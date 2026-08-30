Hoạt động cuối cùng của Tim Cook ở Apple

Trước khi rời ghế CEO Apple, Tim Cook chia sẻ khoảnh khắc đi dạo với Pikachu cùng người kế nhiệm John Ternus.

Pikachu tham quan trụ sở Apple cùng Tim Cook, Tsunekazu Ishihara và John Ternus. Ảnh: @tim_cook/X.

Trên mạng xã hội X, CEO Tim Cook vừa chia sẻ video Pikachu khám phá trụ sở Apple tại Cupertino. Đi dạo cùng Cook còn có John Ternus, người sẽ trở thành CEO Apple vào ngày 1/9 và Tsunekazu Ishihara, CEO The Pokémon Company.

Đoạn video cho thấy Pikachu tham quan nhiều nơi tại Apple Park gồm mái cầu vồng, khu trưng bày các mẫu iPhone, căn-tin và vườn táo. Chính Tim Cook cầm trên tay một quả táo để tương tác với nhân vật.

Cuối video, Ishihara triệu hồi Pokémon Applin trong không gian AR của trò chơi Pokémon Go, còn Cook và Ternus đứng phía sau.

Chưa rõ lý do đội ngũ The Pokémon Company tham quan trụ sở Apple. Theo suy đoán từ AppleInsider, 2 bên nhiều khả năng gặp gỡ để thảo luận chiến lược xoay quanh Pokémon trên các nền tảng Apple.

Một lý do khác có thể liên quan đến Giải vô địch thế giới thẻ bài Pokémon (The Pokemon Trading Card Game World Championships), diễn ra vào 28-30/8 tại San Francisco.

Tuy không trực tiếp tham gia sự kiện, Apple phân phối nhiều tựa game về Pokémon trên App Store như Pokémon Go, Pokémon TCG Pocket, Pokémon Champions và cả Pokémon Sleep.

Cook từng gặp Pikachu vào tháng 9/2025 trong chuyến công tác Nhật Bản, nhân dịp khai trương lại cửa hàng Apple Ginza ở Tokyo sau thời gian tu sửa.

Đoạn video được Cook chia sẻ ít ngày trước khi ông rời ghế CEO Apple vào 1/9. Trước đó, Apple đã tổ chức bữa tiệc tri ân Cook. Sự kiện diễn ra vào 23/8, một ngày trước khi Cook đánh dấu 15 năm nhậm chức.

Pikachu tham quan nhiều nơi tại trụ sở Apple, gồm khu trưng bày các mẫu iPhone. Ảnh: @tim_cook/X.

Theo MacRumors, khoảng 200 người tham dự bữa tiệc tại căn-tin Caffé Macs thuộc khuôn viên trụ sở Apple. Nhóm nhạc OneRepublic góp mặt để biểu diễn.

Dù không còn làm CEO, Cook vẫn gắn bó với Apple. Ông sẽ đảm nhận vai trò chủ tịch điều hành nhằm "hỗ trợ một số khía cạnh của công ty, gồm làm việc với các nhà hoạch định chính sách trên toàn cầu". Trên cương vị mới, Cook sẽ ít xuất hiện trước công chúng hơn.

Trong lần phát biểu cuối cùng với tư cách CEO tại buổi báo cáo tài chính ngày 30/7, Tim Cook gửi lời cảm ơn đến cổ đông và giới phân tích trước khi nhường lại bục diễn thuyết cho người kế nhiệm John Ternus.

"Đây là báo cáo tài chính cuối cùng của tôi, và John sẽ điều hành các cuộc họp này trong thời gian tới. Tôi đặt niềm tin tuyệt đối vào khả năng lãnh đạo của anh ấy, vào đội ngũ ban điều hành, và vào những con người phi thường tại Apple", Tim Cook phát biểu.

Lời chia tay ngắn gọn của Cook đã khép lại một chương dài trong lịch sử tài chính của Apple, đồng thời chuẩn bị tâm lý cho giới đầu tư trước khi John Ternus tiếp quản vị trí điều hành trong các quý tiếp theo.

Theo nhà phân tích Mark Gurman từ Bloomberg, tập trung vào thiết kế sản phẩm có thể trở thành dấu ấn đầu tiên của Ternus trên cương vị mới, đặc biệt khi bộ phận này đang mất phương hướng trong thời gian dài.