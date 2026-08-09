Mercedes-Benz làm MPV Trung Quốc?

Những mẫu xe mới nhất của Mercedes-Benz ngày càng mang hình dáng của những mẫu xe Trung Quốc.

Mẫu MPV thuần điện Mercedes-Benz VLE vừa chính thức lộ diện trong quá trình hoàn tất thủ tục đăng ký chất lượng tại Trung Quốc, hé lộ hai tùy chọn hệ truyền động cùng không gian nội thất rộng rãi.

Vì được sản xuất nhắm đến thị trường tỷ dân, những chiếc MPV này mang hình dáng và phong cách thiết kế chẳng khác gì những mẫu MPV Trung Quốc. Thay vì sự sắc sảo, vuông vức của những mẫu xe kiểu châu Âu, chiếc VLE mang đến nhiều đường cong hơn, với mặt lưới tản nhiệt khép kín.

Sau khi phiên bản sản xuất thương mại tại châu Âu đi vào vận hành ở Tây Ban Nha vào tháng 6, dòng xe MPV này đã sẵn sàng lên dây chuyền sản xuất hàng loạt tại Trung Quốc trong quý III.

Xe sẽ được lắp ráp bởi liên doanh Fujian Benz, đơn vị được thành lập bởi Mercedes-Benz, kết hợp cùng BAIC và Fujian Motor Industry quản lý, vốn cũng đang phụ trách dòng V Class và Vito.

Chiếc MPV VLE nhắm đến thị trường Trung Quốc của Mercedes-Benz. Ảnh: MIIT.

Mẫu xe Mercedes-Benz VLE bản sản xuất tại Trung Quốc sở hữu chiều dài cơ sở 3.340 mm cùng kích thước tổng thể lần lượt là 5.310 x 2.000 x 1.922 mm. Xe cung cấp 3 tùy chọn kích thước lốp khác nhau từ 19 inch đến 21 inch, cùng góc thoát trước và sau đều đạt 16 độ.

Phiên bản tiêu chuẩn VLE 300 sử dụng một mô tơ điện do ZF sản xuất đặt tại cầu trước, cho công suất cực đại 200 kW, tương đương 268 mã lực. Bộ pin NMC chuẩn ba thành phần được cung cấp bởi liên doanh CATL và Mercedes-Benz, sau đó hoàn thiện đóng gói bởi Fujian CATL.

Trong khi đó, phiên bản VLE 400 cao cấp hơn sở hữu hệ dẫn động hai cầu với mô tơ điện bổ sung ở cầu sau đạt công suất 105 kW, tương đương 141 mã lực. Tổng công suất tối đa của hệ thống đạt mức 305 kW, tương đương 409 mã lực.

Khi bán ra thị trường, Mercedes-Benz VLE sẽ cạnh tranh trực tiếp với nhiều mẫu MPV hạng sang nội địa như Denza D9 của BYD, Voyah Dream của Dongfeng, Luxeed V9 của liên minh Huawei và Chery, Zeekr 009 của Geely, Li Auto Mega cùng các dòng xe Maextro V680 và V800 đến từ Huawei kết hợp với JAC.