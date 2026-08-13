Lynk & Co 02 chốt giá từ 818 triệu, Lynk & Co 03 cao nhất 788 triệu

Lynk & Co 02 là SUV điện đầu tiên của hãng tại Việt Nam, trong khi 03 sẽ cạnh tranh ở phân khúc sedan cỡ C.

Ảnh: Lynk & Co Việt Nam.

Lynk & Co Việt Nam vừa chính thức công bố giá bán dành cho bộ đôi 02 và 03 tại thị trường Việt Nam.

SUV điện Lynk & Co 02 có 2 phiên bản tại Việt Nam, giá bán lần lượt 818 triệu đồng cho bản Pro và 898 triệu đồng cho bản Halo.

Sedan cỡ C Lynk & Co 03 cũng được giới thiệu đến khách hàng Việt Nam với 2 phiên bản, trong đó bản Plus giá 739 triệu đồng, bản Pro có giá 788 triệu đồng.

Lynk & Co 02 là SUV điện đầu tiên của hãng tại Việt Nam. Ảnh: Phong Vân.

SUV điện Lynk & Co 02 định vị trong phân khúc SUV cỡ C, được thiết kế với hệ số cản gió 0,259 Cd. Khoang lái trang bị hiện đại, lấy người dùng làm trung tâm.

Lynk & Co 02 được trang bị motor điện mạnh 268 mã lực, sản sinh mô-men xoắn cực đại 343 Nm. Kết hợp hệ dẫn động cầu sau, xe tăng tốc 0-100 km/h trong 5,5 giây, tốc độ tối đa 180 km/h.

Gói pin dung lượng 66 kWh cho phép Lynk & Co 02 vận hành trên quãng đường tối đa 435 km/lần sạc đầy, công bố theo chuẩn WLTP. Khi sử dụng sạc nhanh, SUV điện này nạp lại 10-80% dung lượng pin trong khoảng 30 phút, giúp bổ sung hơn 320 km quãng đường di chuyển.

Lynk & Co 02 cũng có tính năng V2L công suất 3,3 kW, có thể cấp nguồn cho các thiết bị điện gia dụng.

Với giá bán 818-898 triệu đồng, đối thủ chính của Lynk & Co 02 sẽ là VinFast VF 7 (740-830 triệu đồng), MG4 EV (828-948 triệu đồng), BYD Atto 3 (766-886 triệu đồng), Geely EX5 (839-889 triệu đồng), bên cạnh các mẫu SUV cỡ C khác trang bị hệ truyền động thuần xăng hoặc lai xăng-điện.

Lynk & Co 03 sẽ cạnh tranh trong phân khúc sedan cỡ C. Ảnh: Phong Vân.

Hai phiên bản Lynk & Co 03 vừa ra mắt là bản thường của dòng sedan cỡ C, sở hữu ngoại hình tương đồng biến thể 03+ nhưng không có các chi tiết điểm nhấn thể thao.

Khoang lái Lynk & Co 03 cũng nhắm đến triết lý lấy người lái làm trung tâm, đi kèm nhiều trang bị và công nghệ hiện đại.

Dưới nắp ca-pô Lynk & Co 03 là khối động cơ tăng áp dung tích 1.5L, cho công suất tối đa 174 mã lực tại 5.500 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 290 Nm tại 2.000-3.500 vòng/phút. Sức mạnh động cơ truyền xuống cầu trước thông qua hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp.

Với giá bán 739-788 triệu đồng, Lynk & Co 03 sẽ cạnh tranh loạt đối thủ tại Việt Nam gồm Mazda3 sedan (569-719 triệu đồng), Honda Civic (789-999 triệu đồng), Kia K3 (584 triệu đồng), Hyundai Elantra (579-769 triệu đồng) và BYD Seal 5 (696 triệu đồng).