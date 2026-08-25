Dự án Land Rover Defender thuần điện bị trì hoãn

Mẫu Defender thuần điện được cho là sẽ phải chờ đến thập niên 2030, khi Jaguar Land Rover (JLR) tăng cường cắt giảm chi phí.

Jaguar Land Rover (JLR) đã trì hoãn kế hoạch đưa Defender thuần điện ra thị trường trong bối cảnh hãng xe đến từ Anh Quốc đang triển khai chương trình cắt giảm chi phí và đối mặt với nhiều sức ép về nhu cầu.

Land Rover Defender thuần điện chưa thể ra mắt

Theo kế hoạch, Defender thế hệ mới sẽ được thiết kế lại toàn diện, đồng thời mở đường cho việc công bố một biến thể chạy hoàn toàn bằng điện của mẫu SUV địa hình bán chạy nhất JLR. Tuy nhiên, kế hoạch thiết kế lại mẫu xe này đã bị tạm dừng khoảng 2 năm.

Theo kế hoạch ban đầu, Defender thế hệ mới, bao gồm phiên bản thuần điện, sẽ sẽ mắt trong giai đoạn 2028 - 2029. Tuy nhiên, dự án này đã bị dời thêm 2 năm do nhiều nguyên nhân khác nhau.

Việc trì hoãn này kéo theo thời điểm ra mắt Defender thuần điện cũng bị đẩy lùi, bởi mẫu xe điện mới chỉ có thể được phát triển trên nền tảng thiết kế mới. Theo Sunday Times, kế hoạch này trước đây được kỳ vọng đưa Defender chạy điện tới thị trường vào khoảng năm 2028 - 2029.

Thời điểm xuất hiện của Defender Electric nhiều khả năng sẽ bước sang thập niên 2030. Dù vậy, JLR vẫn tiếp tục phát triển một mẫu Defender chạy điện có kích thước nhỏ hơn. Việc trì hoãn được cho là xuất phát một phần từ thành công ngoài dự kiến của Defender hiện tại. Mẫu xe này đang duy trì nhu cầu mạnh mẽ trên toàn cầu và trở thành một trong những sản phẩm quan trọng nhất của JLR.

Theo dữ liệu nội bộ, Defender là mẫu xe chiến lược của thương hiệu này khi chiếm hơn 30% doanh số toàn cầu. Điều này khiến việc giới thiệu một thế hệ mới của Defender trở nên bất hợp lý về mặt kinh doanh.

Defender chiếm gần một phần ba tổng doanh số của JLR trong năm tài chính kết thúc vào tháng 3/2026. Trong năm vừa qua, JLR bán được khoảng 110.000 chiếc Defender, trong tổng số khoảng 350.000 xe trên toàn cầu. Điều này khiến việc thay đổi một mẫu xe đang có sức tiêu thụ tốt trở thành bài toán khó đối với JLR, đặc biệt trong thời điểm hãng đang phải kiểm soát chi phí và phục hồi hoạt động kinh doanh.

JLR liên tục gặp thách thức

Quyết định trì hoãn Defender thuần điện là diễn biến mới nhất trong chuỗi khó khăn mà thương hiệu này đang phải đối mặt. JLR đang chịu ảnh hưởng từ nhu cầu suy yếu tại một số thị trường, trong khi các mức thuế quan khiến giá xe tăng và gây thêm áp lực lên hoạt động kinh doanh.

Vào năm ngoái, JLR đã gặp phải một cuộc tấn công mạng với quy mô toàn cầu, khiến hàng loạt nhà máy phải ngừng hoạt động trong hơn 1 tháng. Thậm chí, có thông tin cho biết JLR còn "mất dấu" các xe đã sản xuất.

Vào tháng trước, JLR cho biết khoảng 300 nhân viên và quản lý sẽ mất việc trong đợt cắt giảm nhân sự mới. Trước đó chỉ vài tuần, hãng tuyên bố có thể cắt giảm tới 1,7 tỷ bảng Anh chi phí nhằm phục hồi tài chính sau một cuộc tấn công mạng nghiêm trọng. Sự cố an ninh mạng này từng buộc JLR phải tạm dừng sản xuất trong khoảng 5 tuần, gây gián đoạn đáng kể cho hoạt động của hãng và chuỗi cung ứng.

