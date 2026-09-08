Smartphone đắt nhất lịch sử Xiaomi, giá quy đổi đến 42 triệu đồng

Xiaomi 18 Fold đánh dấu sự trở lại của Xiaomi ở phân khúc điện thoại gập sau hai năm vắng bóng. Máy trang bị màn hình phụ 5,38 inch ở mặt ngoài và màn hình chính 7,58 inch khi mở rộng. Ảnh: Fengchao Technology.

Khi gập lại, Xiaomi 18 Fold mang diện mạo của một chiếc smartphone dạng thanh với màn hình ngoài 5,38 inch. Thân máy ngắn giúp người dùng dễ dàng cầm nắm và thao tác bằng một tay. Ảnh: Fengchao Technology.

Xiaomi 18 Fold có tỷ lệ màn hình 2:1, tương đương với khổ giấy A4 chuẩn. Trạng thái gập lại giúp máy ngắn hơn 28% so với điện thoại dạng thanh 6,9 inch thông thường. Khi mở ra, tỷ lệ này biến máy thành một chiếc máy tính bảng mini tiện dụng cho các tác vụ công việc lẫn giải trí. Ảnh: Fengchao Technology.

Tỷ lệ khung hình mới phát huy tối đa lợi thế khi giải trí đa phương tiện. Dù xem phim hay đọc truyện tranh, phần viền đen trên Xiaomi 18 Fold được giảm thiểu đáng kể so với các mẫu điện thoại gập màn hình vuông truyền thống. Bên cạnh đó, tỷ lệ này giúp ứng dụng từ các bên thứ ba thích ứng nhanh chóng mà không cần tối ưu lại giao diện. Ảnh: Fengchao Technology.

Về phần mềm, máy bổ sung chế độ tương tác đa cửa sổ trên màn hình chính, hỗ trợ mở tối đa 6 ứng dụng cùng lúc. Người dùng có thể thao tác chuyển đổi giữa các cửa sổ bằng cử chỉ vuốt ba ngón tay để thực hiện đồng thời nhiều tác vụ như tra cứu thông tin, so sánh giá hay xem bản đồ. Ảnh: Fengchao Technology.

Bản lề Dragon Bone kết hợp cùng khung nhôm series 7 và tấm đỡ sợi carbon tạo nên phần khung vững chắc cho thiết bị. Màn hình trong dùng kính UTG kép giúp tăng độ bền và hạn chế vết hằn nếp gập, còn màn hình ngoài phủ kính Dragon Crystal Glass 3.0. Ngoài ra, máy hỗ trợ chuẩn kháng nước và bụi IP58, IP59. Ảnh: Fengchao Technology.

Xiaomi 18 Fold trang bị vi xử lý Xring O3 sản xuất trên tiến trình 3nm cùng bộ nhớ RAM LPDDR6. Trong bài kiểm tra thực tế với tựa game Genshin Impact, thiết bị duy trì tốc độ khung hình trung bình 60,04 fps, mức tiêu thụ điện khoảng 4W và nhiệt độ bề mặt cao nhất ghi nhận là 43,1 độ C. Ảnh: Fengchao Technology.

Thiết bị sở hữu thân máy với độ dày chỉ 8.9mm khi gập và 4.5mm khi mở rộng. Dù kích thước mỏng, Xiaomi 18 Fold vẫn trang bị viên pin Silicon-Carbon (Si/C) dung lượng lên đến 6000mAh. Mức dung lượng này vượt trội hơn hẳn so với viên pin 4400mAh trên chiếc Samsung Galaxy Z Fold 8. Qua kiểm tra thực tế trong 4 giờ sử dụng hỗn hợp ở màn hình chính, máy vẫn còn lại 59% pin. Thiết bị hỗ trợ sạc nhanh có dây 67W và sạc không dây 50W. Ảnh: Fengchao Technology.

Hệ thống camera Leica trên máy gồm ba ống kính: camera chính 200MP sử dụng cảm biến Samsung HP5 (1/1.56 inch), camera tele tiềm vọng 50MP (zoom quang 3.5x, tiêu cự 80mm) và camera góc siêu rộng 50MP (tiêu cự 17mm). Trong đó, ống kính tele có khoảng cách lấy nét tối thiểu khoảng 30cm. Ảnh: Fengchao Technology.

Xiaomi 18 Fold được định giá ở phân khúc cao cấp với giá khởi điểm từ 10.999 NDT (khoảng 42,7 triệu đồng) cho bản 12GB+256GB và cao nhất 14.999 NDT (khoảng 58,3 triệu đồng) cho bản 16GB+1TB. Đáng chú ý, hãng còn ra mắt phiên bản đặc biệt với mặt lưng gốm giới hạn 1.500 chiếc với giá 15.999 NDT (khoảng 62,2 triệu đồng). Ảnh: Fengchao Technology.

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