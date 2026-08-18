Khi nào tài khoản ePass bị tính phí 6.600 đồng/tháng?

Khoản phí theo tháng áp dụng cho khách hàng ePass liên kết nguồn tiền với một ví điện tử cụ thể, trong khi các nguồn tiền khác sẽ tính phí theo từng lần giao dịch.

Từ đầu tháng 8, các ứng dụng thanh toán phí giao thông như VETC và ePass đã bắt đầu thu phí dịch vụ quản lý tài khoản 6.600 đồng/tháng/ví với khách hàng cá nhân, 66.000 đồng/tháng/ví áp dụng cho khách hàng doanh nghiệp.

Tuy nhiên nếu VETC chỉ thông báo rằng sẽ áp dụng các mức phí nói trên cho toàn bộ khách hàng, thì ePass lại nhấn mạnh khoản phí trả theo tháng chỉ áp dụng với phương thức liên kết Viettel Money.

Trên website chính thức, ePass liệt kê biểu phí tương ứng với từng phương thức liên kết các nguồn tiền, bao gồm Viettel Money, MoMo, Thẻ Visa Master và Trích nợ ngân hàng.

Khác với khoản phí trả theo tháng như đã đề cập ở trên chỉ áp dụng cho phương thức liên kết Viettel Money, người dùng ePass liên kết các nguồn tiền còn lại sẽ chỉ trả phí theo từng lần giao dịch.

Phương thức liên kết Biểu phí (đã bao gồm VAT) Viettel Money Khách hàng cá nhân: 6.600 đồng/tháng Khách hàng doanh nghiệp: 66.000 đồng/tháng MoMo 1% giá trị giao dịch (tối thiểu 1.000 đồng/giao dịch) Thẻ Visa Master 2.200 đồng + 1,902% giá trị giao dịch (tối thiểu 3.000 đồng/giao dịch) Trích nợ ngân hàng 1.000-3.000 đồng/giao dịch

Như vậy, người dùng ePass có thể linh hoạt lựa chọn các phương thức liên kết nguồn tiền để phù hợp với nhu cầu sử dụng.

Trong trường hợp ôtô ít sử dụng, người dùng có thể cân nhắc chọn liên kết với các nguồn tiền còn lại, thay vì Viettel Money. Khi này, phí sẽ được trừ vào tài khoản theo từng lần giao dịch với biểu phí tương ứng như thông tin đã có ở bảng trên.

Ngược lại, với người dùng có nhu cầu di chuyển nhiều lần, giải pháp hợp lý hơn sẽ là liên kết nguồn tiền Viettel Money để được tính phí 6.600 đồng/tháng/ví cho khách hàng cá nhân hoặc 66.000 đồng/tháng/ví với khách hàng doanh nghiệp.

ePass cùng với VETC là 2 ứng dụng cho phép người dùng thanh toán phí không dừng khi tham gia giao thông. Ảnh minh họa: Quỳnh Danh.

Trong thông báo cập nhật chính sách phí liên kết các nguồn tiền, ePass cho biết khoản này do đơn vị thanh toán (ví điện tử, tài khoản ngân hàng, thẻ tín dụng) thực hiện thu, lập hóa đơn điện tử và kê khai theo đúng quy định của pháp luật, nhằm góp phần duy trì và nâng cấp hạ tầng công nghệ, vận hành và đối soát giao dịch theo thời gian thực, tăng cường bảo mật và chất lượng dịch vụ.