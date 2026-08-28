Cô bé 13 tuổi kiếm 3.000 USD trong 3 ngày nhờ AI

Nhờ ứng dụng AI để tạo ra phần mềm hỗ trợ học tập, một nữ sinh 13 tuổi tại Thượng Hải đã thu về hơn 3.000 USD chỉ sau 3 ngày ra mắt.

Cô bé Zhu Shuhan (phải) đạt giải nhất cuộc thi sáng tạo phần mềm khi chỉ mới 1 3 tuổi. Ảnh: Weibo.

Zhu Shuhan, nữ sinh lớp 8 tại Thượng Hải, vừa gây chú ý khi đoạt giải Ba cuộc thi sáng tạo phần mềm, diễn ra từ ngày 21-23/8 tại Hàng Châu. Cuộc thi không có ban giám khảo hay bảng điểm, bởi thước đo chiến thắng duy nhất là số lượng người dùng thực tế sẵn sàng xuống tiền mua sản phẩm.

Ứng dụng đưa Zhu Shuhan đến thành công có tên "Zaichang" (tạm dịch: tại chỗ). Đây là một phần mềm dạy kèm học sinh do chính cô bé phát triển.

Hệ thống hoạt động bằng cách cho phép người dùng tải ảnh cha mẹ lên để tạo ra một "phụ huynh ảo" giám sát việc học. Khi nhận diện qua camera thấy trẻ lén dùng điện thoại hoặc rời vị trí, phần mềm sẽ tự động phát lời nhắc nhở bằng giọng nói, đồng thời xuất báo cáo tổng kết sau mỗi buổi học.

Ý tưởng này xuất phát từ chính khó khăn cá nhân của chính Zhu Shuhan. Cô bé muốn tạo ra một công cụ giám sát nhẹ nhàng để trẻ em vẫn có không gian riêng tư mà không bị phân tâm trong việc học.

Ứng dụng của Zhu Shuhan đã bán được 90 bản chỉ trong 3 ngày, thu về lợi nhuận ròng hơn 3.000 USD .

“Bố mẹ tôi không thể lúc nào cũng dành thời gian cho em, và đôi khi em bị phân tâm khi làm bài tập về nhà và lén chơi điện thoại”, Zhu Shuhan chia sẻ.

Điều đáng ngạc nhiên là Zhu Shuhan không biết lập trình và mới tiếp xúc với công nghệ AI được một năm. Cô bé chỉ mất từ 3-4 ngày để hoàn thành chức năng cốt lõi của ứng dụng. Bằng cách dùng ngôn ngữ tự nhiên để mô tả ý tưởng, cô bé để mô hình AI tự lập trình và tạo ra mã nguồn.

“AI đã dạy em rằng chỉ cần bạn có một ý tưởng hay, bạn có thể biến nó thành hiện thực”, Zhu Shuhan cho biết.

Chỉ trong 3 ngày tranh tài, ứng dụng "Zaichang" đã bán được 90 bản với doanh thu ròng hơn 3.000 USD . Nửa thành công của dự án đến từ việc đánh trúng nhu cầu thực tế. Nửa còn lại nhờ sự hỗ trợ từ mẹ cô bé - một nhà sáng tạo nội dung trên Douyin. Bà đã tích cực quảng bá sản phẩm qua các video ngắn và các buổi livestream.

Trường hợp của Zhu Shuhan không phải là duy nhất. Nhiều bạn nhỏ khác tại Trung Quốc cũng đang dùng AI để khởi nghiệp. Cô bé Lu Sitong (13 tuổi) đã tạo hơn 100 ứng dụng AI hay Jiang Muran (14 tuổi) giành giải thưởng lớn nhờ dự án ClawFounder.

Trí tuệ nhân tạo đang giúp hạ thấp rào cản kỹ thuật, biến ý tưởng của những người bình thường thành các sản phẩm có giá trị thực tế.

Tuy nhiên, mô hình này cũng nhận về nhiều ý kiến hoài nghi từ cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng một học sinh 13 tuổi khó có thể tự mình vượt qua các rào cản pháp lý và vận hành như đăng ký mã ICP, bản quyền phần mềm, cổng thanh toán hay chi phí máy chủ nếu không có sự hỗ trợ từ phía gia đình.