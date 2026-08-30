TV OLED có thể bố trí như khung tranh ‘không dây’

LG cũng trang bị cho mẫu W6 bộ lọc chống phản chiếu. Khác với giải pháp của Samsung, bộ lọc trên TV LG khiến cho phần màn hình vẫn còn bóng bẩy như màn gương, không phải là kiểu màn nhám. Thử nghiệm thực tế, khi có các nguồn ánh sáng trực diện chiếu vào TV, chúng vẫn sẽ hiện lên trên màn hình, nhưng nguồn sáng sẽ tập trung chứ không bị "loang" dọc màn hình. Trong ảnh, khi chiếu thẳng một chiếc đèn trợ sáng trong studio vào màn hình, phần sáng trong đèn được thu lại rất gọn. So sánh với một mẫu TV Miniled của hãng khác (ảnh sau), ngoài điểm sáng chính thì màn hình còn bị lóa sáng, kéo dài sang phần khác.