Đến lượt Huawei ra mắt máy gập trước Apple

Sau một thế hệ theo đuổi kiểu gập chữ Z, Huawei đã chuyển Mate XT2 sang thiết kế gập vào trong. Lựa chọn này vô tình củng cố hướng đi Samsung theo đuổi từ đầu.

Huawei thay đổi cơ chế gập mở trên Mate XT2. Ảnh: Huawei.

Huawei vừa giới thiệu Mate XT2, smartphone thế hệ mới của dòng smartphone gập ba. Thiết bị thay đổi đáng kể về cấu trúc bản lề. Máy chuyển từ cách gập chữ Z sang thiết kế chữ G. Huawei gọi cơ chế mới là “gập mở cánh”.

Thay đổi này đưa cụm camera về giữa mặt lưng. Trọng tâm của thiết bị cũng nằm gần trung tâm hơn khi mở hoàn toàn. Trong đó, 2 phần màn hình bên ngoài được gập vào trong. Người dùng có thể mở máy bằng cách kéo 2 cạnh sang bên, tương tự mở một cuốn sách.

Mate XT2 rộng 77 mm và dày 12,3 mm khi đóng. Khi mở 3 phần màn hình, điểm mỏng nhất của thân máy là 3,5 mm. Trọng lượng được Huawei công bố ở mức khoảng 299 g, chưa tính lớp bảo vệ bề mặt màn hình.

Màn hình chính đạt kích thước 10,2 inch khi mở hoàn toàn, đi kèm độ phân giải là 3.184 x 2.232 pixel. Màn hình ngoài có kích thước 6,5 inch và hỗ trợ tần số quét thích ứng 1-120 Hz. Phiên bản tiêu chuẩn có màn hình bên trong với tần số quét tối đa 90 Hz.

Huawei cũng nâng cấp bản lề thế hệ hai. Theo công ty, kết cấu mới dùng hệ thống ray kép và cơ cấu liên kết đồng bộ. Khả năng chịu va đập của bản lề được cải thiện so với thế hệ trước. Màn hình bên trong sử dụng kính UTG kết hợp các lớp gia cố. Máy đạt chuẩn chống bụi và nước IP58/IP59.

Một điểm mới trên Mate XT2 là màn hình chống nhìn trộm trên phiên bản cao cấp. Công nghệ sử dụng 2 nhóm pixel cho góc nhìn rộng và hẹp. Khi kích hoạt chế độ riêng tư, hình ảnh khó quan sát hơn từ 2 bên. HarmonyOS 7 cũng có thể đưa ra cảnh báo khi người dùng ở một số không gian công cộng như sân bay hoặc tàu cao tốc.

Mate XT2 sử dụng chip Kirin 9050 Pro. Huawei cho biết hiệu năng tổng thể của thiết bị tăng 42% so với Mate XTs.

“Đây là chip Kirin mạnh nhất từ trước đến nay”, Richard Yu, Chủ tịch nhóm kinh doanh tiêu dùng Huawei cho biết tại sự kiện ra mắt.

Hệ thống camera cũng được nâng cấp đáng kể. Camera chính có độ phân giải 50 MP. Cảm biến có kích thước 1/1,28 inch và dùng cấu trúc RYYB. Ống kính hỗ trợ khẩu độ vật lý biến thiên liên tục từ f/1.49 đến f/4.0. Máy còn có camera góc siêu rộng 40 MP và camera tele tiềm vọng 50 MP.

Giá khởi điểm của Mate XT2 tại Trung Quốc là 19.999 nhân dân tệ ( 2.800 USD ), trong khi phiên bản cao cấp nhất có giá tới 24.999 nhân dân tệ ( 3.700 USD ). Sản phẩm bắt đầu được bán tại Trung Quốc từ ngày 12/9.