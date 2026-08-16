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Xe Ôtô

Xe điện Ferrari Luce đầu tiên đấu giá thành công với 40 triệu USD

  • Chủ nhật, 16/8/2026 16:57 (GMT+7)
  • 8 phút trước

So với mức giá dự đoán ban đầu chỉ 1,1 triệu USD, chiếc xe điện Ferrari Luce đầu tiên đã được mua với số tiền 40 triệu USD.

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Tại buổi đấu giá The Monterey Auction 2026 của RM Sotheby's, Ferrari đã mang đến bản thương mại đầu tiên của mẫu EV Ferrari Luce, vốn được định giá khoảng 1,1 triệu USD.
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Ngoại thất của siêu xe Ferrari Luce đầu tiên được định hình bởi lớp sơn trắng Madreperla Semi-Gloss độc quyền, giữ được độ sâu và độ bóng của hiệu ứng ngọc trai.
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Nội thất của chiếc Ferrari Luce đầu tiên sử dụng da Le Mans màu Perla được tuyển chọn từ Thụy Sĩ, một chất liệu độc quyền được phát triển cho chương trình Ferrari Tailor Made.
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Ferrari Luce Tailor Made "Chassis 0" vẫn sử dụng 4 động cơ điện độc lập tại từng bánh trên nền tảng 800 V, công suất tối đa 1.050 mã lực và mô-men xoắn cực đại 990 Nm.
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So với mức giá dự đoán ban đầu của các chuyên gia là 1,1 triệu USD, chiếc xe điện này đã tìm được chủ nhân mới với số tiền cuối cùng 40 triệu USD. Kết quả này tạo nên nhiều ý kiến trái chiều trong giới chơi xe toàn cầu.
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Sau buổi đấu giá, chiếc Ferrari Luce Tailor Made "Chassis 0" sẽ được vận chuyển về Maranello (Italy), trước khi bàn giao cho chủ nhân mới vào quý I/2027.
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Toàn bộ số tiền thu được từ phiên đấu giá từ thiện này sẽ được Ferrari quyên góp cho quỹ The Ferrari Foundation nhằm hỗ trợ các sáng kiến giáo dục trong tương lai.

Sách hay đọc trên xe

Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.

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Ảnh: scootsupercars

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