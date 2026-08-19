Lượt xem YouTube mất ý nghĩa

Một thay đổi trong cách đếm lượt xem sắp được YouTube áp dụng, giúp nhiều video ghi nhận số view cao hơn trước.

Cách tính lượt xem trên YouTube sẽ thay đổi từ ngày 24/8. Ảnh: Android Authority.

YouTube sẽ thay đổi cách tính lượt xem đối với video trên nền tảng từ ngày 24/8. Theo cơ chế mới, một lượt xem sẽ được ghi nhận ngay khi video bắt đầu phát. Cách tính này tương tự TikTok, Instagram và YouTube Shorts.

Thay đổi đồng nghĩa số lượt xem công khai trên nhiều video có thể tăng nhanh hơn trước. Tuy nhiên, YouTube khẳng định cách tính mới không tác động đến doanh thu của nhà sáng tạo. Điều kiện tham gia Chương trình đối tác của YouTube (YPP) cũng không thay đổi vì cách đếm lượt xem này.

“Trong quá trình phát triển, chúng tôi đã sử dụng nhiều hệ thống tính lượt xem khác nhau giữa các định dạng”, đại diện YouTube cho biết.

Công ty nói đã nhận được phản hồi từ nhà sáng tạo về sự phức tạp của các chỉ số. Mục tiêu mới nhằm thống nhất cách tính và giúp họ đánh giá mức độ tiếp cận nội dung chính xác hơn.

Với cơ chế mới, YouTube đang tiến gần hơn đến cách các mạng xã hội khác tính lượt xem video. Instagram và TikTok đều ghi nhận lượt xem khi video bắt đầu phát hoặc phát lại. Trong khi đó, X tính một lượt xem khi người dùng xem video ít nhất 2 giây.

YouTube thực tế đã áp dụng cách tính tương tự cho định dạng video ngắn (Shorts) từ năm 2025. Một lượt xem Shorts được ghi nhận mỗi khi video bắt đầu phát hoặc phát lại. Thay đổi sắp tới sẽ mở rộng tiêu chuẩn này cho những định dạng khác trên nền tảng.

Sau ngày 24/8, người dùng chỉ cần bắt đầu phát video cũng làm tăng lượt xem công khai. Điều này giúp số liệu giữa video thông thường và Shorts dễ so sánh hơn. Nó cũng khiến chỉ số lượt xem của YouTube gần hơn với TikTok và Instagram.

Dù lượt xem công khai có thể tăng nhanh, nhà sáng tạo không được trả thêm tiền chỉ nhờ thay đổi này. YouTube sẽ giữ cách tính cũ dưới một chỉ số riêng có tên lượt xem có tương tác (engaged views) trong bảng số liệu.

YouTube cho biết thay đổi xuất phát từ mong muốn tạo ra sự thống nhất giữa các định dạng. Theo đó, nhà sáng tạo cần một chỉ số rõ ràng hơn để biết nội dung của họ đã tiếp cận được bao nhiêu người. Ngoài ra, những dữ liệu thể hiện mức độ người xem thực sự tương tác vẫn được duy trì riêng trong bảng số liệu.