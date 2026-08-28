EVN lưu ý khi lắp cục nóng điều hòa ở ban công, mái nhà

Cục nóng điều hòa thường nằm ở những vị trí ít được chú ý. Tuy nhiên EVN lưu ý một chi tiết nhỏ khi lắp đặt có thể ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn sử dụng.

Khi chạm tay vào cục nóng điều hòa, người dùng có thể cảm thấy tê hoặc giật nhẹ. Ảnh: pexels.

Cục nóng điều hòa thường được đặt ngoài ban công, trên mái nhà hoặc sát tường bên ngoài công trình. Vì nằm ở những vị trí ít tiếp xúc, bộ phận này thường chỉ được người dùng chú ý khi thiết bị xuất hiện bất thường.

Theo ông Nguyễn Tiến Anh, cán bộ An toàn thuộc Công ty Điện lực Long Biên (EVNHANOI), khi lắp cục nóng, người dùng cần đặc biệt chú ý đến an toàn điện, nhất là với điều hòa inverter.

Điều hòa inverter thường có một dây nối đất, nhận biết bằng màu xanh lá - vàng. Dây này có nhiệm vụ đưa phần điện bị rò từ thiết bị xuống đất, qua đó hạn chế nguy cơ người dùng bị điện giật khi chạm vào phần vỏ kim loại.

Nếu dây nối đất không được đấu hoặc lắp không đúng kỹ thuật, một dòng điện nhỏ có thể xuất hiện trên vỏ cục nóng. Khi chạm tay vào, người dùng có thể cảm thấy tê hoặc giật nhẹ.

EVNHANOI cho biết, cảm giác này chưa hẳn là dấu hiệu cho thấy điều hòa bị hỏng. Trong một số trường hợp, dòng điện nhỏ còn có thể phát sinh do các bộ phận kim loại rung hoặc tiếp xúc với khu vực chứa bo mạch inverter trong quá trình vận hành, vận chuyển hay lắp đặt.

Dù cường độ dòng điện thường thấp, người dùng không nên chủ quan nếu tình trạng tê, giật xuất hiện nhiều lần. EVN khuyến cáo dây nối đất cần được đấu đúng ngay từ khi lắp điều hòa, đồng thời kiểm tra an toàn trước khi đưa thiết bị vào sử dụng.

Với cục nóng đặt ngoài ban công, trên mái hoặc khu vực ngoài trời, thiết bị nên được gắn chắc chắn trên tường hoặc kê cao, tránh tiếp xúc trực tiếp với nước. Vị trí lắp cũng cần thông thoáng để cục nóng tản nhiệt, đồng thời hạn chế ánh nắng chiếu trực tiếp trong thời gian dài.

Ngoài ra, điều hòa nên được vệ sinh và bảo dưỡng định kỳ để kịp thời phát hiện những bất thường trong quá trình sử dụng.

Với các thiết bị đã dùng lâu năm, người dùng có thể lắp thêm cầu dao hoặc thiết bị bảo vệ có khả năng tự ngắt khi phát hiện dòng điện rò hay sự cố chạm điện.

Nếu tình trạng tê, giật xuất hiện nhiều lần khi chạm vào cục nóng hoặc phần vỏ kim loại của điều hòa, người dùng nên ngắt nguồn điện và gọi kỹ thuật viên kiểm tra, thay vì tiếp tục sử dụng hoặc tự xử lý.