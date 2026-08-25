SUV Tucson hybrid mới có mang Hyundai về thời hoàng kim?

Mẫu SUV cỡ C Hyundai Tucson vừa bổ sung phiên bản hybrid tại Việt Nam, chưa công bố giá nhưng mang trên mình nhiều kỳ vọng từ cả thương hiệu lẫn khách hàng.

Hyundai Tucson hybrid đã bắt đầu được hãng xe Hàn Quốc mang về Việt Nam, giới thiệu ở nhiều buổi lái thử cũng như các sự kiện dành cho khách hàng. Điều này cho thấy trong tương lai gần, chiếc SUV cỡ C sẽ sớm được mở bán tại thị trường Việt, mở ra lựa chọn mới cho người yêu thích Tucson và mong muốn trải nghiệm hệ truyền động hybrid của hãng.

Kiểu hybrid êm ái, không quá tiết kiệm

Nếu chỉ nhìn vào thiết kế, có thể thấy Tucson hybrid gần như không có điểm khác biệt với bản chạy xăng hiện hành. Các chi tiết thiết kế phần lưới tản nhiệt tạo hình họa tiết kim cương hay cản trước ốp nhựa mờ, dáng xe vuông vức vẫn xuất hiện.

Bên trong khoang lái, các chi tiết thiết kế gần như được giữ nguyên, trừ vô lăng. Kiểu dáng vô lăng trên bản hybrid vẫn là dạng tròn quen thuộc trong khi lẫy chuyển số phía sau có kích thước bé hơn và được thay đổi công năng trở thành lẫy kích hoạt và điều chỉnh chế độ phanh tái sinh.

Có thể nói nếu chỉ nhìn vào thiết kế tổng thể, ta khó có thể nhận ra sự khác biệt giữa Hyundai Tucson hybrid với bản chạy xăng đang phân phối rộng rãi. Tuy nhiên, câu chuyện sẽ có phần khác đi ngay từ cú đạp ga đầu tiên.

Hyundai Tucson Hybrid tại Việt Nam. Ảnh: Phúc Hậu.

Hyundai Tucson thuần xăng đã luôn là một mẫu xe nhanh nhạy trong phân khúc. Với bản hybrid, nhờ sự cộng hưởng của hệ thống điện, cảm giác này còn thể hiện rõ ràng hơn, đặc biệt khi vào cua hay vượt xe.

Với các động cơ xăng tăng áp thông thường, turbo lag - hay còn gọi là khoảng hụt hơi, độ trễ turbo, thường xuất hiện khi xe vừa khởi động, di chuyển trong đô thị ở vòng tua máy thấp. Việc bổ sung motor điện với lực kéo lớn, mô men xoắn cao từ vòng tua 0 giúp vấn đề này được giải quyết gần như hoàn toàn, khiến chiếc xe có gia tốc tốt hơn, mạnh mẽ hơn.

Tạm bỏ qua phần lý thuyết về đặc tính khô khan, ngay khi cầm vô lăng và nhấn chân ga, người lái cũng có thể cảm nhận được chiếc xe vọt đi dứt khoát và nhanh chóng hơn.

Khi dừng đèn đỏ, tính năng phanh tái sinh thông minh trên Tucson hybrid cũng làm việc đủ hiệu quả để bổ sung điện năng cho pin bên dưới sàn.

Hyundai Tucson hybrid lanh lẹ hơn ở những lần vượt xe hay vào cua. Ảnh: Phúc Hậu.

Hệ truyền động hybrid trên Hyundai Tucson không quá ưu tiên vào việc tối ưu mức tiêu thụ nhiên liệu mà tập trung phân bổ sức mạnh giúp xe vận hành êm ái trong điều kiện giao thông nội đô mật độ cao.

Theo trải nghiệm của phóng viên, mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình của xe khi liên tục lái thử trong điều kiện giao thông nội ô thông dụng vẫn dao động ở mốc xấp xỉ 7 lít/100 km, thấp hơn so với thông số được nêu ở bản xăng (8,8 lít/100 km), nhưng không quá ấn tượng nếu đặt cạnh những mẫu xe hybrid khác, thiên hướng tiết kiệm nhiên liệu.

Có thể nói, Tucson hybrid làm tốt việc một mẫu SUV lai nên làm. Mọi ưu điểm của xe mang động cơ xăng lai điện đều được thể hiện rõ, song không có điểm nào quá ấn tượng để người lái phải "ồ à" ở những lần trải nghiệm đầu tiên.

Lấy lại hào quang nhờ hybrid?

Dẫu vậy, Tucson Hybrid lại mang trên mình nhiều kỳ vọng hơn. Hyundai đang gặp khó tại thị trường Việt với dải sản phẩm hiện hành, đây là tình trạng bất kỳ ai quan tâm ngành xe cũng nhận ra. Hiện chỉ Tucson và Creta là 2 cái tên hiếm hoi còn tạo được doanh số đủ tốt để giúp Hyundai trụ được trên bảng xếp hạng xe.

Bằng việc mang phiên bản hybrid với thiết kế quen mắt về Việt Nam, Hyundai dường như đang muốn mở rộng tệp khách hàng của mình và tạo thêm doanh số để gồng gánh thương hiệu. Và rất có thể Tucson hybrid sẽ làm được điều này.

Mẫu SUV lai này sở hữu một thiết kế đủ trung tính, không quá lạ lẫm hay gây tranh cãi như như bản thế hệ mới được giới thiệu tại thị trường quốc tế hay đàn anh Santa Fe.

Xe có thiết kế không khác biệt với bản thuần xăng hiện hành. Ảnh: Phúc Hậu.

Điểm thu hút giúp chiếc xe thu hút người mua (USP - Unique Selling Point) của Tucson sẽ nằm ở chính thứ mà Hyundai tập trung nâng cấp - hệ truyền động hybrid. Với những khách hàng đã dành tình cảm cho mẫu SUV nhưng mong muốn trải nghiệm động cơ xanh hơn, hợp "trend" hơn, phiên bản này sẽ là một sự lựa chọn đáng cân nhắc.

Song giá bán của Tucson hybrid sẽ là câu chuyện mà Hyundai cần cân đo đong đếm. Hiện tại, mẫu xe đang có giá khởi điểm 769 triệu đồng cho tùy chọn 2.0L xăng tiêu chuẩn và lên đến 979 triệu đồng cho bản 1.6L Turbo.

Với hệ truyền động lai, giá bán của Tucson hybrid nhiều khả năng vượt mốc một tỷ đồng. Ở tầm giá này, các ưu điểm về vận hành của xe sẽ chịu nhiều áp lực cạnh tranh từ các đối thủ cùng phân khúc có mức giá niêm yết hấp dẫn hơn.

Tuy nhiên đây vẫn sẽ là câu chuyện tương lai, khi Hyundai chính thức công bố giá bán cho biến thể hybrid. Còn hiện tại, với những gì mẫu xe thể hiện và sự đón nhận sẵn có ở tùy chọn thuần xăng, ta có quyền kỳ vọng vào một tương lai tốt cho cả Tucson hybrid, lẫn Hyundai.

Nếu sở hữu mức giá hợp lý, mẫu SUV lai này hoàn toàn có cơ sở để trở thành điểm sáng doanh số mới, giúp hãng xe Hàn Quốc gia tăng sức cạnh tranh trong phân khúc SUV cỡ C vốn đang rượt đuổi gay gắt.