUV đô thị có lợi thế về tầm quan sát, khả năng vận hành linh hoạt và giá dễ tiếp cận.

Skoda Kushaq là lựa chọn hấp dẫn đối với gia đình trẻ.

Nắm bắt xu thế này, Skoda Việt Nam hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ cho Kushaq, Slavia, Kodiaq và Karoq, cùng lãi suất ưu đãi chỉ từ 4,5%/năm cho riêng Kushaq và Slavia qua PGBank và VPBank, áp dụng tại đại lý ủy quyền trên cả nước cho xe xuất hóa đơn trong tháng 8.