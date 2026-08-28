Top 10 smartphone bán chạy nhất quý II/2026 ghi nhận sự thống trị tuyệt đối từ Apple và Samsung.

Riêng iPhone 17 bản tiêu chuẩn đã chiếm tới 6% thị phần smartphone toàn cầu. Ảnh: MacRumors.

Theo báo cáo mới nhất từ Counterpoint Research, thị trường smartphone toàn cầu quý II/2026 ghi nhận sức hút dồn vào các dòng máy chủ lực cao chưa từng thấy.

Cụ thể, 10 mẫu điện thoại bán chạy nhất đã đóng góp tới 26% tổng doanh số toàn cầu - con số kỷ lục đối với quý II các năm từ trước đến nay.

Trước tình trạng thiếu hụt chip RAM trên diện rộng, các thương hiệu buộc phải thu hẹp danh mục sản phẩm và dồn toàn bộ nguồn lực tiếp thị vào những dòng máy chính.

Apple tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu khi chiếm giữ 3 vị trí cao nhất. Mẫu iPhone 17 chuẩn trở thành điện thoại bán chạy nhất thế giới khi chiếm tới 6% thị phần toàn cầu.

Hai vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về iPhone 17 Pro Max và iPhone 17 Pro. Thiết bị giá rẻ iPhone 17e cũng góp mặt ở vị trí thứ 7. Trong khi đó, dòng iPhone 16 thế hệ cũ vẫn duy trì sức hút khi đứng ở vị trí thứ 10.

Về phía Samsung, tập đoàn Hàn Quốc nắm giữ 5 vị trí còn lại trong bảng xếp hạng. Mẫu Galaxy S26 Ultra đứng ở vị trí thứ tư và trở thành thiết bị Android bán chạy nhất thế giới. Đây là lần đầu tiên một dòng điện thoại phân khúc siêu cao cấp dẫn đầu doanh số Android trong quý II.

Top 10 smartphone bán chạy nhất thế giới quý II 2026. Ảnh: Counterpoint Research.

Bên cạnh đó, các mẫu Galaxy A07, Galaxy A17 phiên bản 5G và 4G lần lượt chia nhau các vị trí thứ nâm, sáu và tám. Mẫu Galaxy S26 bản chuẩn khép lại sự xuất hiện của Samsung ở vị trí thứ chín. Sự thành công của dòng Galaxy A đến từ giá thành hợp lý và chính sách hỗ trợ dài hạn.

“Các thiết bị dòng Galaxy A trong top 10 đều cung cấp thời gian hỗ trợ phần mềm từ sáu năm trở lên, phù hợp với chu kỳ thay mới điện thoại ngày càng kéo dài của người tiêu dùng”, đại diện Counterpoint Research phân tích.

Sự phân hóa thị trường ngày càng thể hiện rõ nét. Người tiêu dùng có xu hướng chọn các dòng máy cao cấp nhất hoặc các thiết bị tầm trung có cam kết hỗ trợ lâu dài. Cuộc đua song mã giữa Apple và Samsung dự kiến sẽ tiếp tục duy trì trong các quý tiếp theo của năm 2026.