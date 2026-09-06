Apple dưới thời tân CEO trong 5 năm tới

Tân CEO John Ternus khởi đầu kỷ nguyên mới tại Apple bằng chuỗi ra mắt thiết bị lớn nhất lịch sử, định hình lại tương lai tập đoàn trong 5 năm tới.

Tại sự kiện "Surprise and Shine" diễn ra vào ngày 9/9 tới, tân Tổng Giám đốc Điều hành John Ternus sẽ chính thức bước lên sân khấu mở màn cho chu kỳ ra mắt thiết bị lớn nhất trong lịch sử Apple . Mốc thời điểm chuyển giao quyền lực ngay sát sự kiện khẳng định vai trò dẫn dắt của ông đối với chuỗi sản phẩm đột phá mà đội ngũ của mình đã chuẩn bị suốt nửa thập kỷ qua. Bày tỏ sự kỳ vọng về chặng đường phía trước, ông Ternus chia sẻ trong thư gửi nhân viên: "Tôi rất hào hứng với những gì sắp ra mắt. Chúng ta có một sự kiện lớn vào tuần tới và mọi thứ sẽ rất tuyệt vời".

01 Giai đoạn 2026: Làn sóng ra mắt và thiết bị gập đầu tiên Tâm điểm trong đợt ra mắt năm nay của Apple là mẫu điện thoại gập đầu tiên, dự kiến mang tên iPhone Ultra. Máy sở hữu tỷ lệ màn hình rộng ngang độc đáo, kích thước khi gập chỉ gọn bằng một cuốn sổ. Mẫu flagship này được trang bị vi xử lý A20 Pro, modem C2 do Apple tự phát triển và bản lề cải tiến giúp tối ưu hóa nếp gấp màn hình. Sản phẩm dự kiến có giá bán vượt mốc 2.000 USD . Bên cạnh đó, dòng iPhone 18 Pro và Pro Max tiếp tục duy trì thế mạnh cốt lõi. Sản phẩm tập trung vào cải tiến phần cứng bên trong, hệ thống tản nhiệt buồng hơi và thời lượng pin vượt trội. Mẫu Pro Max bổ sung ống kính cơ học cho phép điều chỉnh ánh sáng và độ sâu trường ảnh linh hoạt. Tâm điểm của sự kiện ra mắt sản phẩm ngày 9/9 tới sẽ là iPhone Ultra. Ảnh: Phone Arena. Apple cũng làm mới dòng đồng hồ thông minh với bộ đôi Apple Watch Series 12 và Ultra 4 sở hữu tùy chọn vỏ gốm mới. Cả hai thiết bị đều được nâng cấp cảm biến đo nhịp tim liên tục 24/7 và tối ưu hóa khả năng xử lý cho trợ lý ảo Siri AI. Ở mảng phụ kiện, tập đoàn ra mắt tai nghe AirPods 5 phiên bản tiêu chuẩn và chống ồn chủ động. Thiết bị Apple TV và loa HomePod mini đều giữ nguyên thiết kế nhưng nâng cấp vi xử lý. Dòng máy tính bảng đón nhận bản nâng cấp lịch sử với iPad mini trang bị màn hình OLED. Đáng chú ý, mảng máy tính đánh dấu bước ngoặt lớn với dòng MacBook Pro đầu tiên trang bị màn hình cảm ứng. Máy tích hợp tính năng Dynamic Island từ iPhone cùng giao diện phần mềm được tối ưu riêng cho thao tác chạm.

02 Giai đoạn 2027: Mở rộng hệ sinh thái và thiết bị đeo thông minh Bước sang năm 2027, tập đoàn tiếp tục nâng cấp toàn diện hệ sinh thái máy tính. Danh mục mới bao gồm MacBook Air chạy chip M6, dòng MacBook Neo giá rẻ trang bị vi xử lý A19 Pro cùng các phiên bản iPad tiêu chuẩn tích hợp Apple Intelligence. Trong khi iPad Air được nâng cấp lên màn hình OLED, dòng iPad Pro lại được bổ sung hệ thống tản nhiệt buồng hơi vượt trội. IPhone Air thế hệ thứ 2 sẽ được nâng cấp lên camera kép. Ảnh: David Paul Morris/Bloomberg. Lần đầu tiên, Apple thay đổi chiến lược ra mắt iPhone khi tách rời lịch phát hành các dòng máy. Theo đó, bộ đôi iPhone 18 tiêu chuẩn và iPhone 18e giá rẻ sẽ chào sân vào mùa xuân năm 2027. Cùng thời điểm này, mẫu iPhone Air thế hệ thứ hai cũng trình làng với hệ thống camera đôi phía sau và thời lượng pin được cải thiện. Nhân kỷ niệm 20 năm ra mắt dòng iPhone, Apple sẽ trình làng phiên bản đặc biệt. Máy sở hữu thiết kế kính cong toàn bộ các viền và viền màn hình siêu mỏng. Song song đó, thế hệ iPhone gập thứ hai và dòng Apple Watch tái thiết kế toàn diện cũng xuất hiện. Ở mảng thiết bị đeo, Apple giới thiệu tai nghe AirPods tích hợp camera hỗ trợ tính năng AI thị giác. Hãng cũng ra mắt mẫu kính thông minh đầu tiên cạnh tranh với Meta, hỗ trợ nghe nhạc, gọi điện và chụp ảnh.

03 Giai đoạn 2028 trở đi: AI, robot và công nghệ thực tế ảo Trong dài hạn, tập đoàn chuyển hướng mạnh mẽ sang các thiết bị tự động và AI chuyên sâu. Dự án robot để bàn tích hợp màn hình 9 inch và tay robot linh hoạt sẽ được thương mại hóa. Thiết bị này hỗ trợ tương tác thực tế và tự động điều chỉnh góc nhìn khi gọi FaceTime. Nguyên mẫu kính AR Orion của Meta. Ảnh: David Paul Morris/Bloomberg. Mảng thiết bị AI xuất hiện thêm sản phẩm dạng dây chuyền đeo cổ tích hợp camera. Thiết bị đóng vai trò làm "mắt thần" cho các tác vụ AI trên iPhone. Hệ sinh thái phần cứng mở rộng với kính thực tế tăng cường (AR) chuyên dụng và phiên bản kính Vision Pro thế hệ mới mỏng nhẹ hơn. Dòng sản phẩm màn hình gập tiếp tục phát triển với phiên bản iPhone gập màn hình lớn hơn và dòng iPad gập kích thước 20 inch. Các dòng máy tính iMac và MacBook Air cao cấp đều đồng loạt chuyển sang công nghệ màn hình OLED. Cùng với đó là máy tính trạm Mac Studio trang bị các dòng vi xử lý siêu mạnh M7 Max và M7 Ultra.



