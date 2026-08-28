Việt Nam hướng tới vào top 3 dẫn đầu Đông Nam Á về AI

Chính phủ vừa ban hành Chiến lược quốc gia về Trí tuệ nhân tạo đến năm 2030, thay thế Quyết định 127/QĐ-TTg năm 2021, hướng tới đưa kinh tế AI đóng góp khoảng 6% GDP.

Ông Nguyễn Khắc Lịch tại sự kiện của Bộ KH&CN chiều 28/8. Ảnh: Mai Hà.

Chiều 28/8, tại họp báo thường kỳ tháng 8 của Bộ Khoa học và Công nghệ (Bộ KH&CN), ông Nguyễn Khắc Lịch, Cục trưởng Cục Công nghệ số và Trí tuệ nhân tạo, công bố Chiến lược quốc gia về Trí tuệ nhân tạo đến năm 2030, tầm nhìn 2045 vừa được ban hành, có hiệu lực từ ngày ký, thay thế Quyết định 127/QĐ-TTg ngày 26/1/2021.

Theo đại diện của Cục Công nghệ số và Trí tuệ nhân tạo, chiến lược xác định bước chuyển từ nghiên cứu, phát triển, ứng dụng AI đơn lẻ sang chuyển đổi toàn diện quốc gia bằng AI, lấy AI làm năng lực cốt lõi từ khâu xác định bài toán đến vận hành. Nhân lực, hạ tầng, dữ liệu là nền tảng; thể chế và quản trị AI là khâu đột phá.

Chiến lược nêu 6 quan điểm xuyên suốt: lãnh đạo thống nhất, quản lý tập trung, lấy con người làm trung tâm; phổ cập kỹ năng AI toàn dân; bảo đảm an toàn, an ninh, chủ quyền AI. Doanh nghiệp AI Việt Nam là lực lượng chủ lực, phát triển sản phẩm "Make in Viet Nam" và doanh nghiệp AI-native.

Đến năm 2030, Việt Nam phấn đấu trở thành một trong những trung tâm có năng lực nghiên cứu, phát triển, ứng dụng và đồng kiến tạo giá trị về AI trong ASEAN và châu Á. Hệ thống mục tiêu gồm 4 tầng: tác động, kết quả, sản phẩm đầu ra, đầu vào.

Trong đó, tầng tác động xác định Việt Nam thuộc nhóm 3 nước dẫn đầu Đông Nam Á về nghiên cứu, phát triển AI; kinh tế AI đạt khoảng 6% GDP; năng suất lao động ngành ứng dụng AI tăng 10-15%; xuất khẩu sản phẩm, dịch vụ, giải pháp AI đạt khoảng 5 tỷ USD .

Ở tầng kết quả, các con số nổi bật được xác định gồm 60% doanh nghiệp ứng dụng AI cải thiện hiệu quả; 100% cán bộ, công chức, viên chức sử dụng AI công vụ hàng tuần; 60% quyết định điều hành được hỗ trợ bởi dữ liệu và AI; mức độ hài lòng với dịch vụ công có AI tăng ít nhất 30%.

Về sản phẩm đầu ra, chiến lược xác định 100% bộ, ngành, địa phương có kế hoạch triển khai; 100% dịch vụ công trực tuyến, hồ sơ thủ tục hành chính được AI hỗ trợ; hình thành nền tảng điều phối năng lực tính toán AI quốc gia, nền tảng đánh giá mô hình AI tiếng Việt, ít nhất 5 nền tảng AI dùng chung, 10 thương hiệu AI Việt Nam và 8 mô hình AI tiếng Việt theo 4 quy mô.

Về nhân lực, mục tiêu là 10.000 nhân lực AI trình độ cao, 50.000 nhân lực trình độ đại học trở lên có năng lực ứng dụng AI; đào tạo, đào tạo lại 500.000 lao động để vận hành AI; trang bị kỹ năng AI cơ bản cho 10 triệu lao động đã qua đào tạo. Dự thảo trước đó từng nêu thêm mục tiêu AI hỗ trợ tối thiểu 500.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, hợp tác xã.

Đối với tầng đầu vào, theo chiến lược tổng đầu tư AI đạt 1-1,5% GDP mỗi năm; năng lực tính toán khoảng 560 EFLOPS BF16 hoặc 1.100 EFLOPS FP8, công suất điện khoảng 500 MW; dữ liệu trọng yếu được số hóa, chuẩn hóa, làm sạch, sẵn sàng cho AI.

Tầm nhìn 2045, Việt Nam thuộc nhóm 10 quốc gia dẫn đầu châu Á về nghiên cứu, phát triển, làm chủ AI và chuyển đổi AI quốc gia; AI trở thành nền tảng vận hành chủ đạo của Nhà nước, nền kinh tế, xã hội.

Chiến lược xác định 9 trụ cột: nhân lực, kỹ năng AI toàn dân; dữ liệu, mô hình AI; hạ tầng AI; nghiên cứu, làm chủ công nghệ; AI trong quản trị quốc gia; AI cho các ngành, lĩnh vực; AI cho doanh nghiệp nhỏ, hộ kinh doanh, hợp tác xã; hệ sinh thái AI; quản trị AI an toàn, đáng tin cậy.

Đi kèm là 6 nhóm giải pháp đột phá: hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật; điều phối quốc gia; huy động nguồn lực; hợp tác quốc tế, xây dựng tiêu chuẩn; tuyên truyền, văn hóa sử dụng AI có trách nhiệm; đo lường, giám sát, đánh giá. Việc thực hiện gắn với nguyên tắc "6 rõ": rõ người, việc, thời gian, trách nhiệm, sản phẩm, thẩm quyền.

Toàn bộ chiến lược được cụ thể hóa bằng 32 chỉ tiêu và 97 nhiệm vụ thuộc 14 nhóm, mỗi nhiệm vụ xác định rõ cơ quan chủ trì, sản phẩm và thời gian thực hiện. Bộ KH&CN chủ trì triển khai, điều phối liên ngành, giám sát, đánh giá và hàng năm báo cáo Thủ tướng.

Các bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch, bố trí nguồn lực thực hiện; doanh nghiệp, cơ sở nghiên cứu, đào tạo cùng tham gia. Các nhiệm vụ đang triển khai theo Quyết định 127 tiếp tục thực hiện đến khi hoàn thành hoặc được tích hợp theo chiến lược mới.