Hyundai và kế hoạch ra mắt hơn 100 xe mới

Nhà sản xuất ôtô Hyundai của Hàn Quốc công bố kế hoạch ra mắt hơn 100 xe mới từ nay cho đến năm 2030.

Theo Carscoops, Hyundai vừa công bố kế hoạch từ nay đến năm 2030 sẽ giới thiệu hơn 100 mẫu xe mới hoặc bản nâng cấp giữa vòng đời cho các xe hiện tại.

Về ngắn hạn trong 8 tháng tiếp theo, nhà sản xuất ôtô Hàn Quốc sẽ ra mắt 7 mẫu xe mới. Hyundai cũng cam kết sẽ có đến 18 sản phẩm hoàn toàn mới để khai phá các phân khúc và thị trường chưa từng tham gia trước đây.

Ồ ạt ra mắt xe mới

Thông tin này được Hyundai công bố tại sự kiện CEO Investor Day 2026. Nhà sản xuất ôtô Hàn Quốc xác nhận thời gian tới sẽ có 58 đợt ra mắt xe tại Bắc Mỹ, 49 tại Hàn Quốc, 41 tại châu Âu, 26 tại Ấn Độ và 22 tại Trung Quốc.

Vài mẫu xe đã lộ diện trong bản kế hoạch của Hyundai, bao gồm Elantra, Tucson và Ioniq 3 hoàn toàn mới. Bên cạnh đó, Hyundai Santa Fe phiên bản EREV cũng đã được xác nhận, cùng với một mẫu SUV cỡ B hoàn toàn mới với định vị sản phẩm toàn cầu.

Hyundai Ioniq 3 là một trong số những mẫu xe mới của Hyundai. Ảnh: Hyundai.

Châu Âu dự kiến có thêm một mẫu xe cỡ B, trong khi khách hàng Ấn Độ sẽ được giới thiệu một mẫu crossover điện Hyundai cỡ A.

Phiên bản chạy điện phạm vi mở rộng của Hyundai Santa Fe dự kiến ra mắt trong nửa đầu 2027, sở hữu tầm hoạt động kết hợp hơn 966 km. Mẫu SUV cỡ D sẽ được sản xuất tại nhà máy Hyundai Motor Alabama.

Hyundai cũng xác nhận thị trường châu Âu sẽ có một danh mục sản phẩm thuần điện khá đa dạng, gồm 5 crossover và xe thương mại hạng nhẹ hoàn toàn mới. Nhà sản xuất ôtô Hàn Quốc kỳ vọng động thái này có thể tăng doanh số xe điện của mình tại châu Âu, từ 116.000 xe vào năm 2025 lên hơn 420.000 xe vào năm 2030.

Nhiều mẫu xe điện mới nằm trong kế hoạch của Hyundai tại châu Âu. Ảnh: Hyundai.

Cho đến hiện tại, 2 mẫu xe cỡ B sắp ra mắt đã được tiết lộ sẽ là xe thuần điện. Một crossover điện cỡ D cùng với 2 xe van điện cũng được Hyundai tiết lộ.

Thị trường Ấn Độ sẽ chào đón một crossover điện mới ra mắt vào quý IV, trang bị hệ thống thông tin giải trí thế hệ mới cùng hệ thống lái bán tự động Level 2. Sau đó, đến lượt SUV cỡ trung trang bị động cơ đốt trong sẽ sớm ra mắt thị trường Nam Á trong tương lai.

Chiến lược điện hóa tại Trung Quốc

Hyundai Ioniq V sẽ là mẫu xe mang theo kỳ vọng xoay chuyển tình thế cho Hyundai tại thị trường Trung Quốc. Các dòng xe thuần điện và EREV dự kiến tiếp tục được trình làng vào năm 2027.

Những mẫu xe mang theo kỳ vọng xoay chuyển tình thế cho Hyundai tại thị trường Trung Quốc. Ảnh: Hyundai.

Mẫu SUV cỡ B sẽ sở hữu duy nhất cấu hình thuần điện, trong khi mẫu SUV cỡ C đi cùng các tùy chọn thuần điện và EREV với tầm hoạt động kết hợp tối đa hơn 600 km.

Khách hàng Trung Quốc cũng sẽ được giới thiệu 3 mẫu xe cỡ D, gồm một sedan, một crossover và một MPV. Các xe này trang bị công nghệ tự lái Level 3, cùng hệ truyền động thuộc thế hệ tiếp theo do Hyundai phát triển.

Hyundai cũng xác nhận mở rộng dòng sản phẩm N, cố gắng đẩy doanh số lên mức 100.000 xe/năm vào năm 2030.

Nhà sản xuất ôtô Hàn Quốc đang nhắm đến các khoảng trống thị trường, nơi Hyundai chưa có nhiều sự hiện diện và do vậy sở hữu cơ hội tăng trưởng đáng kể. Để phục vụ chiến lược nói trên, Hyundai sẽ ra mắt các dòng xe sử dụng kết cấu khung gầm rời, bao gồm một bán tải cỡ trung.