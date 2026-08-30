Kiểm tra thông tin này trên eTax Mobile để tránh bị phạt tới 25 triệu

Một khoản thuế phát sinh dù chỉ 100.000 đồng nhưng nếu để quá hạn quyết toán nhiều năm có thể dẫn tới mức phạt hàng chục triệu đồng.

Người dân cần kiểm tra thuế TNCN phải nộp trên eTax Mobile để tránh bị phạt. Ảnh: Tiểu Minh.

Theo thông tin trên Cổng thông tin Bộ Tài chính, Thuế TP.HCM vừa giải đáp trường hợp một công dân đến năm 2026 mới nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho kỳ thuế năm 2023. Sau quyết toán, người này phát sinh thêm 100.000 đồng tiền thuế phải nộp.

Theo quy định, người nộp hồ sơ khai thuế chậm trên 90 ngày và có phát sinh tiền thuế phải nộp có thể bị phạt từ 15-25 triệu đồng. Mức phạt này áp dụng trong trường hợp người nộp thuế đã nộp đủ tiền thuế và tiền chậm nộp trước khi cơ quan thuế kiểm tra, thanh tra hoặc lập biên bản vi phạm.

Như vậy, dù số thuế phải nộp thêm trong trường hợp trên chỉ 100.000 đồng, việc để hồ sơ quyết toán quá hạn nhiều năm vẫn có thể khiến người nộp thuế đối mặt khoản phạt lớn hơn rất nhiều so với số tiền thuế phát sinh.

Ngoài các khoản phải nộp thêm, người dân cũng nên lưu ý những khoản thuế đã nộp thừa trong các năm trước. Theo giải đáp của Thuế TP.HCM, với hồ sơ quyết toán năm 2021 và 2022 có phát sinh số thuế nộp thừa, người nộp thuế vẫn có thể thực hiện bù trừ hoặc đề nghị hoàn theo quy định.

Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 quy định số tiền thuế, khoản thu khác, tiền chậm nộp hoặc tiền phạt đã nộp thừa có thể được bù trừ với nghĩa vụ phải nộp hoặc được hoàn trả nếu người nộp thuế không còn nợ thuế.

Việc bù trừ có thể được Hệ thống thông tin quản lý thuế thực hiện tự động hoặc theo đề nghị của người nộp thuế. Tuy nhiên, khoản tiền nộp thừa quá 10 năm kể từ ngày nộp vào ngân sách mà không được bù trừ và người nộp thuế cũng không đề nghị hoàn sẽ thuộc trường hợp không được hoàn trả.

Để hạn chế bỏ sót nghĩa vụ thuế, người dùng có thể tra cứu trực tiếp trên ứng dụng eTax Mobile. Sau khi đăng nhập bằng tài khoản đã đăng ký, người dùng chọn mục Tra cứu nghĩa vụ thuế, tiếp tục chọn Tất cả nghĩa vụ thuế rồi thực hiện tra cứu.

Hệ thống sẽ hiển thị các khoản đã nộp, còn phải nộp, nộp thừa, được hoàn hoặc còn được hoàn. Người dùng có thể xem chi tiết để biết mình đang phải nộp thêm thuế hay có khoản được hoàn, đồng thời kiểm tra số tiền cụ thể.

Trường hợp chưa có tài khoản, người dùng có thể đăng ký trên ứng dụng bằng mã số thuế và số căn cước công dân.

Việc kiểm tra định kỳ trên eTax Mobile giúp người dùng sớm phát hiện khoản thuế còn thiếu hoặc đã nộp thừa, từ đó chủ động xử lý trước khi phát sinh tiền chậm nộp hoặc các vướng mắc liên quan đến hồ sơ thuế.