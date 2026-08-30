TV OLED có thể bố trí như khung tranh ‘không dây’

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Trong dòng sản phẩm TV OLED của LG năm 2026, W6 là mẫu thay thế dòng M5 trước đây với nhiều cải tiến đáng kể. LG tạo ra một chiếc TV gần như "không dây" hoàn toàn, với độ dày chỉ tương đương một chiếc điện thoại.
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Nhờ sử dụng hộp Zero Connect Box, LG có thể dồn toàn bộ những linh kiện xử lý và kết nối qua hộp này, chỉ để lại tấm nền trên phần thân TV. Nhờ đó, hãng thu độ dày của TV xuống còn khoảng 9,9 mm, tương đương chiếc iPhone 17 Pro Max trong hình. Cộng với kích thước 83 inch và cơ chế bản lề "lõm" vào trong, LG W6 khi gắn lên tường gần như phẳng giống một bức tranh khổ lớn.
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Hãng cũng có bộ sưu tập tranh, hình nền để người dùng có thể tận dụng TV trang trí cho căn phòng. LG W6 sử dụng tấm nền Tandem OLED 4 lớp thế hệ thứ hai, theo hãng đem lại độ sáng cao hơn khoảng 20% so với dòng M5 năm ngoái. Độ sáng là yếu tố mà TV OLED có thể kém so với LCD, và việc hãng tăng độ sáng qua các nâng cấp tấm nền giúp khoảng cách này gần như không còn.
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Kể cả khi xem trong phòng có cửa sổ lớn, mở hết rèm hoặc khi bật đèn studio để chụp ảnh, chiếc LG W6 đều cho hình ảnh sáng, rõ nét, trong khi độ sâu hình ảnh vẫn rất tốt nhờ khả năng hiển thị màu đen sâu. Theo đo đạc của một số chuyên trang đánh giá uy tín như Rtings hay FlatpanelsHD, đỉnh sáng của dòng W6 cao hơn khoảng 15-30% so với dòng G5/M5.
LG cũng trang bị cho mẫu W6 bộ lọc chống phản chiếu. Khác với giải pháp của Samsung, bộ lọc trên TV LG khiến cho phần màn hình vẫn còn bóng bẩy như màn gương, không phải là kiểu màn nhám. Thử nghiệm thực tế, khi có các nguồn ánh sáng trực diện chiếu vào TV, chúng vẫn sẽ hiện lên trên màn hình, nhưng nguồn sáng sẽ tập trung chứ không bị "loang" dọc màn hình. Trong ảnh, khi chiếu thẳng một chiếc đèn trợ sáng trong studio vào màn hình, phần sáng trong đèn được thu lại rất gọn. So sánh với một mẫu TV Miniled của hãng khác (ảnh sau), ngoài điểm sáng chính thì màn hình còn bị lóa sáng, kéo dài sang phần khác.
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Độ mỏng của TV cũng đặt ra thách thức cho hệ thống âm thanh khi không gian bị thu hẹp. LG trang bị loa dạng ống chạy dọc theo mật sau TV, dẫn âm thanh ra cổng thoát nằm ở cạnh dưới màn hình. Trải nghiệm thực tế, âm thanh đáp ứng nhu cầu với các nội dung đơn giản như xem video đánh giá, thể thao. Tuy nhiên nếu đặt ra tiêu chuẩn cao về âm thanh, nhất là âm trầm khi xem phim, người dùng có lẽ vẫn nên trang bị một dàn loa thanh rời, nhất là khi đã đầu tư hàng trăm triệu cho TV.
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Hộp Zero Connect của W6 năm nay được làm mỏng hơn hẳn, nhưng lại tăng về chiều ngang so với đời M5. Thiết kế như một chiếc máy chơi game, chất liệu nhám khiến cho phụ kiện này trông bắt mắt hơn hẳn. Đáng chú ý, LG cũng bỏ đi phần điều khiển hướng kết nối, giúp vẻ ngoài liền lạc hơn.
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Ở mặt sau, hộp vẫn tích hợp đầy đủ các kết nối quan trọng như HDMI, cổng quang, USB, LAN và ăng-ten. Theo LG, hộp có thể truyền tín hiệu tới TV trong phạm vi khoảng 10 m, người dùng cũng có thể cất hộp trong tủ không quá dày. Sử dụng thực tế, hộp kết nối ổn định với TV dù đặt ngay phía dưới hay ở góc phòng khách. Chỉ khi người dùng cầm hộp lên và xoay hướng hoặc di chuyển, hình ảnh và âm thanh mới bị khựng lại một chút.
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Mẫu LG W6 sử dụng chip Alpha 11 AI Processor 4K Gen 3 mới. Trải nghiệm thực tế, TV luôn xử lý mượt và nhanh đối với các yêu cầu. Hãng cũng nhấn mạnh vào nhóm tính năng AI, bao gồm cả trợ lý ảo có thể giúp người dùng tra cứu thông tin, mở ứng dụng hoặc điều chỉnh cài đặt. Tuy nhiên, người dùng vẫn cần chút thời gian làm quen để biết trợ lý có thể làm được gì và cấu trúc ra lệnh.
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Với tầm giá trên 200 triệu, điều khiển từ xa của LG W6 sở hữu thiết kế không "cao cấp" tương xứng, giống với các dòng TV OLED khác của hãng. Dù vậy điều khiển này cũng có đầy đủ những tính năng như "chuột bay", con lăn, ra lệnh giọng nói và các nút truy cập những dịch vụ quan trọng nhất.
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So với các đối thủ, LG vẫn là hãng đầu tư mạnh nhất về công nghệ OLED. Mẫu TV LG W6 mang lại cải tiến đáng kể khi so với thế hệ M5, cả về thiết kế và khả năng hiển thị. Hãng chỉ có một lựa chọn kích thước duy nhất là 83 inch cho dòng này, với giá 220 triệu đồng. Đây là lựa chọn lý tưởng cho những người tìm mua TV OLED không dây cao cấp. Tuy nhiên, nếu là người dùng "thực dụng" hơn và chỉ quan tâm chất lượng hình ảnh, mẫu LG G6 của hãng cũng đem lại trải nghiệm không khác biệt nhiều với mức giá khoảng 99 triệu cho phiên bản 77 inch. Trong khi đó, Samsung cũng có dòng sản phẩm OLED mới cho năm nay, nhưng tập trung hơn vào các giải pháp và tính năng AI. Hãng đồng hương của LG cũng mới chỉ mang phiên bản 83 inch của dòng S95H về Việt Nam, với mức giá 129 triệu đồng.