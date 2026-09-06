Người Nhật tìm ra cách hết cảm lạnh vì gió điều hòa

Một phụ kiện đơn giản giúp điều hướng luồng khí từ điều hòa, hạn chế gió lạnh thổi trực tiếp và tạo cảm giác dễ chịu hơn khi sử dụng.

Tấm chắn giúp tản hướng gió, tránh gió lạnh thổi thẳng trực tiếp vào người dùng. Ảnh: Gizmodo.

Luồng khí lạnh thổi trực tiếp vào người dùng là vấn đề phổ biến khi sử dụng điều hòa. Việc chỉnh cánh đảo gió đôi khi không giải quyết hoàn toàn tình trạng này. Trong khi đó, giảm tốc độ quạt lại có thể khiến căn phòng không đủ mát.

Một phụ kiện của Umillion được thiết kế để xử lý vấn đề trên. Đây là hệ thống các tấm chắn gió lắp bên ngoài điều hòa. Thiết bị giúp thay đổi và phân tán luồng khí lạnh mà không cần can thiệp vào hoạt động của máy.

Theo Gizmodo, sản phẩm có thể được lắp đặt mà không cần khoan hay thi công. Người dùng chỉ cần móc phần giá đỡ lên phía trên thân điều hòa. Chiều dài móc có thể điều chỉnh trong khoảng 22-39,5 cm.

Mỗi tấm chắn có kích thước khoảng 11,2 x 21,5 cm. Bề mặt được bố trí nhiều lỗ nhỏ. Thiết kế này cho phép một phần không khí đi xuyên qua và hạn chế hiện tượng ngưng tụ hơi nước trên tấm chắn.

Khi các tấm được đặt hướng về phía trước, luồng khí lạnh từ điều hòa sẽ bị phân tán lên trên và xuống dưới. Nhờ đó, khí lạnh không tập trung trực tiếp vào một vị trí. Một phần không khí cũng được hướng lên khu vực gần trần nhà.

Điểm đáng chú ý khác nằm ở khớp nối dạng cầu giữa tấm chắn và giá đỡ. Thiết kế này cho phép từng tấm được xoay theo nhiều góc.

Người dùng có thể hướng toàn bộ tấm chắn sang một bên nếu không muốn gió thổi trực tiếp. Các tấm cũng có thể quay về 2 hướng khác nhau để chia luồng khí tới nhiều vị trí trong phòng. Ngược lại, chúng có thể được xoay để khí lạnh tập trung vào một khu vực khi cần.

Tuy nhiên, khả năng điều chỉnh độc lập cũng tạo ra hạn chế. Người dùng phải đưa tay lên và thay đổi góc của từng tấm mỗi khi muốn đổi hướng gió. Gizmodo cho rằng nên xác định trước vị trí phù hợp nếu trong phòng có nhiều người với nhu cầu nhiệt độ khác nhau.