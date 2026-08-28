Hàng trăm KOL, nghệ sĩ đồng hành để kiến tạo môi trường mạng an toàn

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Đây là lần thứ hai KOL Summit được tổ chức, sau lần đầu vào tháng 8/2025. Ảnh: BTC.
Hội nghị KOL toàn quốc lần thứ II (KOL Summit 2026) sẽ diễn ra ngày 7/9 tại TP.HCM, dự kiến quy tụ hơn 100 cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức cùng hơn 1.000 đại biểu.
Một trong những điểm đáng chú ý tại sự kiện năm nay là việc khởi động Chương trình Tín nhiệm người có ảnh hưởng, nhằm nâng cao hiểu biết pháp lý, năng lực quản trị rủi ro và trách nhiệm số cho KOL, influencer và nhà sáng tạo nội dung.
Chương trình gồm 3 hoạt động chính, gồm bộ tiêu chuẩn hoạt động cho người có ảnh hưởng, Khóa đào tạo tín nhiệm người có ảnh hưởng với 7 chuyên đề và nền tảng đánh giá tín nhiệm người có ảnh hưởng.
KOL Summit 2026 diễn ra trong bối cảnh ngành nội dung số đang thay đổi nhanh. Bên cạnh độ phủ và khả năng tạo tương tác, mức độ tín nhiệm ngày càng trở thành yếu tố được nhãn hàng quan tâm khi lựa chọn hợp tác với KOL, KOC và nhà sáng tạo nội dung.
Sự phát triển của AI cũng đặt ra nhiều thách thức mới, từ deepfake, tin giả, nội dung khó phân biệt thật - giả đến các vấn đề về bản quyền và trách nhiệm trong quá trình sáng tạo.
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Chương trình Tín nhiệm người có ảnh hưởng sẽ được khởi động tại KOL Summit 2026. Ảnh: BTC.
Tại hội nghị, 2 phiên chuyên đề “AI, thông tin sai lệch và khủng hoảng niềm tin” và “Ảnh hưởng số và tương lai sáng tạo” sẽ tập trung vào những thay đổi của hệ sinh thái nội dung số dưới tác động của AI, cùng các vấn đề về quyền tác giả, trách nhiệm của người có ảnh hưởng và mối quan hệ hợp tác giữa KOL với doanh nghiệp.
Chiều cùng ngày, phiên toàn thể sẽ tiếp tục với các nội dung về quá trình xây dựng uy tín, chuyên nghiệp hóa hoạt động sáng tạo và giữ vững chuẩn mực trước áp lực thương mại hóa.
Khép lại chương trình là tọa đàm “Kiến tạo niềm tin số - Từ cam kết đến hành động”, quy tụ đại diện cơ quan quản lý, doanh nghiệp, KOL và Liên minh Niềm tin số.
Theo ban tổ chức, hơn 500 KOL và nghệ sĩ đã xác nhận tham dự. Một số gương mặt được công bố gồm Tiến Luật, Thu Trang, Đen, Hạ Anh, Lâm Thanh Nhã, Diệp Bảo Ngọc, Tam Triều Dâng, Nguyên Khang, Khánh Vy và TikToker Lê Tuấn Khang.
KOL Summit 2026 được tổ chức bởi Liên minh Niềm tin số, phối hợp chuyên môn cùng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia và Công ty Cổ phần VCCorp, dưới sự bảo trợ của Bộ Công an. Sự kiện diễn ra tại Trung tâm Hội nghị ThiSky Hall Sala, phường An Khánh, TP.HCM.
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