Việc trì hoãn Defender thuần điện diễn ra không lâu sau khi một thương hiệu khác thuộc JLR là Jaguar trải qua một cuộc tái định vị gây nhiều tranh cãi. Thương hiệu này từ bỏ hình ảnh truyền thống với biểu tượng "The Leaper" và tiến hành tái định vị thương hiệu nhằm thu hút thế hệ khách hàng giàu có mới. Hãng đồng thời chuyển hướng sang một danh mục sản phẩm hoàn toàn chạy điện.

Chiến dịch "làm mới" thương hiệu Jaguar với dàn người mẫu, các câu "tuyên ngôn" và thiết kế xe điện đầy tranh cãi đã khiến JLR gặp nhiều phản ứng tiêu cực, từ những người nổi tiếng trong ngành xe cho đến những khách hàng quen thuộc.

Tuy nhiên, chiến dịch quảng cáo phục vụ màn tái định vị đã vấp phải nhiều chỉ trích. Hình ảnh một nhóm người mẫu có ngoại hình kì dị trong quảng cáo bị một số người chỉ trích là quá woke. Tổng thống Donald Trump và chính trị gia Nigel Farage cũng nằm trong số những người lên tiếng phản đối.

Một mẫu concept màu hồng sáng mới của Jaguar tiếp tục trở thành chủ đề chế giễu khi bị so sánh với chiếc Fab 1 do nhân vật Lady Penelope sử dụng trong loạt phim Thunderbirds, cũng như xe mui trần của Barbie. Ông Gerry McGovern, Giám đốc Thiết kế lâu năm của Jaguar, đã rời vị trí vào tháng 3/2026.

Việc chậm ra mắt Defender thuần điện giúp JLR tiết kiệm chi phí

Kế hoạch Defender thuần điện bị trì hoãn trong bối cảnh chính sách xe điện tại Anh cũng đang đứng trước khả năng được điều chỉnh. Chính phủ đang cân nhắc nới lỏng các mục tiêu doanh số EV, vốn quy định tỷ lệ xe mới bán ra phải là xe không phát thải.

Kế hoạch Defender Electric bị trì hoãn trong bối cảnh chính sách xe điện có thể được điều chỉnh lại. Quyết định giữ lại thế hệ hiện tại lâu hơn có thể cho phép hãng tận dụng sức hút của một trong những sản phẩm thành công nhất.

Theo những đề xuất đang được xem xét, mục tiêu hiện hướng tới 80% doanh số xe mới là xe điện vào năm 2030 có thể được giảm xuống mức thấp nhất khoảng 50%. Nếu các mục tiêu này được nới lỏng, áp lực buộc các hãng xe phải nhanh chóng điện hóa toàn bộ danh mục sản phẩm cũng sẽ giảm bớt.

Đối với JLR, quyết định giữ lại Defender hiện tại lâu hơn có thể cho phép hãng tận dụng sức hút của một trong những sản phẩm thành công nhất, đồng thời có thêm thời gian để kiểm soát chi phí và đánh giá tốc độ chuyển dịch sang xe điện.

Phiên bản Defender điện hóa cỡ nhỏ hơn vẫn được JLR duy trì theo kế hoạch. Theo một số nguồn tin, mẫu EV này có thể được đặt tên là Defender Sport và được phát triển trên nền tảng EMA, và sẽ được trang bị động cơ điện và động cơ hybrid.

Như vậy, thay vì trở thành một trong những mẫu SUV hạng sang địa hình chủ lực bước vào kỷ nguyên điện hóa từ cuối thập niên 2020, Defender thuần điện nhiều khả năng sẽ phải chờ sang thập niên 2030. Trong khi đó, phiên bản Defender điện hóa cỡ nhỏ hơn vẫn được JLR duy trì theo kế hoạch.