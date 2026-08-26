Lỗi không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc sắp phạt từ 4 triệu

Cục CSGT cho biết chuẩn bị xử phạt lỗi không giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước khi di chuyển trên cao tốc Pháp Vân - Nghi Sơn.

Trên fanpage chính thức, Cục CSGT - Bộ Công an thông báo từ ngày 27/8 tới đây sẽ bắt đầu xử phạt lỗi không giữ khoảng cách an toàn trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Cao Bồ - Mai Sơn - QL 45 - Nghi Sơn.

Theo đó, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3, Phòng hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ đường sắt, Cục CSGT sẽ chính thức xử phạt các tài xế vi phạm lỗi "Không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước" trên tuyến cao tốc nói trên.

Theo nội dung điểm d khoản 5 Điều 6 Nghị định 168/2024, hành vi không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn đối với xe chạy liền trước khi chạy trên đường cao tốc sẽ bị phạt 4-6 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Trường hợp vi phạm lỗi trên mà gây tai nạn giao thông, tài xế bị phạt 20-22 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Lỗi không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc bị phạt 4-6 triệu đồng. Ảnh minh họa: Mạnh Thắng.

Quy định hiện hành tại Thông tư 38/2024 của Bộ GTVT (nay là Bộ Xây dựng) có nêu rõ, trong điều kiện mặt đường khô ráo, không có sương mù, mặt đường không trơn trượt, địa hình bằng phẳng, đường thẳng, tầm nhìn bảo đảm, khi xe di chuyển với tốc độ trên 60 km/h thì cần đảm bảo khoảng cách tối thiểu với xe phía trước ở mức 55 m.

Trường hợp xe di chuyển ở tốc độ trên 100 km/h và không quá 120 km/h, khoảng cách an toàn theo quy định là 100 m.

Tốc độ lưu hành (km/h) Khoảng cách an toàn (m) V = 60 35 60 < V ≤ 80 55 80 < V ≤ 100 70 100 < V ≤120 100

Cũng theo nội dung Thông tư 38/2024, khi trời mưa, có sương mù, mặt đường trơn trượt, đường có địa hình quanh co, đèo dốc, tầm nhìn hạn chế, người lái xe phải điều chỉnh khoảng cách an toàn lớn hơn trị số ghi trên biển báo, hoặc trị số như ở bảng bên trên.

Cục CSGT dẫn thống kê cho thấy từ đầu năm đến nay, tuyến cao tốc Pháp Vân - Nghi Sơn xảy ra 8 vụ tai nạn giao thông do không giữ khoảng cách an toàn, làm một người tử vong, 18 người bị thương, 34 ôtô bị hư hỏng, thiệt hại tài sản khoảng 2,17 tỷ đồng .