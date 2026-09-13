Những cái tên 'xui xẻo' của ngành xe

Ngành xe không thiếu những cái tên mang "vận xui", chỉ tồn tại thời gian ngắn trên thị trường trước khi bị khai tử.

Theo Carscoops, ngành công nghiệp ôtô thế giới không thiếu những cái tên “xui xẻo”, không gặp may trên thị trường khi sở hữu doanh số không cao như kỳ vọng, thậm chí bị khai tử nhiều lần.

Thương hiệu Edsel ra mắt cách đây 69 năm vào ngày 4/9/1957 là ví dụ điển hình. Được quảng bá rầm rộ nhưng trong mắt nhiều khách hàng Mỹ, ôtô của thương hiệu này không khác nào xe Ford “đè tem”, sở hữu thiết kế gây tranh cãi.

Edsel có năm đầu tiên tương đối thuận lợi với 63.110 xe bán ra. Thương hiệu này trải qua hàng loạt thay đổi kể từ thời điểm đó, nhưng doanh số đã giảm đến gần 30% vào năm thứ hai. Theo Carscoops, Edsel chính thức bị khai tử vào năm 1959, “chết yểu” chỉ sau khoảng 2 năm có mặt trên thị trường.

Acura ZDX tiếp tục được nhắc đến như một trong những trường hợp “nặng vía” nhất ngành công nghiệp ôtô.

Cái tên này lần đầu được sử dụng cho một mẫu crossover coupe vào năm 2009. Acura ZDX đã không quá thành công, bán được chưa đến 7.200 xe trước khi chính thức dừng sản xuất vào năm 2013.

Cả 2 dòng Acura ZDX cũ lẫn mới đều đã bị khai tử. Ảnh: Acura.

Lịch sử không mấy suôn sẻ không ngăn việc Acura sử dụng lại tên gọi ZDX cho mẫu crossover thuần điện.

Acura ZDX thế hệ thứ hai do General Motors sản xuất, là mẫu xe “song sinh” với Honda Prologue, có cả biến thể Type S mạnh đến 500 mã lực, cung cấp mô-men xoắn cực đại 737 Nm.

Dù sở hữu thông số khá hấp dẫn, giá khởi điểm 64.500 USD và cao nhất 73.500 USD đã giới hạn phần nào khả năng tiếp cận khách hàng của Acura ZDX thuần điện.

Mẫu xe này bán được 7.391 xe trong năm 2024 và chính thức bị khai tử lần nữa vào năm ngoái, chỉ sau đúng một đời xe.

Đáng nói, Acura cũng từng lên kế hoạch “hồi sinh” tên gọi RSX, sử dụng cho một mẫu crossover điện. Kế hoạch này đã bị hủy bỏ, nhiều khả năng để tránh lặp lại những gì đã diễn ra với Acura ZDX.