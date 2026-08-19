Robot Trung Quốc phá kỷ lục của Usain Bolt

Unitree gây chú ý với nguyên mẫu robot hình người có thể đạt tốc độ 45,6 km/h, vượt tốc độ cực đại từng được ghi nhận của Usain Bolt.

Robot Superman đạt tốc độ chạy tối đa 45,6 km/h. Ảnh: Zhejiang Daily Press.

Unitree vừa giới thiệu nguyên mẫu robot hình người có tên Superman. Công ty tuyên bố thiết bị đạt tốc độ tối đa 12,66 m/s, tương đương khoảng 45,6 km/h. Con số này cao hơn mức 12,4 m/s mà Usain Bolt từng đạt được kỷ lục chạy 100 m vào năm 2009.

Superman còn được Unitree quảng cáo có thể bật thẳng từ tư thế đứng lên độ cao 2 m. Công ty cho biết robot mới chỉ được phát triển hơn 3 tháng. Tuy nhiên, Business Insider cho biết chưa thể xác minh độc lập những thành tích mà Unitree công bố.

Việc so sánh với Bolt cũng cần được hiểu đúng. Vận động viên Jamaica hoàn thành 100 m trong 9,58 giây tại Giải vô địch điền kinh thế giới lần thứ 12, diễn ra tại Berlin năm 2009. Mức 12,4 m/s là tốc độ cực đại trong một đoạn của cuộc đua. Trong khi đó, 12,66 m/s của Superman cũng là tốc độ tối đa do nhà sản xuất công bố. Robot chưa được chứng minh có thể duy trì vận tốc này trong toàn bộ quãng đường 100 m.

Nếu giả định Superman giữ nguyên tốc độ 12,66 m/s trong suốt 100 m, robot sẽ hoàn thành quãng đường trong khoảng 7,9 giây.

Hình ảnh Unitree công bố cho thấy Superman có thiết kế khác đáng kể so với các robot hình người thương mại khác. Thiết bị có chân dài và cấu trúc tối giản. Trọng tâm của nguyên mẫu nằm ở tốc độ và khả năng vận động thay vì thực hiện các công việc phức tạp.

Đây không phải lần đầu Unitree gây chú ý với các màn trình diễn robot. Những sản phẩm của công ty từng chạy, khiêu vũ, nhào lộn và biểu diễn võ thuật. G1, một trong những robot hình người nổi tiếng nhất của công ty, hiện có giá khởi điểm 13.500 USD . Model này cao khoảng 1,32 m và nặng 35 kg.

Tuy nhiên, những màn trình diễn ấn tượng chưa đồng nghĩa robot hình người đã sẵn sàng cho ứng dụng đại trà.

“Unitree tạo ra phần lớn doanh số từ nghiên cứu và trình diễn, trong khi ứng dụng rộng rãi trong thực tế vẫn còn là dấu hỏi lớn”, Wang Zhuo, đối tác tại Shanghai Zhuozhu Investment Management nhận định trước đợt IPO của công ty.

Superman được công bố trong thời điểm đặc biệt với Unitree. Công ty định giá IPO ở mức 150,8 NDT ( 22,36 USD /cổ phiếu). Mức này tương ứng định giá khoảng 61 tỷ NDT ( 9 tỷ USD ) trước khi giao dịch.

Cổ phiếu của Unitree chính thức giao dịch trên STAR Market tại Thượng Hải ngày 19/8. Cổ phiếu kết phiên đầu tiên ở 845 NDT ( 125 USD ), cao hơn 460% so với giá IPO. Giá trị vốn hóa của công ty khi đóng cửa đạt khoảng 50 tỷ USD .