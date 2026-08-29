Điện thoại 'béo lùn' lạ mắt của Huawei

Pura X View là mẫu smartphone với thiết kế khác biệt, song tỷ lệ màn hình lạ cũng đặt ra câu hỏi về tính thực dụng trong sử dụng hàng ngày.

Thiết kế rộng ngang của Huawei Pura X View mang đến trải nghiệm sử dụng khác lạ. Ảnh: Tencent News.

Huawei tiếp tục thử nghiệm tỷ lệ màn hình khác thường trên Pura X View. Smartphone mới của gã khổng lồ Trung Quốc sử dụng màn hình 6,39 inch với tỷ lệ 16:9,5. Thiết kế này khiến máy rộng hơn và ngắn hơn phần lớn smartphone dạng thanh dài hiện nay.

Theo Tencent News, màn hình của Pura X View có diện tích hiển thị là 114,27 cm vuông. Con số này tương đương nhiều smartphone có kích thước màn hình lớn hơn. Huawei trước đó đã áp dụng ý tưởng màn hình rộng trên mẫu điện thoại gập Pura X.

Tỷ lệ mới hướng tới các nội dung video 16:9. Với phim truyền hình, chương trình giải trí hoặc video trực tuyến sử dụng tỷ lệ này, phần viền đen sẽ được hạn chế khi phát toàn màn hình.

Một số ứng dụng vốn hiển thị 2 cột nội dung trên smartphone thông thường có thể chuyển sang 3 cột trên Pura X View. Tỷ lệ màn hình này cũng gần với sách và truyện tranh hơn. Ngoài ra, tài liệu, bảng tính và bài thuyết trình có thêm không gian hiển thị theo chiều ngang.

Tuy nhiên, thiết kế này không có lợi trong một số trường hợp. Nội dung điện ảnh sử dụng tỷ lệ siêu rộng vẫn xuất hiện viền đen. Các ứng dụng chưa được tối ưu cũng có thể phóng lớn giao diện thay vì tận dụng thêm không gian.

Màn hình của Pura X View có độ phân giải 2.232 x 1.320 pixel, đạt độ sáng tối đa 6.500 nit và hỗ trợ PWM tần số 2.160 Hz. Viền màn hình được thu hẹp còn 1,05 mm ở cả 4 cạnh. Tỷ lệ màn hình so với mặt trước đạt 96,1%.

Về trọng lượng, thiết bị nặng 201 g và dày 6,68 mm. Kích thước rộng bề ngang giúp trọng lượng được phân bổ khác với smartphone màn hình dài. Tuy nhiên, thân máy rộng cũng khiến người dùng khó chạm tới các nút nằm ở cạnh đối diện khi thao tác bằng một tay.

Huawei xử lý vấn đề này bằng tính năng nhận biết tư thế cầm. Hệ thống xác định người dùng đang cầm máy bằng tay trái hay tay phải. Các nút điều khiển quan trọng sau đó được chuyển về phía thuận tiện hơn.

Camera tele của Pura X View có độ phân giải 50 MP. Thiết bị hỗ trợ zoom quang 3,7x. Theo một số bài viết đánh giá trải nghiệm, ảnh ở mức phóng đại 10x vẫn có thể sử dụng trong nhiều tình huống. Pura X View còn có camera góc siêu rộng tiêu cự tương đương 16 mm.

Một điểm đáng chú ý khác nằm ở pin. Dù thân máy chỉ dày 6,68 mm, Pura X View được trang bị viên pin dung lượng 7.000 mAh.

Trong thử nghiệm của nguồn tin ở độ sáng 200 nit và âm lượng 50%, máy mất 4% pin sau 30 phút lướt mạng xã hội. Thiết bị cũng hỗ trợ sạc nhanh 66 W, với thời gian sạc đầy được ghi nhận ở mức một giờ 2 phút.

Pura X View cho thấy Huawei đang đưa ý tưởng màn hình rộng từ điện thoại gập sang smartphone truyền thống. Đổi lại, tỷ lệ 16:9,5 cũng đặt ra yêu cầu mới với khả năng tương thích ứng dụng và thói quen sử dụng bằng một tay.