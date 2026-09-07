Tại Hội nghị KOL toàn quốc 2026, đơn vị quản lý và người làm sáng tạo tỏ ra lo ngại về sự ảnh hưởng tiêu cực của AI. Trong thời kỳ mới, niềm tin trở thành giá trị cốt lõi.

KOL còn lại gì khi AI tạo video trong vài phút?

Trong giai đoạn trí tuệ tạo sinh bùng nổ, công cụ ngày càng mạnh mẽ trong việc tạo văn bản, âm thanh, hình ảnh, tính nguyên bản và trách nhiệm người làm nội dung trực tuyến ngày càng quan trọng. Tại Hội nghị KOL toàn quốc lần thứ II - KOL Summit 2026, AI trở thành mối quan tâm và đề tài trao đổi chính tại sự kiện. Khai mạc chương trình tọa đàm, Đại tá, TS. Nguyễn Hồng Quân - Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an, khẳng định sức ảnh hưởng trên môi trường số càng lớn, trách nhiệm từ KOL càng cao. Đồng thời “niềm tin” sẽ là tài sản quan trọng nhất của KOL/người sáng tạo nội dung trong giai đoạn tới.

01 AI thay đổi ngành làm nội dung “Trí tuệ nhân tạo tạo sinh đang biến việc sản xuất nội dung thành việc có thể thực hiện trong vài phút. Một kịch bản, hình ảnh, giọng nói, thậm chí video hoàn chỉnh có thể được tạo ra gần như tức thì. Công nghệ mở ra năng suất chưa từng có, nhưng cũng đặt ra câu hỏi căn bản: khi máy có thể làm nội dung thay con người, vai trò của người sáng tạo còn lại ở đâu, và trách nhiệm cuối cùng thuộc về ai?”, Đại tá Nguyễn Hồng Quân đặt vấn đề. Từ góc độ người trực tiếp làm nội dung, ông Đặng Nam Hải Triều nhận định AI có thể tạo kịch bản chỉ trong vài giây, hoàn thiện video với hình ảnh và nội dung bổ sung trong thời gian rất ngắn. Tốc độ vì vậy trở thành một yếu tố quan trọng, nhưng cũng khiến các nhà sáng tạo nội dung dễ bị cuốn vào cuộc đua xem ai bắt xu hướng, lên tiếng trước. Khi lượt xem và lượt chia sẻ trở thành thước đo ảnh hưởng, chúng ta có thể quên mất một bước rất quan trọng trước khi chia sẻ: kiểm chứng thông tin. Đại tá, TS. Nguyễn Hồng Quân - Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an. “Thứ nhất, các nền tảng thường ưu tiên nội dung có tốc độ lan truyền nhanh và khả năng chia sẻ cao. Thứ hai là tâm lý sợ bị bỏ lại phía sau, hay FOMO. Với người sáng tạo nội dung, đây là áp lực rất rõ, bởi ai cũng lo bị chậm nhịp so với xu hướng chung”, Hải Triều chia sẻ. Các nhà sáng tạo trình bày tại KOL Summit 2026 đều khẳng định AI đã tác động rất nhiều đến cách họ làm việc. Ông Lê Viết Vũ Minh (TikToker Minh Vẹo), vốn có nhiều năm làm video trên Internet, cho biết bản thân không thể cưỡng lại sự tiện lợi của trí tuệ tạo sinh. Ban đầu, AI chỉ tham gia vào một vài bước nhỏ trong quá trình làm việc. Sau đó, chúng dần mở rộng ứng dụng, từ lên ý tưởng, viết kịch bản đến dựng video, kết nối API, tự động hóa quy trình. Ông Minh chuyển từ việc chỉ dùng một công cụ sang phối hợp nhiều mô hình AI khác nhau để phục vụ đa dạng nhu cầu. Tuy nhiên, việc lạm dụng AI dẫn đến nhiều bất cập. Chatbot luôn “ngoan ngoãn, chiều chuộng và vuốt ve cái tôi” của người sáng tạo, dễ tạo ra tâm lý ỷ lại. Dù cố gắng huấn luyện giọng văn hay phong cách hài hước đặc trưng, AI vẫn không thể giả lập trọn vẹn bản sắc độc nhất của KOL.

02 Nền kinh tế tín nhiệm Trước sự bùng nổ của nội dung trong thời kỳ AI, các nghiên cứu cho thấy khủng hoảng niềm tin trở thành mối lo ngại trên toàn cầu. Ông Nguyễn Tất Hồng Dương - Phó Chánh VP Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, Tổng biên tập Tạp chí điện tử An ninh mạng Việt Nam, trích khảo sát của Viện Nghiên cứu Báo chí Oxford cho thấy chỉ 37% người dùng tin vào những gì đọc,thấy trên mạng xã hội, mức thấp nhất trong 15 năm qua. Đồng thời, thói quen "mắt thấy tai nghe" không còn là thước đo chân thực khi Deepfake và AI có thể giả mạo khuôn mặt, giọng nói, video một cách tinh vi. Điều này khiến người dùng bắt đầu nghi ngờ, ngay cả với sự thật. Tin tức sai lệch gây thiệt hại danh dự, lũng đoạn kinh doanh, thị trường và nhận thức cộng đồng. Báo cáo của WEF xếp rủi ro tin sai lệch đứng thứ hai trong các mối đe dọa toàn cầu. Ông Trần Quốc Khánh tại KOL Summit 2026. Trao đổi tại KOL Summit 2026, ông Trần Quốc Khánh - Founder & CEO Vietsuccess, cho rằng bây giờ đã đến lúc mà ngành này phải chuyển từ một nền kinh tế của sự chú ý đơn thuần sang một “nền kinh tế của sự tín nhiệm”. “Bởi vì lượt xem, theo dõi, tương tác, số đơn hàng cũng nằm trên bề mặt. Ẩn ở phía bên dưới là sự tín nhiệm và nền niềm tin của uy tín”, ông Khánh nói. Để làm rõ luận điểm của mình nam MC đưa ra 3 điểm mù của các chỉ số truyền thống. Đầu tiên, số liệu có thể không thật. Tương tác ảo tạo ra lầm tưởng về tầm ảnh hưởng. Thứ hai, KOL có độ phủ lớn nhưng không khớp tệp khách hàng mục tiêu dẫn đến không chuyển đổi hoặc phản tác dụng. Mặt khác, chỉ số truyền thông không phản ánh được lịch sử phát ngôn, bê bối hay vi phạm pháp luật trong quá khứ của KOL. “Tôi tin có một giá trị mà AI hay bất kỳ câu lệnh nào cũng khó thay thế, đó là sự đồng hành giữa nhà sáng tạo nội dung, khán giả và các cơ quan liên quan. Đây là hành trình dài, không thể thay đổi trong một hay hai ngày. Nhưng nếu giữ được sự chân thành và trách nhiệm với khán giả, chúng ta vẫn có thể xây dựng một môi trường thông tin minh bạch và lành mạnh hơn”, ông Đặng Nam Hải Triều kết luận.