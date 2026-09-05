Có gì ở triển lãm đồ công nghệ nóng nhất châu Âu?

Router Wi-Fi 8 đầu tiên . Bộ đôi router 3 băng tần Archer 8 Ultra và hệ thống mesh Deco 8 Ultra từ TP-Link hỗ trợ chuẩn Wi-Fi 8 (802.11bn). Archer 8 Ultra trang bị 18 ăng-ten, tốc độ mạng không dây tối đa 19 Gbps. Trong khi đó, Deco 8 Ultra đạt tốc độ 22 Gbps, có thể phủ sóng tối đa 910 m2 cho hơn 200 thiết bị. Deco 8 Ultra dự kiến lên kệ vào quý I/2027, trong khi Archer 8 Ultra được mở đặt trước từ ngày 30/9. The Verge nhấn mạnh chuẩn Wi-Fi 8 dự kiến đến tháng 5/2028 mới chính thức hoàn tất chứng nhận. Ảnh: TP-Link.

Đối thủ tiềm tàng của Apple . Homey, nền tảng nhà thông minh thuộc sở hữu của LG, vừa ra mắt màn hình điều khiển Homey Portal. Thiết bị sở hữu màn hình cảm ứng 2,8 inch cùng vòng xoay thép không gỉ, hỗ trợ để bàn hoặc gắn tường qua cổng USB-C, cho phép chỉnh nhanh đèn, loa, điều hòa hay xem trực tiếp camera chuông cửa. Nhà sản xuất tuyên bố hỗ trợ hơn 70.000 thiết bị từ 2.000 thương hiệu khác nhau, cùng các giao thức phổ biến như Matter, Zigbee, Z-Wave và Thread. Tuy nhiên, giá niêm yết 300 USD có thể khiến nhiều người đắn đo. Đối với Apple, tin đồn cho biết hãng có kế hoạch ra mắt sản phẩm tương tự trong tương lai gần. Ảnh: Homey.

Thêm áp lực cho MacBook Neo . Hướng đến người dùng học sinh sinh viên, Dell 14S mang nhiều chi tiết giống MacBook Neo với 4 tùy chọn màu sắc (be, hồng, xanh dương, xanh lá), RAM tối thiểu 8 GB và SSD 256 GB. Dù không mỏng nhẹ như XPS 13 ra mắt hồi đầu năm, Dell 14S có thêm cổng HDMI 1.4 và cổng tai nghe 3,5 mm. Tuy nhiên, thông số màn hình của 14S kém hơn với độ sáng 300 nit, độ phân giải 1.920 x 1.200 pixel, tần số quét 60 Hz, có thể nâng cấp lên độ sáng 450 nit, độ phân giải 2.880 x 1.800 pixel, tần số quét 120 Hz. Máy hỗ trợ webcam 1080p, mở khóa bằng khuôn mặt, chip xử lý Intel Core 5 320 hoặc Core 7 350. Giá bán chưa được Dell tiết lộ. Ảnh: Dell.

MacBook Air cũng có đối thủ mới . Mẫu laptop mỏng nhẹ Swift Blade 14 từ Acer sở hữu khối lượng 799 g, mỏng 12,95 mm. Thiết kế này dày nhưng nhẹ hơn MacBook Air, một phần bởi Acer sử dụng sợi carbon cho nắp và mặt đáy. Về phần cứng, sản phẩm trang bị chip Intel Wildcat Lake, từ Core 3 304 (5 nhân) đến Core 7 350 (6 nhân), cùng RAM 12 GB. Máy sử dụng màn hình LCD, hỗ trợ nâng cấp lên OLED với độ phân giải và tần số quét cao hơn, 3 cổng USB-C 3.2 Gen 1 và cổng tai nghe 3,5 mm. Sản phẩm dự kiến lên kệ vào tháng 12, chưa có giá cụ thể. Ảnh: Acer.

Smartphone với camera tháo rời . Ngoài thiết kế siêu bền, điểm nhấn trên RugOne Xsnap 7 Pro đến từ khả năng tháo một trong 3 camera sau để sử dụng như máy quay hành động. Ống kính này hỗ trợ quay video tối đa 2,7K ở góc 133 độ, tích hợp thuật toán chống rung phần mềm, chống nước độ sâu 5 m và thời gian quay 40 phút nhờ pin độc lập. Khi gắn lên điện thoại, ống kính sẽ tự động sạc nhờ viên pin chính 9.300 mAh. Ngoài chuẩn kháng nước/bụi IP68 và IP69K, thiết bị sở hữu chip Dimensity 8400 5G, RAM 12 GB, màn hình AMOLED 6,67 inch với giá đặt trước khoảng 930 USD . Ảnh: RugOne.

