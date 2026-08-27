Điện thoại Samsung ra mắt trước thềm iPhone 18

Samsung sử dụng viên pin 4.900 mAh, kết hợp sạc nhanh có dây 45 W và trang bị chip Exynos 2500. Đây cũng là bộ xử lý từng xuất hiện trên Galaxy Z Flip7, thay vì sử dụng Snapdragon như một số phiên bản cao cấp hơn của dòng Galaxy S26. Bộ nhớ điện thoại có 8 GB RAM, đi kèm các tùy chọn bộ nhớ 128 GB, 256 GB. Galaxy S26 FE. Dung lượng này chỉ thấp hơn một chút so với mức 5.000 mAh thường xuất hiện trên các smartphone màn hình lớn, nhưng vẫn cao hơn Galaxy S26 tiêu chuẩn đang có pin 4.300 mAh. Tuy nhiên, nó kém xa các đối thủ như Find X9s hay Xiaomi 17T, vốn dùng Silicon Carbon để tăng mật độ năng lượng.