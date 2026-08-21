Miếng dán giúp mái nhà mát như mùa đông

Vật liệu màng dán bức xạ nhiệt do một công ty Nhật Bản phát triển giúp hạ nhiệt bề mặt mái nhà tới 25,6 độ C mà không tốn điện.

Vật liệu này có thể giảm tới 25 độ C so với những chỗ không dán. Ảnh: Kent Hasegawa.

Tại Nhật Bản, một loại vật liệu màng dán có tên SpaceCool đang thu hút sự chú ý nhờ khả năng làm mát không gian mà không tiêu tốn điện năng. Công nghệ này phát triển từ một dự án độc lập của tập đoàn năng lượng Osaka Gas .

Cơ chế hoạt động của vật liệu này dựa trên hiện tượng làm mát bức xạ tự nhiên. Thông thường, quá trình nhiệt lượng thoát ra ngoài môi trường và bay lên trên bầu khí quyển chỉ diễn ra hiệu quả vào ban đêm. Ban ngày, lượng bức xạ hấp thụ từ Mặt Trời luôn lớn hơn nhiệt lượng tỏa ra.

Tuy nhiên, màng phim này đã đảo ngược quy luật đó. Nhờ khả năng phản xạ mạnh ánh nắng và tối ưu hóa bức xạ hồng ngoại, vật liệu giúp nhiệt lượng thoát đi nhiều hơn lượng nhiệt hấp thụ, ngay cả dưới trời nắng gắt.

Phần mái dán màng làm mát hạ nhiệt đáng kể so với khu vực để trống. Ảnh: SpaceCool.

“Nhiệt độ bề mặt vật liệu có thể thấp hơn nhiệt độ không khí xung quanh tới 6 độ C ngay cả dưới trời nắng trực tiếp”, đại diện nhóm thử nghiệm cho biết.

Hiệu quả thực tế của công nghệ này đã được nhóm thử nghiệm chứng minh tại nhiều cơ sở. Điển hình tại nhà máy đồ uống Kyusei Beverage (vùng Kyushu, Nhật Bản), nhiệt độ mái tôn từng chạm mức 63,5 độ C vào mùa hè. Dù áp dụng nhiều biện pháp như phun nước hay tăng cường điều hòa, tình hình vẫn không mấy cải thiện.

Tuy nhiên, sau khi phủ bạt che bằng vật liệu làm mát bức xạ, nhiệt độ mặt mái đo vào cuối tháng 5 đã hạ xuống còn 37,9 độ C, tương đương mức giảm 25,6 độ C.

Tại một trường tiểu học, tấm chống thấm tích hợp màng làm mát đã được dán lên mái nhà thi đấu. Dữ liệu theo dõi trong khung giờ cao điểm từ 10-16h cho thấy nhiệt độ phòng giảm trung bình 3,4 độ C so với trước khi lắp đặt.

Nóc nhà phía trong cũng mát hơn tới 10 độ C. Ảnh: SpaceCool.

Đáng chú ý, nhiệt độ trong phòng luôn thấp hơn ngoài trời trung bình 1,6 độ C dù không hề bật máy lạnh. Riêng tại tầng áp mái, khu vực đã dán màng mát hơn phần chưa thi công tới khoảng 10 độ C.

Không chỉ giới hạn trên mái tôn, vật liệu này còn có thể dán lên nhiều bề mặt khác. Nhờ đặc tính mỏng và dẻo dai, màng phim có thể dễ dàng gắn lên dàn nóng máy lạnh, tủ điện ngoài trời, nhà xưởng cho đến các vật dụng đời sống như ô che nắng.

Việc cắt giảm phụ thuộc vào máy lạnh giúp hạn chế nhiệt thải đô thị và tiết kiệm chi phí năng lượng. Đây được xem là giải pháp làm mát thụ động tiềm năng cho mục tiêu giảm phát thải CO2 dài hạn.