Máy game cầm tay xoay lật . Acer DualPlay Mini là ý tưởng thu hẹp ranh giới giữa laptop chơi game và máy game cầm tay. Ở chế độ mặc định, thiết bị sở hữu màn hình 8 inch cùng cụm nút chơi game tiêu chuẩn, nhưng có thể mở nắp và xoay ngược màn hình để lộ bàn phím mini có đèn nền bên dưới. Thiết kế này giúp người dùng chơi tốt các tựa game PC cần phím cứng, đồng thời tận dụng để làm việc trong lúc di chuyển. Do chỉ dừng ở mức ý tưởng, Acer chưa công bố thông số, giá bán hoặc kế hoạch thương mại hóa sản phẩm. Ảnh: Tom's Guide.

Pin dự phòng siêu mỏng . Bộ đôi pin dự phòng mới từ Belkin sử dụng công nghệ bán rắn (semi-solid-state), cho tuổi thọ "cao gấp 3 lần so với sạc dự phòng khác" và triệt tiêu nguy cơ quá nhiệt gây phồng cháy, theo tuyên bố từ nhà sản xuất. Mẫu UltraCharge Pro Slim có dung lượng 5.000 mAh, giá 70 USD và mỏng hơn 40% so với các loại sạc cùng dung lượng, hỗ trợ sạc từ tính không dây với công suất tối đa 15 W. Trong khi đó, UltraCharge Pro (ảnh) sở hữu dung lượng 10.000 mAh, dùng công nghệ pin mật độ cao giúp mỏng hơn. Sản phẩm có giá 90 USD , công suất sạc có dây tối đa 60 W qua cổng USB-C, cùng màn hình báo dung lượng. Ảnh: Belkin.

Smartphone kết hợp màn hình giấy và OLED . P80 Ultra đánh dấu lần đầu TCL đưa công nghệ màn hình giả lập giấy Nxtpaper lên tấm nền OLED. Thiết bị sở hữu kích thước 6,83 inch, độ sáng tối đa 3.200 nit, nút bấm chuyển sang chế độ màn hình giả lập giấy (Max Ink Mode), tiêu thụ ít năng lượng hơn. Trong chế độ này, viên pin 5.800 mAh có thể duy trì thời lượng tới 7 ngày sử dụng hoặc 26 ngày chờ. P80 Ultra hoạt động tương tự smartphone Android thông thường với RAM 8 GB, bộ nhớ 512 GB, chip MediaTek Dimensity 7400 Elite, 3 camera sau gồm camera chính 50 MP, camera góc siêu rộng 8 MP và camera telephoto 50 MP. Máy có giá khởi điểm tại châu Âu khoảng 635 USD . Ảnh: The Verge.

Laptop cuộn giúp mở rộng màn hình . Tại IFA 2026, Lenovo tiếp tục mang đến các ý tưởng laptop lạ mắt, lần này là ThinkBook Project Swan với màn hình cuộn, giúp mở rộng kích thước theo chiều ngang từ 14 inch lên 17 inch. Thiết bị vẫn giữ tính cơ động với khối lượng 1,6 kg, dày 17,9 mm, tuy phần nắp nặng hơn do phải chứa mô-tơ cùng màn hình OLED cuộn. Sức nặng của nắp máy cũng gây lo ngại với độ bền bản lề khi dùng lâu dài. Tương tự nhiều ý tưởng khác, Lenovo chưa có kế hoạch thương mại hóa sản phẩm. Ảnh: The Verge.

Smartphone không viền thực thụ . Tecno gây bất ngờ khi trình diễn ý tưởng smartphone không viền mang tên Bezelless. Để đạt độ tràn viền gần như hoàn toàn cho tấm nền OLED 6,78 inch, hãng áp dụng cấu trúc kính 2 lớp đặc biệt, cùng kỹ thuật lắp ráp ngược từ phía sau nhằm giấu phần viền đen thụ động xuống dưới khung máy. Mặt sau thiết bị sở hữu họa tiết cánh bướm với hiệu ứng 3D chuyển động theo ánh sáng, bên trong sở hữu chip MediaTek Dimensity 7400e, 8 GB RAM, camera chính 50 MP cùng pin 6.000 mAh. Sản phẩm hiện dừng ở mức trình diễn và chưa có kế hoạch thương mại hóa từ Tecno. Ảnh: The Verge.

