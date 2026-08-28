Sắp có xe buýt tự hành phục vụ sinh viên trong khuôn viên đại học

Một tuyến xe buýt tự hành dài khoảng 2,8 km sắp được đưa vào thử nghiệm, phục vụ nhu cầu đi lại của sinh viên giữa khu ký túc xá và các khu học tập.

Xe buýt tự hành của Phenikaa sẽ hoạt động tại khu Công nghệ cao Hòa Lạc và Đại học Quốc gia Hà Nội cơ sở Hòa Lạc. Ảnh: Phenikaa-X.

UBND TP Hà Nội vừa cho phép triển khai thử nghiệm có kiểm soát dự án hệ thống giao thông tự hành thông minh của Công ty cổ phần Phenikaa-X tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc và Đại học Quốc gia Hà Nội cơ sở Hòa Lạc.

Tại Đại học Quốc gia Hà Nội, xe buýt tự hành sẽ được đưa vào thử nghiệm để hỗ trợ sinh viên di chuyển trong khuôn viên. Tuyến chạy dài khoảng 2,8 km, kết nối khu ký túc xá với các khu giảng đường, khu học quân sự và bến xe buýt, đồng thời có các điểm quay đầu dành cho phương tiện tự hành.

Cùng với xe buýt tự hành, robot dọn vệ sinh đường cũng sẽ được đưa vào thử nghiệm tại khu vực này, trong khi robot giao hàng có thể chạy thử dọc theo tuyến.

Ở Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, hoạt động thử nghiệm tập trung vào 2 nhóm phương tiện chính là robotaxi và robot giao hàng.

Robotaxi sẽ phục vụ nhu cầu vận chuyển người theo hình thức gọi xe, trong khi robot giao hàng có thể vận chuyển đồ ăn từ nhà hàng, quán cà phê đến các tòa nhà, trụ sở trong khu vực.

Tổng chiều dài các tuyến thử nghiệm tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc khoảng 11,5 km. Tính trên toàn dự án, 4 nhóm phương tiện được đưa vào thử nghiệm gồm xe buýt tự hành, robotaxi, robot dọn vệ sinh tự động và robot giao hàng. Các phương tiện sẽ vận hành trên những tuyến cố định, có bản đồ HD và hệ thống giám sát tại hai khu vực thử nghiệm.

Hệ thống được tích hợp LiDAR, camera, bản đồ số HD 2D/3D, GPS độ chính xác cao cùng các thuật toán AI, học máy và học sâu. Hệ thống sẽ được vận hành theo từng nhóm phương tiện, tuyến đường, điều kiện thực tế và từng giai đoạn thử nghiệm.

Tại các khu vực có phương tiện tự hành hoạt động, đơn vị triển khai sẽ bố trí biển thông báo ở đầu, cuối tuyến và một số vị trí cần thiết để người tham gia giao thông nhận biết khu vực đang thử nghiệm, chủ động quan sát và giữ khoảng cách an toàn.

Dự án dự kiến kéo dài 24 tháng nhằm kiểm chứng độ an toàn, độ tin cậy và khả năng vận hành của phương tiện tự hành trong điều kiện giao thông thực tế. Quá trình thử nghiệm cũng sẽ giúp đánh giá hiệu quả của mô hình vận tải công cộng tự hành và trải nghiệm của người sử dụng.

Kết quả thu được sẽ được dùng để xây dựng cơ sở dữ liệu, báo cáo khoa học và làm nền tảng nghiên cứu các tiêu chuẩn, quy chuẩn đối với xe tự hành tại Việt Nam. Đồng thời, đây cũng là cơ sở để phát triển các mô hình giao thông thông minh như xe buýt tự hành, robotaxi và logistics tự động trong khu vực có kiểm soát.