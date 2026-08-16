Tại buổi đấu giá The Monterey Auction 2026 của RM Sotheby's, Ferrari đã mang đến bản thương mại đầu tiên của mẫu EV Ferrari Luce, vốn được định giá khoảng 1,1 triệu USD .

Nội thất của chiếc Ferrari Luce đầu tiên sử dụng da Le Mans màu Perla được tuyển chọn từ Thụy Sĩ, một chất liệu độc quyền được phát triển cho chương trình Ferrari Tailor Made.

So với mức giá dự đoán ban đầu của các chuyên gia là 1,1 triệu USD , chiếc xe điện này đã tìm được chủ nhân mới với số tiền cuối cùng 40 triệu USD . Kết quả này tạo nên nhiều ý kiến trái chiều trong giới chơi xe toàn cầu.

Sau buổi đấu giá, chiếc Ferrari Luce Tailor Made "Chassis 0" sẽ được vận chuyển về Maranello (Italy), trước khi bàn giao cho chủ nhân mới vào quý I/2027.

Toàn bộ số tiền thu được từ phiên đấu giá từ thiện này sẽ được Ferrari quyên góp cho quỹ The Ferrari Foundation nhằm hỗ trợ các sáng kiến giáo dục trong tương lai.

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