Pin dự phòng tản nhiệt chất lỏng . MagFlow Pro từ Ugreen được tuyên bố là sạc dự phòng không dây đầu tiên trên thế giới tích hợp tản nhiệt chất lỏng. Mang tên CryoPulse, công nghệ này sử dụng máy bơm siêu nhỏ, luân chuyển chất làm mát và tản nhiệt cho các linh kiện, bao gồm cuộn sạc không dây. Người dùng có thể quan sát chất làm mát chảy qua ô cửa sổ trong suốt trên sạc. Hệ thống này tách biệt khỏi các linh kiện sạc nhằm giảm hiện tượng tích tụ nhiệt, kéo dài tuổi thọ và duy trì công suất sạc tối đa 25 W. Sản phẩm vẫn hỗ trợ sạc có dây tối đa 45 W, dù giá bán 150 USD khá đắt so với nhiều loại sạc cùng dung lượng. Ảnh: Deskmodder.

Robot hút bụi "hai trong một" . iRobot mang đến ý tưởng độc đáo mang tên Roomba Duo. Thân máy bên dưới đóng vai trò trạm sạc di động, gồm bình chứa nước và túi rác, cảm biến LiDAR và camera để lập bản đồ sàn nhà. Bộ phận này cũng đóng vai trò máy hút công suất cao và lau sàn hơi nước với lực nén 46 N. Thiết bị nhỏ hơn phía trên có tên Roomba Plus 757, tích hợp cánh tay nâng hạ để làm sạch các khu vực chật hẹp mà thân máy không thể tiếp cận. Sản phẩm hiện chỉ dừng ở mức ý tưởng, chưa có giá và ngày bán chính thức. Ảnh: The Verge.

Hồ cá thông minh điều khiển bằng app . Không chỉ dừng ở thiết bị chăm sóc chó mèo, hệ sinh thái nhà thông minh tiếp tục mở rộng sang cá cảnh với hồ cá thông minh LumaTempo từ Dreame. Sản phẩm tích hợp hệ thống đèn LED với 20 chế độ chiếu sáng, khả năng tùy biến dải màu trên ứng dụng di động. Thông qua smartphone, người dùng có thể lên lịch kích hoạt máng ăn, theo dõi lịch sử các bữa ăn, giám sát nhiệt độ nước theo thời gian thực. Dreame dự kiến mở bán LumaTempo vào năm sau với giá chưa được tiết lộ. Ảnh: The Verge.

SSD di động siêu mỏng . Lexar Muse Ultra-Slim có 2 tùy chọn dung lượng 512 GB và 1 TB. Nhờ kiến trúc bo mạch tùy biến và kỹ thuật xếp chồng bộ nhớ NAND mật độ cao, sản phẩm dày chỉ 3,8 mm tại điểm dày nhất, và chỉ còn 1 mm ở các cạnh vát. Hãng tuyên bố thiết bị có tốc độ đọc 1.050 MB/s, tốc độ ghi tối đa 1.000 MB/s, đủ sức xử lý mượt mà khi quay video 4K 120 fps từ iPhone . Nhà sản xuất phải hy sinh cổng USB-C truyền thống để chuyển sang cáp từ tính độc quyền mang tên SnapLink. Để cố định ổ cứng vào mặt lưng điện thoại, người dùng cần lồng thêm bao đựng từ tính đi kèm, vô tình làm gia tăng đáng kể độ dày. Ảnh: Lexar.

Packard Bell trở lại . Sau khi sở hữu thương hiệu máy tính huyền thoại vào năm 2008, Acer vừa ra mắt nhiều thiết bị mới dưới tên Packard Bell. Bộ sản phẩm gồm laptop nhỏ gọn DotBook với kích thước 14,5 inch, hướng đến nhu cầu sử dụng hàng ngày. Hãng còn mở rộng sang hệ sinh thái phần cứng phong cách sống với bàn phím, loa di động, điện thoại phổ thông, máy hát đĩa than và nồi hấp thực phẩm với màu sắc bắt mắt. Các sản phẩm dự kiến lên kệ từ quý IV, trước mắt dành cho thị trường châu Âu. Ảnh: The Verge.

Nửa thế kỷ thành - bại của Apple

Ngày nay, các đế chế công nghệ trỗi dậy và sụp đổ nhanh đến mức khó có thể tưởng tượng những cái tên nào có thể tồn tại đến nửa thế kỷ. Chỉ một số ít làm được điều này, trong đó có Apple.

Cuốn “Apple” của David Pogue đã làm sáng tỏ những đổi mới trong suốt chặng đường 50 năm phát triển của ông lớn công nghệ này.