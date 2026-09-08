'Lời giới thiệu của KOL không chỉ là chuyện lượt xem'

Khi KOL gắn link tiếp thị, livestream hay trực tiếp bán hàng, lời giới thiệu có thể trở thành căn cứ mua sắm và kéo theo trách nhiệm với thông tin đã truyền tải.

Ông Hoàng Ninh, Phó Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, cho rằng KOL cần kiểm tra thông tin trước khi quảng bá sản phẩm và chịu trách nhiệm với nội dung truyền tải tới người tiêu dùng. Ảnh: BTC.

Một video vài phút có thể đưa sản phẩm tới hàng nghìn, thậm chí hàng triệu người. Nhưng khi nhà sáng tạo nội dung bắt đầu gắn đường dẫn tiếp thị, livestream hoặc trực tiếp bán hàng, vai trò của họ không còn dừng ở việc tạo lượt xem hay tương tác.

Tại Hội nghị KOL toàn quốc lần thứ II - KOL Summit 2026, ông Hoàng Ninh, Phó Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương, cho rằng lời giới thiệu của KOL có thể trực tiếp trở thành căn cứ để người xem quyết định mua hàng.

Luật Thương mại điện tử năm 2025 và Nghị định 248 năm 2026, có hiệu lực từ ngày 1/7, đã phân định trách nhiệm theo vai trò của từng chủ thể. Người bán chịu trách nhiệm về hàng hóa, dịch vụ và thông tin cung cấp. Trong khi đó, KOL, nhà sáng tạo nội dung và người livestream khi tham gia giới thiệu, quảng bá hoặc bán hàng phải chịu trách nhiệm với nội dung mình truyền tải.

Điều này đồng nghĩa người có ảnh hưởng không được cung cấp thông tin gian dối hoặc gây nhầm lẫn về công dụng, chất lượng, nguồn gốc, xuất xứ hay giá bán. Việc chỉ đọc lại nội dung do nhãn hàng gửi cũng không loại bỏ hoàn toàn yêu cầu kiểm tra trước khi đưa thông tin tới người xem.

Ông Ninh khuyến nghị trước khi nhận quảng bá, nhà sáng tạo cần biết mình đang hợp tác với ai và sản phẩm là gì. Nếu doanh nghiệp đưa ra thông tin về công dụng, chất lượng hay nguồn gốc, KOL cần biết căn cứ của những tuyên bố đó. Với các câu hỏi chưa chắc chắn trong livestream, người dẫn có thể kiểm tra rồi trả lời sau thay vì đưa ra phản hồi ngay trên sóng.

Một rủi ro khác là việc nói quá nội dung được cung cấp. Đại diện cơ quan quản lý lấy ví dụ thực phẩm chức năng được giới thiệu thành thuốc, hoặc mức giảm giá 20% bị đẩy thành 50% để tạo cảm giác khan hiếm. Những cách diễn đạt như vậy có thể khiến thông tin người tiêu dùng nhận được khác đáng kể so với dữ liệu ban đầu của nhãn hàng.

Quan hệ tài trợ cũng phải được làm rõ. Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia từng xử phạt một doanh nghiệp vì không thông báo hoặc công khai việc tài trợ người có ảnh hưởng. Đại diện Cục cho rằng hợp tác với nhãn hàng là hoạt động bình thường, nhưng người xem cần biết nội dung họ đang tiếp nhận có quan hệ thương mại hay không để có đủ cơ sở đánh giá lời giới thiệu.

Trách nhiệm trong thương mại điện tử cũng không chỉ đặt lên KOL. Với livestream bán hàng, nền tảng phải định danh, xác thực người livestream và lưu giữ thông tin để hỗ trợ xác minh khi phát sinh tranh chấp. Người bán tiếp tục chịu trách nhiệm về hàng hóa và thông tin của mình.

Theo ông Ninh, nhà sáng tạo có thể bắt đầu từ ba bước cơ bản: tìm hiểu đối tác và sản phẩm trước khi nhận quảng bá, kiểm tra căn cứ trước khi nói về công dụng hay giá cả, đồng thời công khai bối cảnh tài trợ. Sau mỗi video hoặc phiên livestream, câu hỏi quan trọng không chỉ là bán được bao nhiêu hàng, mà người mua có nhận được sản phẩm đúng như những gì họ đã nghe và xem hay không.