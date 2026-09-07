Pháp bắt đầu thử nghiệm công nghệ tự lái FSD của Tesla

Pháp bắt đầu thử nghiệm thực tế công nghệ tự lái FSD của Tesla, mở thêm một bước tiến tới khả năng công nghệ này được phê duyệt tại châu Âu.

Một nguồn tin từ Bộ Giao thông Pháp cho biết nước này muốn tự tiến hành các bài kiểm tra để xác minh dữ liệu do Hà Lan và Tesla cung cấp, đồng thời đánh giá hoạt động của FSD trong điều kiện giao thông và hạ tầng đường bộ tại Pháp.

Công nghệ tự lái FSD của Tesla bắt đầu được thử nghiệm tại Pháp

Pháp đặt mục tiêu hoàn tất kết quả thử nghiệm vào khoảng giữa đến cuối tháng 9/2026. Thời điểm này sẽ giúp nước này có đủ dữ liệu để đưa ra quan điểm trong cuộc bỏ phiếu cấp EU dự kiến diễn ra trong những tháng tới.

Bộ trưởng Giao thông Pháp Philippe Tabarot chia sẻ cuộc họp mặt trực tuyến cùng CEO Tesla, tỷ phú Elon Musk. Ông cho biết nước này đang tiến hành thử nghiệm 2 chiếc xe được trang bị FSD do Tesla cung cấp.

Theo nguồn tin trên, cuộc bỏ phiếu có thể diễn ra vào tháng tới hoặc đầu tháng 12/2026. Phía Pháp cũng kỳ vọng Tesla sẽ sẵn sàng giải quyết những vấn đề mà cơ quan quản lý nước này nêu ra, qua đó mở đường cho FSD được phê duyệt tại châu Âu.

Nếu quá trình thử nghiệm tại Pháp cho kết quả tích cực, đây có thể là một bước quan trọng đối với Tesla trong việc mở rộng FSD tại thị trường châu Âu, nơi các quy định về an toàn và trách nhiệm đối với hệ thống hỗ trợ lái được đánh giá nghiêm ngặt hơn.

Thách thức nào đang chờ đợi công nghệ Tesla FSD tại châu Âu?

Pháp đã bắt đầu thử nghiệm thực tế trên đường đối với hệ thống hỗ trợ lái nâng cao Full Self-Driving (FSD), trong nỗ lực đánh giá khả năng vận hành và mức độ an toàn của công nghệ trước khi Liên minh châu Âu xem xét phê duyệt.

Pháp đặt mục tiêu hoàn tất kết quả thử nghiệm vào khoảng giữa đến cuối tháng 9/2026. Thời điểm này sẽ giúp nước này có đủ dữ liệu để đưa ra quan điểm trong cuộc bỏ phiếu cấp EU dự kiến diễn ra trong những tháng tới.

Bộ trưởng Giao thông Pháp Philippe Tabarot cho biết nước này đang tiến hành thử nghiệm 2 chiếc xe được trang bị FSD do Tesla cung cấp. Đây được xem là bước tiến mới, có thể đưa công nghệ lái xe tiên tiến của hãng xe điện Mỹ tiến gần hơn tới khả năng được sử dụng rộng rãi tại châu Âu.

Trước đó, cơ quan quản lý đường bộ Hà Lan (RDW) đã tạm thời phê duyệt FSD để sử dụng trên đường phố nước này vào tháng 4/2026. Động thái này sau đó thúc đẩy Bỉ, Đan Mạch, Estonia và Lithuania thực hiện các bước tương tự, trong bối cảnh một cuộc bỏ phiếu ở cấp Liên minh châu Âu về kế hoạch này có thể diễn ra sớm nhất vào tháng tới.

Trước đó, cơ quan quản lý đường bộ Hà Lan (RDW) đã tạm thời phê duyệt FSD để sử dụng trên đường phố nước này vào tháng 4/2026. Động thái này sau đó thúc đẩy Bỉ, Đan Mạch, Estonia và Lithuania thực hiện các bước tương tự.

FSD là hệ thống hỗ trợ cho người lái cao cấp, không phải công nghệ xe tự lái 100%. Hệ thống có khả năng tự tăng tốc, phanh và điều khiển vô lăng, nhưng người lái vẫn phải duy trì sự chú ý và sẵn sàng can thiệp bất cứ lúc nào.