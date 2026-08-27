Robot Trung Quốc làm gãy răng bé gái 5 tuổi

Các sự cố liên tiếp liên quan đến robot biểu diễn làm dấy lên lo ngại về tiêu chuẩn vận hành và an toàn tại các không gian công cộng ở Trung Quốc.

Tiêu chuẩn vận hành robot biểu diễn tại Trung Quốc chưa được áp dụng thống nhất, có thể gây hại cho con người. Ảnh: Unitree.

Một bé gái 5 tuổi tại Hồ Bắc (Trung Quốc) bị robot hình người đá trúng mặt khi xem biểu diễn tại bảo tàng khoa học. Cú va chạm khiến em rụng 4 răng và phải khâu 3 mũi trên mặt. Đơn vị vận hành sau đó xác nhận thiết bị liên quan là sản phẩm của Unitree Robotics.

Theo China Newsweek, sự việc xảy ra từ tháng 11/2025. Đại diện Bảo tàng Khoa học và Công nghệ Tương Dương từng cho biết nhân viên vận hành đã “không ước lượng đúng khoảng cách an toàn” và thao tác nhầm khi cài đặt.

Một người phụ trách thị trường của đơn vị vận hành cũng xác nhận robot trong vụ việc là sản phẩm của Unitree. Những năm gần đây, robot của hãng xuất hiện ngày càng nhiều tại bảo tàng khoa học và các chương trình biểu diễn. Một số thiết bị còn được bên mua phát triển thêm để phục vụ mục đích trình diễn.

Huang Nan, một người phụ trách robot tại khu vui chơi cho biết rào cản gia nhập lĩnh vực này đang khá thấp. Một số robot hình người của các hãng lớn từng có giá khoảng 99.000 NDT( 14.800 USD ) trong năm 2025. Tuy vậy, sản phẩm mới trên thị trường thậm chí đã xuống dưới 10.000 NDT ( 1.480 USD ).

Theo ông, người mới có thể học cách điều khiển robot khá nhanh. Nhiều thiết bị sử dụng bộ điều khiển từ xa. Điều này cũng khiến chất lượng nhân sự vận hành chênh lệch giữa các đơn vị.

“Ngành này chưa có tiêu chuẩn thống nhất, phần lớn biện pháp hiện nay đều dựa vào quy định của đơn vị vận hành”, Huang Nan nói.

Tại nơi ông làm việc, nhân viên phải được đào tạo trước khi điều khiển robot. Các động tác nhanh bị hạn chế khi robot tương tác với trẻ nhỏ. Mỗi buổi diễn cũng phải có đồng thời người vận hành và nhân viên an toàn.

Vụ việc tại Hồ Bắc không phải sự cố duy nhất được truyền thông Trung Quốc ghi nhận. Tháng 6, một robot hình người biểu diễn võ thuật tại Vườn bách thảo Urumqi, Tân Cương đã tung cú đá xoay trúng bụng một bé trai đang đứng xem. Khu vực biểu diễn khi đó không có hàng rào chắn.

Trước đó vào tháng 2, một sự cố khác xảy ra tại trung tâm thương mại ở Thành Đô. Robot cao khoảng 1,6 m bất ngờ lệch khỏi lộ trình định sẵn và ngã vào người lớn tuổi đứng sát đó.

Các sự cố xuất hiện trong lúc thị trường cho thuê robot tại Trung Quốc tăng nhanh. Dữ liệu của iiMedia Research cho thấy quy mô thị trường đạt khoảng 1 tỷ NDT ( 149 triệu USD ) năm 2025. Con số này có thể vượt 10 tỷ NDT( 1,49 tỷ USD ) trong năm 2026.

Robot hiện xuất hiện tại bảo tàng, khu du lịch, công viên, trung tâm thương mại và cả các sự kiện đông người. Tuy vậy, những yêu cầu như khoảng cách an toàn, hàng rào cách ly, quy trình dừng khẩn cấp hay tiêu chuẩn đào tạo người điều khiển vẫn chưa được áp dụng thống nhất.